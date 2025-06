Nvidia-Chef kündigt KI-Cloud für Industrie in Deutschland an - Treffen mit Merz

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Berlin (Reuters) - Der US-Konzern Nvidia will in Deutschland seine erste Cloud-Plattform für künstliche Intelligenz (KI) mit Schwerpunkt auf industrielle Anwendungen aufbauen.

Das kündigte Unternehmenschef Jensen Huang am Mittwoch auf der VivaTech-Konferenz in Paris an. Er werde am Freitag in Berlin auch Kanzler Friedrich Merz treffen, erfuhr die Nachrichtenagentur Reuters aus deutschen Regierungskreisen.

"In nur zwei Jahren werden wir die KI-Rechenkapazität in Europa um den Faktor 10 erhöhen", sagte Huang in Paris. "Europa ist sich nun der Bedeutung von KI-Fabriken und KI-Infrastruktur bewusst", fügte er hinzu und stellte Pläne für 20 solcher Werke in Europa vor. Bei der Fabrik in Deutschland soll die KI-Technologie mit Robotik kombiniert werden. Sie soll etwa Automobilherstellern wie BMW und Mercedes-Benz bei Prozessen von der Simulation des Produktdesigns bis zur Verwaltung der Logistik helfen.

Erst am Dienstag war bekannt geworden, dass der "Jupiter"-Supercomputer in Jülich, der mit Nvidia-Prozessoren arbeitet, auf dem vierten Platz der schnellsten Supercomputer weltweit gelandet ist. Etliche US-Digitalkonzerne hatten zuletzt größere Milliarden-Investitionen in Europa angekündigt. Auch die EU will 20 Milliarden Euro im KI-Bereich investieren.

Gleichzeitig hat eine am Mittwoch veröffentlichte Umfrage des Branchenverbands Bitkom unter Cloud-Nutzern ergeben, dass die meisten deutschen Firmen etwa bei der Cloud-Nutzung unabhängiger von US-Anbietern werden möchten. Hintergrund ist die politische Unsicherheit unter US-Präsident Donald Trump und die Sorge, dass der Zugang zu Daten oder Software plötzlich abreißen könnte.

