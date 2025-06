Original-Research: PORR AG (von Montega AG): Kaufen

^ Original-Research: PORR AG - von Montega AG 11.06.2025 / 16:47 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Unternehmen: PORR AG ISIN: AT0000609607 Anlass der Studie: Update Empfehlung: Kaufen seit: 11.06.2025 Kursziel: 36,00 EUR Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Patrick Speck, CESGA PORR gewinnt Bahnbau-Auftrag im mittleren dreistelligen Millionenbereich und plant Verkauf eigener Aktien PORR hat jüngst einen Großauftrag zur Modernisierung der Eisenbahninfrastruktur in Rumänien sowie die Absicht zur Veräußerung eigener Aktien bekannt gegeben. Auftrag im mittleren dreistelligen Mio.-Euro-Bereich: Das Großprojekt zur Sanierung und Modernisierung eines strategischen Abschnitts des rumänischen Streckennetzes dient der weiteren Erschließung der Karpaten und zur besseren Anbindung des europäischen Bahnverkehrs an das östliche Mittelmeer. Die Arbeiten von PORR umfassen auf 32,6 km Länge Sanierungsarbeiten, den zweigleisigen Ausbau der bisher eingleisigen Strecke sowie den Bau von zwei neuen zweigleisigen Streckenteilen. Darüber hinaus werden insgesamt 18 Brücken und 54 Durchlässe errichtet, sechs Bahnhöfe instandgesetzt und der bestehende Rachitobergtunnel (496m) saniert und modernisiert sowie ein neuer, 1.279m langer zweigleisiger Tunnel gebaut. Nicht zuletzt wird die gesamte Strecke mit einem hochmodernen Strom- und Signalsystem ausgerüstet und vollständig elektrifiziert, sodass sie nach Fertigstellung über das fortschrittlichste europäische Eisenbahnverkehrsleitsystem ERTMS (European Rail Traffic Management System) Level 2 verfügt. Der umfangreiche und komplexe Auftrag hat eine Laufzeit von 60 Monaten und ein Volumen von ca. 428 Mio. EUR. Mit diesem Wert rangiert das Design & Build-Projekt in einer ähnlichen Größenordnung wie das bislang größte Baulos PORRs zum Bau des Brenner Basistunnels (479,6 Mio. EUR) aus Q2/23. Da das Management im Rahmen der letzten Quartalsberichterstattung überdies bereits bekannt gab, dass in Polen mehrere Ausschreibungen im Infrastruktur- und Bahnbau mit einem Gesamtvolumen von rund 800 Mio. EUR gewonnen werden konnten, die zumindest teilweise noch im laufenden Quartal in konkreten Orders münden sollten, ist für Q2 erneut von einem sehr starken Auftragseingang auszugehen (Q2/24: 1.917 Mio. EUR). Die Vorlage des H1-Berichts erfolgt am 21. August. Verkauf eigener Aktien avisiert: Darüber hinaus informierte PORR über eine mögliche Veräußerung der bis zu 1.703.674 Aktien (ca. 4,3% des Grundkapitals) im Eigenbestand der Gesellschaft. Diese sollen institutionellen Investoren mittels eines beschleunigten Privatplatzierungsverfahrens (Accelerated Bookbuilding) angeboten werden. Mit der Evaluierung der Transaktion wurde ein Konsortium aus drei Banken beauftragt. Auf dem aktuellen Kursniveau beläuft sich der mögliche Verkauferlös auf bis zu rund 50 Mio. EUR (brutto), der laut PORR zur weiteren Stärkung der Kapitalstruktur verwendet werden soll, insbesondere für Investitionen im Hinblick auf die staatlichen Infrastrukturprogramme in Deutschland, Polen und den CEE-Ländern. Auch vor dem Hintergrund der starken Kursentwicklung der PORR-Aktie und des durchschnittlichen Kaufpreises der eigenen Aktien i.H.v. 17,27 EUR erachten wir einen (Teil)Verkauf trotz eines u.E. noch höheren Fair Values als nachvollziehbar, passen unser Modell jedoch erst im Falle des Vollzugs an. Fazit: PORR hat einen weiteren Mega-Auftrag an Land gezogen, der aufzeigt, dass nicht nur in Deutschland massiver Investitionsbedarf in die Verkehrsinfrastruktur besteht. Wir erwarten für Q2 erneut eine Book-to-Bill-Ratio >1, womit sich auch die Visibilität in Bezug auf das mittelfristige Margenziel (3,5-4%) stetig verbessert. Fazit: PORR hat einen weiteren Mega-Auftrag an Land gezogen, der aufzeigt, dass nicht nur in Deutschland massiver Investitionsbedarf in die Verkehrsinfrastruktur besteht. Wir erwarten für Q2 erneut eine Book-to-Bill-Ratio >1, womit sich auch die Visibilität in Bezug auf das mittelfristige Margenziel (3,5-4%) stetig verbessert. Die Kaufempfehlung und das Kursziel von 36,00 EUR bekräftigen wir. 