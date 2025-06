GNW-News: Die Zabka Group erhält bei ihrer ersten internationalen Bewertung die Bestnote AAA im MSCI ESG Rating

^POZNA?, Polen, June 10, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Das MSCI ESG Rating ist einer

der weltweit anerkanntesten Benchmarks zur Bewertung der Reife von Umwelt-, Sozial- und Governance-Leistungen (ESG) und umfasst über 17.000 Emittenten weltweit. MSCI-Indizes dienen als wichtiger Referenzwert für internationale institutionelle Anleger. Die Aufnahme der ?abka Group stärkt ihre Sichtbarkeit und Attraktivität für Investoren auf den globalen Kapitalmärkten. ?Wir betrachten das AAA-Rating von MSCI ESG als klaren Auftrag, unsere ESG- Praktiken weiter zu stärken und Lösungen auszubauen, die einen nachhaltigen Mehrwert schaffen - wirtschaftlich, sozial und ökologisch. Die Aufnahme von ?abka in die MSCI-Indizes war ein wichtiger Schritt in unserer Strategie, langfristigen und nachhaltigen Wert für alle Stakeholder zu schaffen", so Tomasz Blicharski, Group Chief Strategy & Development Officer. ?ESG ist ein zentraler Pfeiler unserer Wachstumsstrategie, und wir verfolgen unsere Nachhaltigkeitsziele mit derselben Disziplin wie unsere operativen und finanziellen Ziele. Die klar formulierte ESG-Agenda der Group findet bei internationalen Investoren weiterhin Anerkennung - dies zeigt die starke Nachfrage nach unserer jüngsten Emission einer nachhaltigkeitsgebundenen Anleihe," so Marta Wrochna-?astowska, CFO der ?abka Group. Das AAA-Rating spiegelt sowohl die Reife der Gruppe im Umgang mit ESG-Risiken als auch die Stärke ihrer Umsetzung in den Bereichen Governance, Soziales und Umwelt wider. Was ist das MSCI ESG Rating? Das MSCI ESG Rating, das von dem globalen Analyseunternehmen MSCI Inc. entwickelt wurde, ist eines der anerkanntesten und am häufigsten verwendeten Rahmenwerke zur Bewertung von ESG-Risiken und der Reife von Organisationen. Die Methodik untersucht sowohl die Exposition eines Unternehmens gegenüber wesentlichen ESG-Risiken auf der Grundlage seines Geschäftsprofils als auch seine Fähigkeit, diese Risiken durch geeignete Richtlinien, Kontrollen und operative Praktiken zu steuern. Die Ratings werden auf einer siebenstufigen Skala vergeben: CCC, B, BB, BBB, A, AA und AAA. Die höchste Bewertung, AAA, wird an Branchenführer vergeben, die nicht nur ein robustes ESG-Risikomanagement nachweisen, sondern auch innovative und nachhaltige Lösungen umsetzen, die zur Festlegung von Standards in der gesamten Branche beitragen. Weitere Informationen zu den ESG-Initiativen der ?abka-Gruppe finden Sie im Jahresbericht 2024: Raport-roczny-Zabka-Group-2024.pdf (https://zabkagroup.azureedge.net/wp-content/uploads/2025/03/Raport-roczny- Zabka-Group-2024.pdf?t=1748246048) Quelle: ?abka Group Ein Foto zu dieser Mitteilung finden Sie unter http://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/25eb50ee-90ea-490a-a636- 24a5ca1df267 °