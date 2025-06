EQS-News: INDUS erweitert US-Fertigungskapazitäten und Engineering-Kompetenz durch strategischen Zukauf

EQS-News: INDUS Holding AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

INDUS erweitert US-Fertigungskapazitäten und Engineering-Kompetenz durch strategischen Zukauf



05.06.2025 / 13:55 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





INDUS erweitert US-Fertigungskapazitäten und Engineering-Kompetenz durch strategischen Zukauf

INDUS-Gruppe baut Präsenz in Nordamerika aus

METFAB Engineering, Inc. wird Teil der INDUS-Tochter M. BRAUN

Zukauf der US-amerikanischen HBS-Tochter abgeschlossen

Bergisch Gladbach, 5. Juni 2025 – Die börsennotierte INDUS Holding AG stärkt ihre Präsenz im US-amerikanischen Markt: METFAB Engineering, Inc., ein Spezialist für Präzisionsmetallfertigung und -bearbeitung mit Sitz in Attleboro Falls, Massachusetts / USA, wird Teil der INDUS-Tochter M. BRAUN.

METFAB ist auf maßgeschneiderte Edelstahllösungen spezialisiert und bietet eine umfassende Palette an Dienstleistungen, darunter Schweißen, spanende Bearbeitung, Wasserstrahl- und Laserschneiden, Laminieren, Lackieren und Montage. Das mittelständische Unternehmen beschäftigt rund 40 Mitarbeitende und erwirtschaftet einen jährlichen Umsatz von umgerechnet rund 7 Mio. EUR. Neben M. BRAUN beliefert METFAB vorwiegend Kunden aus der Luft- und Raumfahrt, Automobilindustrie, Medizintechnik und Unterhaltungselektronik. METFAB ergänzt die bestehenden Kompetenzen von M. BRAUN und stärkt damit das INDUS-Segment Engineering.

„Unsere Strategie EMPOWERING MITTELSTAND zielt auf die Weiterentwicklung unserer Beteiligungen in internationalen Wachstumsmärkten“, sagt Axel Meyer, verantwortlicher INDUS-Vorstand für das Segment Engineering. „Insbesondere in Nordamerika wollen wir organisch und anorganisch weiter zulegen – und freuen uns, mit dem Erwerb von METFAB auch unseren lokalen Wertschöpfungs-Footprint erweitern zu können.“

M. BRAUN Inertgas-Systeme, Teil der INDUS-Gruppe seit 2002, entwickelt und produziert innovative Glovebox-Systeme und Gasreinigungslösungen für kontrollierte Umgebungen in Forschungs- und Fertigungsprozessen. Unternehmenssitz ist in Garching bei München. Das US-amerikanische Tochterunternehmen M. Braun Inc. bedient schon seit über 30 Jahren den stark wachsenden nordamerikanischen Markt mit vor Ort produzierten Anlagen, die die lokalen Kundenbedürfnisse abdecken.

Strategische Ergänzung: METFAB erweitert Fertigungskapazitäten auf wachsendem US-Markt

„Wir kennen METFAB seit vielen Jahren als zuverlässigen Lieferanten von Glovebox-Grundkörpern aus Edelstahl, die unsere hohen Qualitätsanforderungen erfüllen“, sagt Chris Chausse, Geschäftsführer von M. Braun Inc. „Durch den Zukauf von METFAB erweitern wir unsere Wertschöpfungskette um die entsprechende Kompetenz im Metallbau. Damit sichern wir uns Fertigungskapazitäten vor Ort, die wir angesichts unseres stark wachsenden Geschäfts benötigen.“

„Bei der Suche nach einer Nachfolgelösung war es mir wichtig, meinem Unternehmen eine möglichst optimale Zukunftsperspektive zu bieten“, sagt Edward M. Urquhart, bisheriger Alleingesellschafter, Gründer und CEO von METFAB. „Als Teil der INDUS-Gruppe kann METFAB nun ihre Wachstumspotenziale voll ausschöpfen. So besitzt M. BRAUN Zugang zu Kunden im Universitätsbereich, in der Kernforschung und in der konventionellen Industrie, der auch METFAB neue Chancen bietet.“

Erwerb der US-amerikanischen HBS-Tochter SUNBELT erfolgreich abgeschlossen

Seit Anfang des Jahres 2025 ist der Spezialist für Bolzenschweiß- und Automatisierungstechnik HBS bereits Teil des Engineering-Segments der INDUS-Gruppe. Mit dem Zukauf des US-amerikanischen Tochterunternehmens Sunbelt Stud Welding, Inc., mit Sitz in Houston, Texas / USA, hat INDUS ihre Präsenz in Nordamerika nun auch hier wie geplant weiter verstärkt. Die HBS-Gruppe erwirtschaftet mit über 50 Mitarbeitenden einen jährlichen Umsatz von rund 13 Mio. EUR.



Über INDUS

Seit 1989 erzielt INDUS mit einem breiten Portfolio mittelständischer Unternehmen nachhaltiges Wachstum. Wir konzentrieren uns auf den Erwerb von Familienunternehmen, die sich durch besondere Engineering-Fähigkeiten auszeichnen, und entwickeln diese international weiter. Wir stellen sicher, dass unsere Führungskräfte wie echte Unternehmer handeln, um ihr Geschäft auszubauen. Dabei können sie sich auf unsere verlässliche Perspektive als langfristiger Investor verlassen. Im deutschsprachigen Mittelstand verwurzelt, besitzt und führt INDUS heute mehr als 40 Unternehmen mit weltweiten Aktivitäten. Seit 1995 an der Frankfurter Börse (SDAX) notiert, haben wir eine einzigartige Brücke zwischen Mittelstand und Kapitalmarkt geschlagen. Mehr Informationen unterwww.indus.eu.

Hinweis:

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Diese Aussagen basieren auf der gegenwärtigen Sicht, Erwartungen und Annahmen des Managements der INDUS Holding AG und beinhalten bekannte und unbekannte Risiken und Unsicherheiten, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Resultate, Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von den darin enthalten ausdrücklichen oder impliziten Aussagen abweichen können. Die INDUS Holding AG übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren.

Kontakt:

Nina Wolf & Dafne Sanac

Öffentlichkeitsarbeit & Investor Relations

INDUS Holding AG

Kölner Straße 32

51429 Bergisch Gladbach

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-73

Tel +49 (0) 022 04 / 40 00-32

E-Mail presse@indus.de

E-Mail investor.relations@indus.de

www.indus.de

05.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2151518 05.06.2025 CET/CEST