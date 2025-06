Insider: AirAsia vor Bestellung von mindestens 100 Airbus-Jets

Paris (Reuters) - Die Fluggesellschaft AirAsia ist Insidern zufolge in fortgeschrittenen Gesprächen mit Airbus über eine Bestellung von mindestens 100 Flugzeugen.

Der Deal werde wohl auf der Pariser Luftfahrtmesse in der kommenden Woche besiegelt, verlautete am Mittwoch aus Branchenkreisen. Die Gesellschaft mit Sitz in Malaysia würde damit das kleinste Airbus-Modell A220 in ihre Flotte aufnehmen, die ausschließlich aus Flugzeugen des europäischen Herstellers besteht. AirAsia habe Interesse an kleineren Modellen für den Regionalverkehr. Die Unternehmen lehnten eine Stellungnahme ab.

Airbus steht zudem Insidern zufolge vor einer Vereinbarung mit der marokkanischen Fluggesellschaft Royal Air Maroc. Dabei gehe es um etwa 20 Jets des Typs A220. Dies wäre der erste Deal der Airline mit Airbus seit 2001. Der Hauptlieferant Boeing könne derweil mit der Gesellschaft eventuell auf der Pariser Luftschau eine große Bestellung unter anderem der Modelle 737 Max und 787 Dreamliner festzurren.