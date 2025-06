Original-Research: sdm SE (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: sdm SE - von Montega AG 06.06.2025 / 17:15 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von Montega AG zu sdm SE Unternehmen: sdm SE ISIN: DE000A3CM708 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 06.06.2025 Kursziel: 2,30 EUR (zuvor: 2,10 EUR) Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Kai Kindermann; Christoph Hoffmann Q1-Zahlen: Starkes Wachstum im ersten Quartal Die sdm SE hat kürzlich Zahlen für das erste Quartal berichtet, das zu den besten der Unternehmensgeschichte zählen dürfte und unsere Erwartungen deutlich übertroffen hat. [Tabelle] Vertriebserfolge erhöhen Topline deutlich: Neben einem soliden langfristigen Basisgeschäft zeigt der starke Anstieg der Gesamtleistung von 64,4% yoy auf 13,2 Mio. EUR die Wiederaufnahme des im Vorjahr fehlenden Projektgeschäfts, was die erfolgreiche Vertriebstätigkeit der neuen IWSM-Geschäftsführung widerspiegelt. Insbesondere ein gewonnener Auftrag im Zusatzgeschäft dürfte hier maßgeblich gewesen sein, wodurch sich die Erlöse der IWSM sogar über den sehr guten Jahren von 2021 bis 2023 befinden dürften. EBITDA dank erstarktem Projektgeschäft verdreifacht: Das kurzfristigere Projektgeschäft ermöglicht höhere Margen aufgrund geringerer Preissensitivität der Kunden. So konnte IWSM durch den neuen Auftrag u.E. eine deutlich zweistellige EBITDAMarge im ersten Quartal erwirtschaften, die trotz geringerer Profitabilität der sdm KG und der Holding-Kosten in einem starken Konzern-EBITDA von 1,6 Mio. EUR (Vj.: 0,5 Mio. EUR) und einer EBITDA-Marge von 12,0% (Vj.: 6,0%) resultierte. Starker operativer Cashflow durch Working Capital-Abbau: Der operative Cashflow entsprach mit 1,6 Mio. EUR dem EBITDA und zeigt damit auch eine starke Cash Conversion. Der Working Capital-Abbau (MONe: 0,6 Mio. EUR) ist u.E. auf den hohen Bestand zum Jahresbeginn, die erhöhte Profitabilität sowie den verstärkten Einsatz von Subunternehmern im Projektgeschäft zurückzuführen. Der hohe Cashflow dürfte so neben den geplanten Tilgungszahlungen (MONe: 0,35 Mio. EUR) und Zinsen (MONe: 0,1 Mio. EUR) auch die Reduktion der KK-Linien um 0,6 Mio. EUR (31.12.2024: ca. 3,0 Mio. EUR) und den Aufbau von Liquidität von 0,3 Mio. EUR zum 31.12.2024 auf 0,9 Mio. EUR ermöglicht haben. Prognosen nach starkem Jahresstart angehoben: Nach den überzeugenden Q1-Zahlen erhöhen wir unsere Erwartungen für die IWSM, was zu einem prognostizierten Konzern-Umsatz von 44,0 Mio. EUR (zuvor: 38,1 Mio. EUR) in 2025 führt. Das erwartete EBITDA von 3,2 Mio. EUR (zuvor: 2,2 Mio. EUR) spiegelt neben dem höheren UmsatzNiveau auch die außergewöhnlich hohe Profitabilität des ersten Quartals wider, die sich im Jahresverlauf aber normalisieren dürfte. Cashflowseitig prognostizieren wir für das Gesamtjahr einen Free Cashflow nach Zinsen und Minderheiten von 1,7 Mio. EUR, der somit die Tilgungszahlungen von 1,4 Mio. EUR für Akquisitions- und Verkäuferdarlehen übersteigen sollte. Fazit: sdm konnte mit einem starken ersten Quartal unsere Erwartungen übertreffen. Die positive Entwicklung dürfte in den nächsten Quartalen bestätigt werden, wenngleich eine Wiederholung des Auftaktquartals nicht zu erwarten ist. Infolge unserer angehobenen Prognosen erhöhen wir das Kursziel auf 2,30 EUR (zuvor: 2,10 EUR) und bestätigen das 'Kaufen'-Rating. +++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS / HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++ Über Montega: Die Montega AG ist eines der führenden bankenunabhängigen Researchhäuser mit klarem Fokus auf den deutschen Mittelstand. 