dpa-AFX-Überblick: UNTERNEHMEN vom 10.06.2025 - 15.15 Uhr

ROUNDUP: Daimler Truck und Toyota zurren Fusion von Lkw-Töchtern in Asien fest

LEINFELDEN-ECHTERDINGEN/TOKIO - Der Nutzfahrzeughersteller Daimler Truck und der japanische Autobauer Toyota legen wie geplant die Lastwagen-Geschäfte der Töchter Mitsubishi Fuso und Hino zusammen. Die Konzerne wollen an einer neuen börsennotierten Holding jeweils 25 Prozent der Anteile halten. Rund 50 Prozent des Unternehmens sollen also an Investoren gehen. Die Holding soll im April 2026 starten und in Tokio an der Börse notiert werden.

Merz gegen Commerzbank-Übernahme - 'nicht akzeptabel'

WIESBADEN - Im Streit um eine mögliche Übernahme der Commerzbank durch die italienische Großbank Unicredit hat sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hinter das deutsche Geldhaus gestellt. "Ich teile die Ansicht des Bundesministers der Finanzen, dass ein unabgestimmtes und unfreundliches Vorgehen wie das der UniCredit Group nicht akzeptabel ist", erklärte Merz in einem Brief an den Vorsitzenden des Commzerbank-Konzernbetriebsrates, Sascha Uebel. "Das gilt besonders, wenn es sich um eine systemrelevante Bank wie die Commerzbank AG handelt", hieß es weiter in dem Schreiben, das Uebel über das Netzwerk LinkedIn veröffentlichte.

Huawei-Gründer redet Stärke eigener Chips klein - Ziel von US-Sanktionen

SHENZHEN - Inmitten der laufenden Handelsgespräche zwischen China und den USA hat Huawei-Gründer Ren Zhengfei die Leistungsfähigkeit der eigenen Chiptechnik relativiert. In einem Interview mit der staatlichen "Volkszeitung" sagte Ren, dass Einzelchips von Huawei "noch um eine Generation" hinter den US-amerikanischen liegen würden.

ABB erhält Großauftrag für Petrobras-Förderplattformen vor der Küste Brasiliens

ZÜRICH - Der Industriekonzern ABB hat einen Großauftrag für zwei neue Öl- und Gasförderplattformen des brasilianischen Energiekonzerns Petrobras erhalten. Auftraggeber ist das auf Schiffbau spezialisierte Unternehmen Seatrium aus Singapur.

ROUNDUP: Apple setzt auf neue Software-Optik und mehr KI-Funktionen

CUPERTINO - Neuer Look statt großer KI-Versprechen: Apple -Kunden können sich zum Herbst auf eine frische Optik der Bedienoberfläche für das iPhone und andere Geräte des Konzerns einstellen. Neue Funktionen mit Künstlicher Intelligenz unter der Haube sind quer über verschiedene Apps und Aufgaben verteilt. Dazu gehören Echtzeit-Übersetzungen von Video-Anrufen und Telefonaten sowie die Möglichkeit, mit einer Bildschirm-Aufnahme eine Google -Suche dazu zu starten, was gerade auf dem Display zu sehen ist.

Kontron erhält Millionenauftrag von tschechischer Bahn

LINZ/AUGSBURG - Der Technologiekonzern Kontron hat einen weiteren millionenschweren Auftrag im Bereich Transport von der tschechischen Bahn erhalten. Das von der staatlichen Infrastrukturgesellschaft SZ (Sprava zeleznic) in Auftrag gegebene Projekt auf der Strecke zwischen der Grenze zu Deutschland und den Städten Dolni leb, Kralupy und Vltavoumit habe einen Wert von rund 26 Millionen Euro, teilte das Unternehmen am Dienstag im österreichischen Linz mit. Bereits Ende 2024 hatte Kontron einen 34 Millionen Euro schweren Auftrag für den Ausbau eines GSM-R-Kommunikationssystems in Tschechien erhalten. Mit den Aufträgen werde eine breite Palette von Sprach- und Datendiensten bereitgestellt, die für den täglichen Bahnbetrieb erforderlich seien, hieß es weiter.

Konkurrenz aus China: Autozulieferer fürchten um Existenz

DÜSSELDORF - Die Krise in der Autoindustrie setzt auch deren Zulieferer unter Druck. Laut einer Umfrage rechnen zwei Drittel der Firmen in den kommenden zwei Jahren mit einer Marktbereinigung - also damit, dass Anbieter vom Markt verschwinden. Zu diesem Ergebnis kommt eine Befragung der Beratungs- und Prüfungsgesellschaft Baker Tilly unter Führungskräften deutscher Autozulieferer.

Weitere Meldungen -Merz würdigt 'außergewöhnlichen Mut' der Biontech-Gründer -Borussia Dortmund verpflichtet Jobe Bellingham -Berlin bekommt ein House of Games für die Spielebranche -Nordrhein-westfälischer Gesundheitsminister will Apotheken stärken -Anstieg in Westafrika - Mpox bleibt internationale Notlage -ROUNDUP: 'Kleinkrieg' um Lkw-Plätze? Autoclub kritisiert Überfüllung -Morgens ist Sprit in Deutschland bis zu 13 Cent teurer als am Abend -Bahn: Reservierung für Familien wird deutlich teurer -ROUNDUP: Darum checken junge Europäer so spät aus dem Hotel Mama aus -ProSieben zu 'Germany's Next Topmodel': Treue zahlt sich aus -DFB bleibt auf TV-Paket mit 30 Pokalspielen sitzen: Und nun? -Streit um Flugrouten - Mainz kritisiert Minister scharf -Kundengeld unterschlagen - Deutsche Bank feuert Mitarbeiter -Rauchgeruch - Easyjet-Flugzeug landet außerplanmäßig in Graz

Kundenhinweis:

ROUNDUP: Sie lesen im Unternehmens-Überblick eine Zusammenfassung. Zu diesem Thema gibt es mehrere Meldungen auf dem dpa-AFX Nachrichtendienst.

/jha