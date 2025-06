Aktien Frankfurt Ausblick: Knapp im Minus vor US-Arbeitsmarktbericht

FRANKFURT (dpa-AFX) - Der Dax dürfte am Freitag zunächst etwas weiter von seinem Vortagesrekord bei 24.479 Punkten zurückfallen. Der X-Dax signalisierte eine Stunde vor dem Handelsstart für den deutschen Leitindex ein Minus von 0,1 Prozent auf 24.306 Punkte. Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 wird 0,1 Prozent schwächer erwartet.

Der Dax hatte seine positive Jahresbilanz am Donnerstag mit einem neuerlichen Höchststand im Anschluss an die Leitzinssenkung der Europäischen Zentralbank (EZB) auf ein Plus von fast 23 Prozent ausgebaut. Die moderaten Signale der EZB in der Pressekonferenz dämpften dann aber weitere Zinssenkungshoffnungen und holten den Dax vom Thron. Sein Wochenzuwachs schmolz auf etwas weniger als anderthalb Prozent zusammen.

Am Nachmittag steht nun mit dem US-Arbeitsmarktbericht ein weiterer Höhepunkt auf der Agenda. Thomas Altmann, Portfoliomanager bei QC Partners, erinnerte daran, dass der ADP-Bericht mit den Daten aus dem Privatsektor am Mittwoch unerwartet schwach ausgefallen war.

"Für den offiziellen Bericht wird heute im Vergleich mit den vergangenen beiden Monaten ebenfalls mit einem geringeren Stellenzuwachs gerechnet", so Altmann. Für die US-Notenbank sei die Entwicklung der Löhne jedoch wohl fast ebenso entscheidend. Der erwartete Steigerungsrückgang würde es der US-Notenbank Fed vereinfachen, im weiteren Jahresverlauf ihren Leitzins zu senken.

Eine von der Deutschen Bank gestrichene Kaufempfehlung für Allianz setzte die Aktien des Versicherers vorbörslich etwas unter Druck. Auf Tradegate verloren sie 0,7 Prozent im Vergleich mit dem Xetra-Schluss. Für Fraport gaben die Experten des Instituts hingegen ihr Verkaufsvotum auf, die Papiere des Flughafenbetreibers legten auf Tradegate um 0,7 Prozent zu.

Auf Adidas und Puma wirkt eine vom nordamerikanischen Sportbekleidungshersteller Lululemon gekürzte Prognose negativ. Ein sich verschärfender Wettbewerb und Auswirkungen durch Zölle belasten Lululemon. Adidas verloren auf Tradegate 1,5 Prozent zum Xetra-Schluss.

Der Flugzeugbauer Airbus enttäuschte mit den Auslieferungszahlen für Mai. Die 51 Flugzeuge seien weniger als erhofft, schrieb Ken Herbert von der kanadischen Bank RBC. Damit steige der Druck mit Blick auf die zweite Jahreshälfte. Vorbörslich wirkte sich dies allerdings kaum aus. Nach ihrem schwachen Vortag notierten Airbus kaum verändert zum Xetra-Schluss./ajx/mis