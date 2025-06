dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 06.06.2025 - 15.15 Uhr

Chipkonzern Broadcom enttäuscht hohe Erwartungen - Aktie im Minus

SAN JOSE - Der Apple - und Google -Chipzulieferer Broadcom hat die optimistischen Erwartungen von Investoren mit dem Ausblick auf das laufende Quartal nicht übertreffen können. Der Konzern geht von rund 15,8 Milliarden US-Dollar Umsatz im laufenden Dreimonatszeitraum aus, wie er am Donnerstag nach US-Börsenschluss in San Jose mitteilte. Zwar hatten Analysten im Schnitt nur 15,7 Milliarden Dollar auf dem Zettel - allerdings gab es darunter auch deutlich zuversichtlichere Schätzungen, die um bis zu eine Milliarde Dollar höher lagen.

Airbus liefert wieder weniger Flugzeuge aus

TOULOUSE - Der weltgrößte Flugzeugbauer Airbus hat im Mai wieder weniger Flugzeuge ausgeliefert als im Vormonat. Diesmal fanden 51 Passagierjets den Weg zu den Kunden, wie der Dax-Konzern am Donnerstagabend in Toulouse mitteilte. Im April hatte Airbus 56 Jets ausgeliefert - im März sogar 71 Stück. Nach den ersten fünf Monaten kommt der Hersteller damit auf erst 243 Maschinen - und damit nicht einmal 30 Prozent des Jahresziels von 820 Jets.

Höhere Immobilienpreise schrecken erste Interessenten ab

MÜNCHEN - Wieder steigende Preise für Wohnhäuser und Immobilien schrecken nach einer Umfrage des Finanzierungsvermittlers Interhyp erste Interessenten ab. In der neuen Ausgabe einer alljährlichen Umfrage des Unternehmens stuften 55 Prozent die Wohnimmobilien in ihrer jeweiligen Region als "leicht" oder "mittel" bezahlbar ein. Das waren vier Prozentpunkte weniger als vor einem Jahr, aber mehr als vor zwei Jahren.

ROUNDUP/Musk gegen Trump: Einstige Allianz endet in Schlammschlacht

WASHINGTON - Der reichste Mann der Welt gegen den Präsidenten des mächtigsten Landes: Die monatelange Allianz von Elon Musk und Donald Trump endet in einer öffentlich ausgetragenen Schlammschlacht. Der Tech-Milliardär ging dabei sogar so weit, Trump die Führungsrolle in der Republikanischen Partei streitig zu machen. Der US-Präsident wiederum drohte damit, Musks Unternehmen Regierungsaufträge zu entziehen - woraufhin der Tech-Milliardär konterte, er werde der US-Weltraumagentur Nasa die für sie momentan unverzichtbaren Dragon-Raumkapseln seiner Firma SpaceX vorenthalten.

Unklarheit über Ursache für Vorfall in DHL-Zentrum

LANGENZENN - Bei der Suche nach der Substanz, die zu Hautreaktionen mehrerer Mitarbeiter in einem DHL-Verteilzentrum in Langenzenn bei Nürnberg geführt hat, herrscht weiter Unklarheit. Eine DHL-Sprecherin sprach zwischenzeitlich von einem "handelsüblichen Bindemittel", das aus einem schlecht verpackten Paket ausgetreten sei und auf das einige Mitarbeiter eine allergische Reaktion gezeigt hatten.

Weitere Meldungen -EU-Staaten: Geld erst nach vier Stunden Flugverspätung -Mehr Strom aus fossilen als aus erneuerbaren Energieträgern im ersten Quartal -Gericht bestätigt Sanierungsplan der Baywa

