Trump will Starlink im Weißen Haus trotz des Streits mit Musk behalten

Washington (Reuters) - US-Präsident Donald Trump will trotz des öffentlichen Bruchs mit Elon Musk dessen Internetanbieter Starlink im Weißen Haus behalten.

"Ich werde vielleicht den Tesla ein wenig umstellen, aber ich glaube nicht, dass wir das mit Starlink tun werden. Es ist ein guter Service", sagte Trump gegenüber Reportern am Montag (Ortszeit) und bezog sich dabei auf Musks Satelliten-Internetunternehmen, das Hochgeschwindigkeits-Breitbandzugänge anbietet. Das Unternehmen ist eine Einheit von SpaceX. Am Samstag sagte Trump, er habe nicht die Absicht, die Beziehungen zu Musk wieder zu reparieren. Am Montag sagte er dagegen, er habe kein Problem damit, wenn Musk anrufe. "Wir hatten eine gute Beziehung, und ich wünsche ihm einfach alles Gute", sagte Trump. Vergangene Woche lieferten sich Trump und Musk einen heftigen Schlagabtausch, nachdem der reichste Mann der Welt Trumps Steuer- und Ausgabengesetz als "ekelhafte Abscheulichkeit" bezeichnet hatte.

