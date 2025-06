Dax steuert Unterstützung an und hat weiter Abwärtspotenzial

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung zum Dax ("Dax startet Korrekturbewegung und hat weiteres Abwärtspotenzial") vom vergangenen Dienstag lautete wie folgt:

Nach der Auflösung einer bärischen Keilformation im Tageschart (schwarz) startet der Index nun eine längst überfällige Korrekturbewegung nach dem neuen Allzeithoch in der Vorwoche. So lange den Käufern nun kein schneller Rebound zurück über 24.400 Punkte gelingt, ist der Weg des geringsten Widerstands aus charttechnischer Sicht kurzfristig südwärts Richtung 23.500 Punkte, potenziell deutlich tiefer.

Nach den geringer als erwartet ausgefallenen US-Konsumentenpreisen am gestrigen Nachmittag gab es kurzzeitig eine Aufwärtsreaktion. Die Käufer wurden allerdings im Bereich um 24.150 Punkten zügig in die Schranken verwiesen und der Xetra-Dax ging am Ende des Tages unterhalb von 24.000 Punkten aus dem Handel.

Heute Morgen geht der Index dann den Weg des geringsten Widerstands und setzt erwartungsgemäß in den unteren 23.600er Bereich zurück.

Dax-Ausblick:

Es fehlen nun nur noch gut 150 Punkte zur mehrfach angesprochenen Zielmarke auf der Unterseite bei 23.500 Punkten. Ausgehend von dieser Marke ist zunächst eine Stabilisierung denkbar. Bleibt diese allerdings aus, droht eine Beschleunigung des Abwärtstrends.

Die Abwärtsrisiken bleiben aus charttechnischer Sicht im Dax vorerst weiter dominant. Der Index hat weiteres Korrekturpotenzial.