Dax höher erwartet - Zollgespräche und Sentix im Blick

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Dienstag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Gewinnen in den Handel starten.

Am Pfingstmontag hatte er ein halbes Prozent schwächer bei 24.174,32 Punkten geschlossen. Für Nervosität sorgte der Startschuss für die neuen Zollverhandlungen zwischen den USA und China, die Insidern zufolge bis Dienstag dauern könnten.

Ebenfalls am Dienstag blicken Anleger auf das Barometer der Beratungsfirma Sentix für Juni. Dieses zeigt an, wie sich die Konjunkturerwartungen der Börsianer in Zeiten des internationalen Handelskonflikts entwickeln. Von Reuters befragte Experten erwarten einen Rückgang auf -6,0 Punkte nach -8,1 Punkten im Mai.

Ansonsten stehen keine wichtigen Termine im Konjunktur- und Firmenkalender. Damit können Investoren durchatmen, bevor am Mittwoch die US-Inflationszahlen für Mai zeigen, wie stark die Preise in Nordamerika durch den Handelskrieg bislang gestiegen sind. Experten erwarten vorerst nur einen leichten Anstieg der Teuerungsrate.

