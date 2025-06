IRW-News: OR Royalties Inc.: OR Royalties gibt Erhöhung der Kreditfazilität und positive Netto-Cash-Position bekannt

IRW-PRESS: OR Royalties Inc.: OR Royalties gibt Erhöhung der Kreditfazilität und positive Netto-Cash-Position bekannt

(Montréal, 9. Juni 2025) - OR Royalties Inc. (das "Unternehmen" oder "OR Royalties") (OR: TSX & NYSE) (- https://www.commodity-tv.com/play/or-royalties-strong-cash-flow-in-the-first-quarter-and-new-projects-the-share-price-breaks-out/ -) freut sich bekannt zu geben, dass man seine bestehende revolvierende Kreditfazilität (die "Kreditfazilität") geändert hat, einschließlich der Umwandlung von einer auf kanadische Dollar lautenden Fazilität in eine auf US-Dollar lautende Fazilität sowie einer Erhöhung des Gesamtumfangs der Kreditfazilität. Die Beträge sind, sofern nicht anders angegeben, in US-Dollar angegeben.

Im Rahmen der geänderten Vereinbarung hat das Unternehmen Zugang zu einer Kreditfazilität in Höhe von 650 Mio. US$ mit einer zusätzlichen ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. US$, so dass insgesamt bis zu 850 Mio. US$ zur Verfügung stehen. Die frühere Kreditfazilität hatte einen Höchstbetrag von$ 550 Mio. C$ mit einer ungebundenen Kreditlinie von bis zu 200 Mio. C$.

Die Vorschüsse im Rahmen der geänderten Kreditfazilität werden mit der Secured Overnight Financing Rate (SOFR) oder der Canadian Overnight Repo Rate Average (CORRA) zuzüglich 1,45 % bis 2,75 % pro Jahr verzinst, abhängig vom Verschuldungsgrad des Unternehmens, und bleiben damit gegenüber der vorherigen Kreditfazilität unverändert. Die Kreditfazilität hat eine Laufzeit von vier Jahren und wird am 30. Mai 2029 fällig.

Jason Attew, President & CEO von OR Royalties, kommentierte: "Die Erweiterung unserer Kreditfazilität unterstreicht die Stärke und Qualität unseres Anlagenportfolios und spiegelt das Vertrauen in die langfristigen Wachstumsaussichten von OR Royalties wider. In Verbindung mit unserem derzeitigen Barguthaben ist die erhöhte finanzielle Flexibilität, die uns die erweiterte Fazilität bietet, eine gute Ausgangsposition, um strategische und wachstumsfördernde Möglichkeiten zu verfolgen. Wir bedanken uns herzlich bei unseren Finanzpartnern, deren kontinuierliche Unterstützung seit der Gründung von OR Royalties im Jahr 2014 maßgeblich zu unserem Erfolg beigetragen hat. Wir freuen uns auch, berichten zu können, dass OR Royalties dank eines robusten operativen Cashflows und einer disziplinierten Kapitalallokation nun über eine positive Nettoliquidität verfügt, was unsere solide finanzielle Basis weiter stärkt."

Die geänderte Kreditfazilität wurde von der National Bank of Canada geleitet und umfasst die Bank of Montréal, die Royal Bank of Canada und die Bank of Nova Scotia sowie die Canadian Imperial Bank of Commerce, die Toronto-Dominion Bank, die Bank of America N.A. (Niederlassung Kanada), Export Development Canada und die Fédération des caisses Desjardins du Québec.

Unabhängig davon gab MAC Copper Limited ("MAC Copper") am 27. Mai 2025 bekannt, dass es mit Harmony Gold Mining Company Limited ("Harmony") und Harmony Gold (Australia) Pty Ltd ("Harmony Australia"), einer hundertprozentigen Tochtergesellschaft von Harmony, einen verbindlichen Vertrag zur Umsetzung des Plans (die "Transaktion") abgeschlossen hat, wonach Harmony Australia 100 % des ausgegebenen Aktienkapitals von MAC Copper erwerben soll. Gemäß den Bedingungen der Transaktion werden die Aktionäre von MAC Copper 12,25 US$ pro MAC Copper Aktie erhalten. Mit Stand vom 9.Juni 2025 besitzt OR Royalties über seine hundertprozentige Tochtergesellschaft OR Royalties International Ltd. 4.000.000 Aktien von MAC Copper, die nach den derzeitigen Bedingungen der Transaktion einen Wert von 49,0 Millionen US-Dollar haben. Diese bindende Komplettübernahme durch Harmony wird die Bilanz von OR Royalties nach dem Abschluss der Transaktion, der noch in diesem Jahr erwartet wird, weiter stärken.

Über OR Royalties Inc.

OR Royalties Inc. ist ein zwischengeschaltetes Edelmetall-Lizenzunternehmen, das ein auf Nordamerika ausgerichtetes Portfolio von über 195 Lizenzgebühren, Streams und Edelmetallabnahmen besitzt, darunter 21 produzierende Anlagen. Das Portfolio von OR Royalties wird von seinem Eckpfeiler, einer 3-5%igen Net Smelter Return Royalty auf den kanadischen Malartic Complex, der eine der größten Goldminen Kanadas beherbergt, getragen.

Der Hauptsitz von OR Royalties befindet sich in der 1100 Avenue des Canadiens-de-Montréal, Suite 300, Montréal, Québec, H3B2S2.

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an OR Royalties Inc:

Grant Moenting

Vizepräsident, Kapitalmärkte

Telefon: (514) 940-0670 x116

Handy: (365) 275-1954

E-Mail: gmoenting@ORroyalties.com

Heather Taylor

Vizepräsidentin, Nachhaltigkeit und Kommunikation

Telefon: (514) 940-0670 x105

E-Mail: htaylor@ORroyalties.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Jochen Staiger & Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen

Bestimmte Aussagen in dieser Pressemitteilung können als "zukunftsgerichtete Aussagen" im Sinne des United States Private Securities Litigation Reform Act von 1995 und als "zukunftsgerichtete Informationen" im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze betrachtet werden. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, bei denen es sich nicht um historische Fakten handelt, und die sich unter anderem auf zukünftige Ereignisse beziehen, sowie darauf, dass OR Royalties in der Lage sein wird, strategische, wachstumsfördernde Gelegenheiten zu verfolgen und eine positive Netto-Cash-Position zu halten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen und im Allgemeinen, aber nicht immer, durch die Worte "erwartet", "plant", "antizipiert", "glaubt", "beabsichtigt", "schätzt", "projiziert", "potenziell", "geplant" und ähnliche Ausdrücke oder Variationen (einschließlich negativer Variationen) gekennzeichnet sind, oder dass Ereignisse oder Bedingungen eintreten "werden", "würden", "könnten" oder "sollten". Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken, Ungewissheiten und anderen Faktoren, von denen die meisten außerhalb der Kontrolle von OR Royalties liegen, und die tatsächlichen Ergebnisse können dementsprechend erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen abweichen. Zu diesen Risikofaktoren gehören, ohne Einschränkung, (i) in Bezug auf Grundstücke, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält; Risiken in Bezug auf: (a) die Betreiber der Grundstücke, (b) die rechtzeitige Erschließung, Genehmigung, Errichtung, Aufnahme der Produktion, Ramp-up (einschließlich betrieblicher und technischer Herausforderungen), (c) Unterschiede in der Produktionsrate und im Zeitplan gegenüber den Ressourcenschätzungen oder Produktionsprognosen der Betreiber, (d) Unterschiede in der Umwandlungsrate von Ressourcen in Reserven und die Fähigkeit, Ressourcen zu ersetzen, (e) der ungünstige Ausgang von Anfechtungen oder Rechtsstreitigkeiten in Bezug auf Titel, Genehmigungen oder Lizenzen, (f) Gefahren und Ungewissheiten, die mit dem Geschäft der Exploration, Erschließung und des Abbaus verbunden sind, einschließlich, aber nicht beschränkt auf ungewöhnliche oder unerwartete geologische und metallurgische Bedingungen, Böschungsbrüche oder Einstürze, Überschwemmungen und andere Naturkatastrophen oder zivile Unruhen oder andere nicht versicherte Risiken, (ii) im Hinblick auf andere externe Faktoren: (a) Preisschwankungen bei den Rohstoffen, die die Grundlage für die von OR Royalties gehaltenen Royalties, Streams, Offtakes und Investitionen bilden, (b) ein Handelskrieg oder neue Zollschranken, (c) Wertschwankungen des kanadischen Dollars gegenüber dem US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch OR Royalties (b) ein Handelskrieg oder neue Zollschranken, (c) Schwankungen des Wertes des kanadischen Dollars im Vergleich zum US-Dollar, (d) regulatorische Änderungen durch nationale und lokale Regierungen, einschließlich Genehmigungs- und Lizenzregelungen und Steuerpolitik, Vorschriften und politische oder wirtschaftliche Entwicklungen in allen Ländern, in denen sich Liegenschaften befinden, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält oder über die sie gehalten werden, (e) die fortgesetzte Verfügbarkeit von Kapital und Finanzierungen und die allgemeinen Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen und (f) die Reaktionen relevanter Regierungen auf den Ausbruch von Infektionskrankheiten und die Wirksamkeit solcher Reaktionen und die potenziellen Auswirkungen solcher Ausbrüche auf das Geschäft, den Betrieb und die finanzielle Lage von OR Royalties; (iii) im Hinblick auf interne Faktoren: (a) Geschäftsmöglichkeiten, die OR Royalties zur Verfügung stehen oder nicht zur Verfügung stehen oder von OR Royalties verfolgt werden, (b) die Integration von erworbenen Vermögenswerten oder (c) die Bestimmung des PFIC-Status von OR Royalties; (d) dass vorläufige Finanzinformationen Gegenstand von Anpassungen zum Quartalsende sein können. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beruhen auf Annahmen, die das Management für angemessen hält, einschließlich, aber nicht beschränkt auf: das Ausbleiben signifikanter Veränderungen bei den laufenden Einnahmen und Vermögenswerten von OR Royalties im Zusammenhang mit der Feststellung seines PFIC-Status und das Ausbleiben anderer Faktoren, die dazu führen könnten, dass Handlungen, Ereignisse oder Ergebnisse von den erwarteten, geschätzten oder beabsichtigten abweichen, und, in Bezug auf Liegenschaften, an denen OR Royalties eine Lizenzgebühr, einen Strom oder eine andere Beteiligung hält, (i) der laufende Betrieb der Liegenschaften durch die Eigentümer oder Betreiber dieser Liegenschaften in einer Weise, die mit der bisherigen Praxis und den öffentlichen Bekanntmachungen (einschließlich Produktionsprognosen) übereinstimmt, (ii) die Richtigkeit der öffentlichen Erklärungen und Bekanntmachungen, die von den Eigentümern oder Betreibern der zugrundeliegenden Grundstücke abgegeben werden (einschließlich der Erwartungen für die Entwicklung der zugrundeliegenden Grundstücke, die noch nicht in Produktion sind), (iii) keine nachteilige Entwicklung in Bezug auf ein bedeutendes Grundstück, (iv) die Richtigkeit der Erklärungen und Schätzungen in Bezug auf Mineralreserven und -ressourcen durch die Eigentümer und Betreiber und (v) die Umsetzung eines angemessenen Plans für die Integration der erworbenen Vermögenswerte.

Weitere Informationen zu Risiken, Ungewissheiten und Annahmen finden Sie im jüngsten Jahresbericht von OR Royalties, der auf SEDAR+ unter www.sedarplus.ca und auf EDGAR unter www.sec.gov veröffentlicht wurde und in dem auch weitere allgemeine Annahmen im Zusammenhang mit diesen Aussagen enthalten sind. OR Royalties weist darauf hin, dass die vorstehende Liste der Risiken und Ungewissheiten nicht erschöpfend ist. Investoren und andere Personen sollten die oben genannten Faktoren sowie die Ungewissheiten, die sie darstellen, und die damit verbundenen Risiken sorgfältig abwägen. OR Royalties ist der Ansicht, dass die Annahmen, die sich in diesen zukunftsgerichteten Aussagen widerspiegeln, angemessen sind. Es kann jedoch nicht garantiert werden, dass sich diese Erwartungen als zutreffend erweisen, da die tatsächlichen Ergebnisse und voraussichtlichen Ereignisse erheblich von jenen abweichen können, die in den zukunftsgerichteten Aussagen vorausgesehen wurden, und solche zukunftsgerichteten Aussagen, die in dieser Pressemitteilung enthalten sind, sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und sollten nicht übermäßig als verlässlich angesehen werden. Diese Aussagen beziehen sich nur auf das Datum dieser Pressemitteilung. OR Royalties ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist durch geltendes Recht vorgeschrieben.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79956

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79956&tr=1

