Kontron-Aktie auf Höchststand seit Ende März

(dpa-AFX) - Ein Großauftrag der tschechischen Bahn hat die Papiere von Kontron am Dienstag kräftig angetrieben. An der Spitze im SDax der kleineren Börsentitel in Deutschland gewannen sie zuletzt rund 5 Prozent.

Die Anteile des Technologiekonzerns erklommen damit den höchsten Stand seit Ende März. Ihre Seitwärtsphase der vergangenen Wochen konnten sie aus technischer Sicht damit verlassen. Bis zum Rekordhoch von 26,16 Euro von Mitte März fehlt ihnen aber noch ein Stück.

Die Order sei bereits die dritte große aus dem europäischen Eisenbahnsektor in den zurückliegenden Quartalen, kommentierten die Analysten von MWB Research den Auftrag. Dieser bedeute zwar keinen grundlegenden Wandel. Er stärke aber die Rolle von Kontron bei der Modernisierung der europäischen Bahn./ajx/gl/jha/