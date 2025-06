Chemiekonzern Dow soll weitere Milliarden-Entschädigung von Nova erhalten

MIDLAND (dpa-AFX) - Ein kanadisches Gericht hat den kanadischen Kunststoffhersteller Nova Chemicals Corporation zu einer weiteren Schadensersatzzahlung an den US-Chemiekonzern Dow in Höhe von 1,6 Milliarden kanadischen Dollar (1,04 Mrd Euro) verurteilt. Das Urteil beziehe sich auf Belastungen, die Dow aus dem gemeinsamen Ethylenwerk im kanadischen Joffre entstanden seien, teilte der US-amerikanische BASF -Konkurrent am Mittwoch in Midland mit. Gegen den Richterspruch kann aber noch Berufung eingelegt werden.

Die Zahlung werde voraussichtlich im vierten Quartal erfolgen. Dieser Schadensersatz kommt zu einer bereits 2019 geleisteten Zahlung von 1,4 Milliarden kanadischen Dollar, die Nova damals an Dow entrichten musste./mne/niw/mis