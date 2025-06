EQS-News: Binect AG: Virtuelle Hauptversammlung 2025 – Alle Tagesordnungspunkte mit großer Mehrheit gebilligt

EQS-News: Binect AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

BINECT AG: VIRTUELLE HAUPTVERSAMMLUNG 2025 – ALLE TAGESORDNUNGSPUNKTE MIT GROSSER MEHRHEIT GEBILLIGT

Ronald Gerns bleibt Aufsichtsratsvorsitzender, Neil Neureither wurde neu in das Gremium gewählt

Erstes Quartal leicht über Plan, Marktumfeld bleibt vorerst schwierig

Mittelfristig zunehmende Bedeutung von Software- und Digital-Umsätzen erwartet

Weiterstadt, 06.06.2025. Auf der diesjährigen ordentlichen Hauptversammlung der Binect AG (ISIN: DE000A3H2135), die am 04. Juni 2025 wie in den vergangenen Jahren virtuell stattfand, haben die teilnehmenden Aktionäre allen Beschlussanträgen mit sehr großer Mehrheit zugestimmt. Die detaillierten Abstimmungsergebnisse zu allen Tagesordnungspunkten können auf der IR-Website der Gesellschaft unter www.binect.com/hauptversammlung/hv-2025 eingesehen werden.

Mit dem Ablauf der Amtszeiten des Aufsichtsratsvorsitzenden Ronald Gerns und seines Stellvertreters Thomas Rickert entschied die Hauptversammlung über die Neubesetzung des Aufsichtsrats. Mit fast 97% der Stimmen wurde Ronald Gerns für eine weitere Amtszeit gewählt. Mit ebenso großer Zustimmung folgte die Hauptversammlung dem Vorschlag des Aufsichtsrats und wählte Neil Neureither neu in das Gremium. Die Gesellschaft freut sich, dass Ronald Gerns dem Aufsichtsrat für weitere fünf Jahre erhalten bleibt und die Weichenstellungen der Binect AG weiterhin mit großem Engagement aktiv begleitet. In der anschließenden Aufsichtsratssitzung wurde Ronald Gerns erneut zum Vorsitzenden gewählt. Nachfolger von Herrn Rickert, für dessen Engagement in den vergangenen Jahren sich die Binect AG herzlich bedankt, ist Neil Neureither. Als selbständiger Equity Analyst & Portfolio Manager verfügt Herr Neureither über entsprechende Kapitalmarkterfahrung im Small- und Micro-Cap-Segment. Herr Neureither bringt damit weitere Kompetenzen in den Aufsichtsrat ein, die für die Binect AG von wesentlicher Bedeutung sind.

Die Geschäftsentwicklung im abgelaufenen Geschäftsjahr sowie die kurz- und mittelfristigen Chancen und Risiken erläuterte Alleinvorstand Dr. Frank Wermeyer im Vorstandsbericht ausführlich und stellte die Entwicklung in den Kontext der allgemeinen Marktgegebenheiten sowie der übergeordneten Strategie der Binect. Wie im Geschäftsbericht dargestellt, war das Individualkundengeschäft 2024 der Haupttreiber für das starke Umsatzwachstum. Der veränderte Umsatz-Mix und die deutliche Rückführung der aktivierten Eigenleistungen resultierten in einen leichten Rückgang des EBITDA.

Mit der zunehmenden Nachfrage sicherer digitaler Zustellwege wird mittelfristig ein Shift des aktuell noch stark transaktionsbasierten Geschäfts hin zu höhermargigen Software- und Digital-Umsätzen erwartet. Schon heute verfügt Binect über smarte Lösungen für die digitale Briefzustellung sowie das Inputmanagement und arbeitet intensiv an der wertgenerierenden Integration neuer digitaler Zustellungsvarianten in die Binect Software. Auch neue Partnerschaften und M&A-Opportunitäten werden fortlaufend geprüft. Unabhängig von einer Beschleunigung digitaler Lösungen wird das transaktionsbasierte Geschäft auf absehbare Zeit aber weiter eine wichtige Rolle spielen.

Im ersten Quartal 2025 konnte Binect die eigenen Umsatz- und Ergebniserwartungen dabei leicht übertreffen. Der anhaltende Entscheidungsstau in Mittelstand und im öffentlichen Bereich sowie der Fortbestand langer Onboarding-Zeiträume prägen jedoch unverändert das aktuelle Marktumfeld. Wachstum und Profitabilität 2025 hängen deshalb maßgeblich davon ab, die bestehende Verunsicherung zu überwinden, resultierend in einem Anstieg des Auftragseingangs sowie einer zunehmenden Nutzung der Services durch Bestandskunden. Ein besonderer Fokus liegt dabei auf dem Upselling bei potenzialstarken Kunden aus dem Einstiegssegment sowie der Gewinnung neuer API-Kunden im Umfeld von Softwareanbietern.

