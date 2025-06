Trading-Chance NextEra Energy: Starkes Gewinnwachstum

Werbung

Unser nächster Dividenden-Aristokrat befindet sich in einem sauberen Aufwärtstrend, dessen untere Begrenzung er gerade erst erfolgreich getestet hat. Zugleich ist die Aktie aber so günstig bewertet, wie nie zuvor. Diese Kombination macht das Unternehmen und dessen Aktie unglaublich attraktiv. Es handelt sich um die Aktie von A.O. Smith!

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht NextEra Energy?

Das Unternehmen ist hauptsächlich in den Bereichen Erneuerbare Energien und Stromerzeugung und -verteilung tätig, also den vermeintlichen Zukunftsmärkten im Hinblick auf den Klimawandel. Im Segment Erneuerbare Energien fokussiert sich das Unternehmen auf die Entwicklung, den Bau und den Betrieb von Projekten mit Windenergie und Solarenergie. NextEra Energy zählt zu den größten Erzeugern von Wind- und Solarenergie weltweit. Zudem ist man ebenfalls im Bereich der Stromerzeugung und -verteilung tätig, indem es Strom aus verschiedenen Quellen produziert und an Verbraucher verteilt. Dazu gehören nicht nur erneuerbare Energiequellen, sondern auch herkömmliche wie Erdgas und Atomkraft. Darüber hinaus bietet NextEra Energy verschiedene Dienstleistungen im Energiebereich an, einschließlich des Betriebs von Stromnetzen und der Bereitstellung von Infrastrukturlösungen für Energieerzeugungsanlagen.

Niedrigste Bewertung aller Zeiten

Der Gewinn wurde zwischen 2015 und 2025 von 1,52 auf 2,67 Dollar je Aktie gesteigert. Bis 2028 soll der Gewinn pro Anteilsschein auf 4,89 Dollar erhöht werden. Mit einer Netto-Marge von über 22 Prozent ist NextEra auch ein Margen-König. Die Aktie ist an der Börse relativ günstig bewertet. Das aktuelle KGV von 19,9 ist deutlich unter dem langfristigen Durchschnitts-KGV, welches bei 23,9 liegt. Die Dividende soll von derzeit 2,16 Dollar auf 2,98 Dollar je Anteilsschein erhöht werden.

Riesige Konsolidierungs-Formation

Wahrscheinlich ist diese Aktien bzw. das dahinter stehende Unternehmen hierzulande kaum jemandem ein Begriff. Umso mehr dürfte es erstaunen, dass man bereits seit 1968 börsennotiert ist. Hatte die damalige Erstnotiz noch bei 2,36 Dollar gelegen, so ging es zwischenzeitlich in luftige Höhen bei über 90 Dollar. Nach der jüngsten Korrektur kostet das Papier derzeit knapp 70 Dollar an der New Yorker Börse. Im Chart formiert sich eine gigantische Konsolidierungs-Flagge, in deren Verlauf es ein Doppeltief mit höherem Hoch gegeben hat. Der Aufwärtstrend verläuft derzeit bei zirka 52,5 US-Dollar, die obere Begrenzungslinie der Flagge stellt bei etwa 70 Dollar einen Widerstand dar.

Wie alle Dividenden-Aristokraten ist auch diese Aktie für uns prinzipiell immer ein Kauf. Das optimale Timing spielt für uns bei dieser Klasse von Aktien eine untergeordnete Rolle, da es wichtiger ist, überhaupt investiert zu sein, und vor allem lange zu bleiben. Da sich der Kurs aktuell inmitten der Konsolidierungsformation befindet, halten wir es unter dem Gesichtspunkt guten Timings für sinnvoll, auf dem gegenwärtigen Niveau nur einen Bruchteil des geplanten Investments zu tätigen. Antizyklisch könnte bei Anlaufen der bei 52,5 Dollar verlaufenden Trendlinie zugekauft werden, prozyklisch im Falle eines Ausbruchs über den bei 70 Dollar verlaufenden Abwärtstrends.

Zusammenfassung

Auch, wenn sich NextEra charttechnisch derzeit im Niemandsland befindet, macht ein Engagement zur Zeit aus unserer Sicht Sinn. Schließlich ist die Bewertung an der Börse günstig, und das voraussichtliche Wachstum in den kommenden Jahren erheblich. Gewisse Risiken, wie zum Beispiel die Unberechenbarkeit von US-Präsident Trump, was Erneuerbare Energien angeht, sollte dennoch beachtet werden. Grundsätzlich sollte jedoch ohnehin breit diversifiziert werden, so dass solche individuellen Risiken über den Streuungsfaktor reduziert werden. Wir haben für diese Trading-Chance ein nach unseren Kriterien passendes Produkt für Sie ausgesucht.

Open end Turbo Long Optionsschein auf NextEra Energy

Für die heutige Trading-Chance haben wir einen Open end Turbo Long des Emittenten UniCredit für Sie ausgesucht. Das Produkt hat eine unbegrenzte Laufzeit. Basispreis und K.O. liegen gleichauf bei 45,397 US-Dollar. Bei einem aktuellen Preis von 69,88 USD ergibt sich ein Hebel von 2,85. Wir haben das Produkt auch heute so ausgewählt, dass dessen K.O. minimal weiter entfernt liegt, als der für den Trade benötigte Stop-Loss. Im Produkt macht ein Stop-Loss bei 0,20 Euro Sinn. Die WKN lautet HC9V6X.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 70 USD

Unterstützungen: 52 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf NextEra Energy

