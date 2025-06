IRW-News: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital reicht vorläufigen Kurzprospekt ein

IRW-PRESS: NextGen Digital Platforms Inc.: NextGen Digital reicht vorläufigen Kurzprospekt ein

Diese Pressemitteilung darf nicht über US-amerikanische Medienkanäle verbreitet werden.

Fredericton, New Brunswick - 11. Juni 2025 - NextGen Digital Platforms Inc. (NextGen oder das Unternehmen) (CSE:NXT - WKN:A40KLQ), freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen einen vorläufigen Basisprospekt in Kurzform bei den Wertpapieraufsichtsbehörden in allen Provinzen und Territorien Kanadas eingereicht hat.

NextGen hat diesen vorläufigen Basisprospekt eingereicht, um dem Unternehmen künftig größere finanzielle Flexibilität zu verschaffen, hat jedoch zum jetzigen Zeitpunkt keine Vereinbarungen oder Abmachungen zur Genehmigung oder zum Angebot von Wertpapieren getroffen.

Nach seiner endgültigen Genehmigung oder Inkrafttreten wird der Basisprospekt es dem Unternehmen ermöglichen, Stammaktien, Warrants, Zeichnungsscheine, Schuldverschreibungen, Einheiten oder eine Kombination davon zu einem Gesamtangebotspreis von bis zu 20 Millionen Dollar während des 25-monatigen Zeitraums, in dem der Basisprospekt gültig ist, im Rahmen einer oder mehrerer Transaktionen anzubieten und auszugeben. Die spezifischen Bedingungen eines Wertpapierangebots im Rahmen des Basisprospekts, einschließlich der Verwendung der Erlöse aus einem solchen Angebot, werden in einem Nachtrag zum Basisprospekt festgelegt, der bei den zuständigen kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereicht wird.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf dar, noch darf ein Verkauf dieser Wertpapiere in einer Provinz, einem Bundesstaat oder einer Rechtsordnung erfolgen, in der ein solches Angebot, eine solche Aufforderung oder ein solcher Verkauf vor der Registrierung oder Qualifizierung gemäß den Wertpapiergesetzen dieser Provinz, dieses Bundesstaates oder dieser Rechtsordnung unzulässig wäre.

Eine Kopie des vorläufigen Basisprospekts in Kurzform ist auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca verfügbar.

Über NextGen Digital Platforms Inc.

NextGen Digital Platforms Inc. (CSE: NXT) ist ein Technologieunternehmen, das die E-Commerce-Plattform PCSections.com (PCS) und ein Hardware-as-a-Service-Geschäft für den Bereich künstliche Intelligenz namens Cloud AI Hosting (Cloud AI Hosting) betreibt. Sowohl PCS als auch Cloud AI Hosting wurden von NextGen intern entwickelt. Das Unternehmen beabsichtigt außerdem, den Zugang zu Kryptowährungen zu demokratisieren, indem es Anlegern über ein reguliertes öffentliches Vehikel Zugang zu einem diversifizierten Korb digitaler Vermögenswerte bietet. Von Zeit zu Zeit beabsichtigt das Unternehmen auch, andere Mikrotechnologieplattformen zu evaluieren und zu erwerben oder zu entwickeln.

Für weitere Informationen

Alexander Tjiang

Interim CEO

Telefon: +1-416 300-7398

For Medienkontakt: info@nextgendigital.ca

www.nextgendigital.ca

Rechtliche Hinweise

Die CSE übernimmt keine Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Informationen im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Alle hierin enthaltenen Aussagen, mit Ausnahme von Aussagen über historische Fakten, stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Zukunftsgerichtete Informationen sind häufig, aber nicht immer, durch Wörter wie erwartet, antizipiert, glaubt, beabsichtigt, schätzt, potenziell, möglich und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet oder durch Aussagen, dass Ereignisse, Bedingungen oder Ergebnisse eintreten oder erreicht werden werden, können, könnten oder sollten.

Es kann nicht garantiert werden, dass solche zukunftsgerichteten Informationen sich als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse erheblich von den in diesen Informationen erwarteten abweichen können. Dementsprechend sollten sich die Leser nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu aktualisieren, es sei denn, dies ist durch geltende Wertpapiergesetze vorgeschrieben. Investoren werden davor gewarnt, sich übermäßig auf die hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen zu verlassen.

