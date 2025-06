EQS-News: Abschluss einer Absichtserklärung zwischen Dark Star und Critical One Energy Inc. zum 100 %-igen Erwerb der Projekte Cobra North und Khan West

EQS-News: Dark Star Minerals Inc. / Schlagwort(e): Miscellaneous

Abschluss einer Absichtserklärung zwischen Dark Star und Critical One Energy Inc. zum 100 %-igen Erwerb der Projekte Cobra North und Khan West



12.06.2025 / 20:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Vancouver, British Columbia--(Newsfile Corp. - Donnerstag, 12. Juni 2025) - Dark Star Minerals Inc. (CSE: BATT) (FSE: P0W) (das "Unternehmen" oder "Dark Star") freut sich bekannt zu geben, am 11. Juni 2025 eine unverbindliche Absichtserklärung (Letter of Intent oder "LOI") mit der von Dark Star unabhängigen Partei Critical One Energy Inc. (CSE: CRTL) ("Critical One") getroffen zu haben. Es geht um (i) den Erwerb von 100 % der Anteile von Critical One an zwei exklusiven Schürfrechten (Exclusive Prospecting Licences oder "EPL") am "Projekt Cobra North", die sich indirekt im Besitz von Critical One befinden, und (ii) den Erwerb von 100 % der Anteile von Critical One an einer Bergbaulizenz und einer EPL, die zusammen das "Projekt Khan West" bilden. Beide Projekte liegen in Namibias bekannter Uranprovinz Erongo (zusammen die "Transaktion").

Über das Projekt Cobra North

Das Projekt Cobra North liegt strategisch günstig in Namibia, einem weltweit führenden Uranabbauland, das für sein günstiges regulatorisches Umfeld bekannt ist und die Uranindustrie schon lange unterstützt. Das Projekt umfasst die EPL-8531 und EPL-7011, die strategisch günstig in der Nähe der Uranmine Rössing liegen und sowohl geologisches Potenzial als auch einen strategischen Vorteil bieten.

EPL-8531 liegt 50 km von der Stadt Swakopmund entfernt und umgibt die Arandis Townlands. Die Rössing-Mine liegt etwa 50 km östlich der Liegenschaft. Geologisch besteht das Gebiet aus Gesteinsformationen der Damaran Supergruppe, die um Einheiten des älteren Abbabis-Metamorphosekomplexes liegen. Der allgemeine lithologische Trend verläuft in nordnordöstlicher Richtung, wie es innerhalb des Deformationskorridors des magnetischen Lineaments von Welwitschia üblich ist.

Frühere Betreiber identifizierten elf aussichtsreiche Zielgebiete für weitere Explorationen. Davon fallen fünf in die EPL-8531. Im Jahr 2015 wurden auf zweien der Zielgebiete insgesamt 3.720 Bohrungen mit Rückspülung (Reverse Circulation oder RC) in 50 Bohrlöchern niedergebracht. Auf Grundlage dieser Bohrungen erstellte SRK Consulting (UK) Limited ("SRK") eine erste Mineralressourcenschätzung für die durchteufte Uranmineralisierung gemäß den Offenlegungsstandards von JORC. Die Schätzung vom November 2015 trug den Titel "MINERAL RESOURCE ESTIMATE, EPLS3524 AND 3624, NAMIBIA".

SRK erstellte eine abgeleitete Mineralressourcenschätzung von 15,6 Mio. Tonnen mit einem Gehalt von 260 ppm U3O8, was einem Gesamtgehalt von 9,0 Mio. Pfund U3O8entspricht.

Die SRK-Schätzung gilt als "historische Schätzung" gemäß dem National Instrument 43-101 - Standards of Disclosure for Mineral Projects ("NI 43-101"). Das Unternehmen hält diese historische Schätzung für veraltet und behandelt sie nicht als eine aktuelle Schätzung der Mineralressourcen oder Mineralreserven. Es sind noch keine ausreichenden Arbeiten durch eine Qualifizierte Person erfolgt, um die historische Schätzung als aktuelle Mineralressourcen zu klassifizieren. Dazu müsste das Unternehmen die früheren Bohrlochdaten überprüfen und verifizieren und ein Explorationsprogramm durchführen.

Über das Khan West Projekt

Das an Khan-Rössing und Khan-Arandis angrenzende Projekt Khan West umfasst ML86A und EPL-8905. Dieses zusammenhängende Landpaket von 7,86 km2 liegt etwa 51 km ostnordöstlich der Stadt Swakopmund und unmittelbar südwestlich der in Betrieb befindlichen Mine Rössing. Die geologischen und strukturellen Gegebenheiten von ML86A und EPL-8905 ähneln stark dem Rössing-Vorkommen. Die uran-anomalen Granite konzentrieren sich an der Khan-Rössing- und/oder Khan-Arandis-Grenze innerhalb des nordnordöstlich verlaufenden Deformationskorridors des magnetischen Lineaments Welwitschia. ML86A und EPL-8905 haben somit das Potenzial für eine Leukogranit-haltige Uranmineralisierung. Zu ML86A gehört eine Lizenz zur Urangewinnung.

Das namibische Ministerium für Bergbau und Energie hat die Genehmigung für die Gewinnung von Kernbrennstoffen für die aktive Bergbaulizenz (ML86) erteilt, in der die ehemalige Khan-Kupfermine und die kürzlich entdeckten hochgradigen Uranintrusionen liegen.

Die früheren Explorationsarbeiten von Critical One auf diesen Liegenschaften folgten auf erste Feldarbeiten, um die radiometrischen Anomalien aus der Luft zu bestätigen. Bei den anschließenden Explorationsaktivitäten wurden sieben (7) oberirdische Gräben mit der Gesteinssäge angelegt, sowie Leukogranitkartierungen, Probenahmen und Handszintillometer- und Spektrometermessungen bei Anomalie 5 vorgenommen. Weitere Einzelheiten zum Explorationsprogramm und den Ergebnissen von Critical One finden Sie in der Pressemitteilung von Critical One vom 12. Dezember 2023. Im Rahmen dieses Explorationsprogramms meldete Critical One die folgenden Explorationsergebnisse:

Höchster gemeldeter chemischer Einzelwert von 8,47 % U3O8

Der Durchschnitt der ersten 10 chemischen Proben betrug 1,33 % U3O8

Sieben (7) Gräben (KM5STR001-KM5STR007) in SLG-Alaskit des Typs D (dieselbe Gesteinsart wie alle wirtschaftlichen Uranvorkommen in Namibia)

Höchster mit Handgerät gemessener Szintillometerwert von 15.000 Zählungen pro Sekunde (cps) und Durchschnittswert von 9.600 cps

Zusammenfassung der Bedingungen der Absichtserklärung

Gemäß den Bedingungen der Absichtserklärung hat das Unternehmen zugestimmt, eine endgültige Vereinbarung (die "endgültige Vereinbarung") mit Critical One auszuhandeln und abzuschließen. Die Transaktion sieht Folgendes vor:

Der Ausgabepreis der Aktien ist wahrscheinlich der höhere der beiden folgenden Werte: (i) $ 0,10 pro Aktie und (ii) der niedrigste zulässige Aktienpreis gemäß den Richtlinien der Canadian Securities Exchange (die "CSE"). Die LOI sieht vor, dass Dark Star Critical One für jedes der Projekte eine Förderabgabe von 2 % (die "Förderabgabe") gewährt. Die Förderabgabe von Dark Star ist nach Beginn der kommerziellen Produktion zu zahlen. Dark Star hat das Recht, jederzeit vor Beginn der kommerziellen Produktion gegen Zahlung von $ 1.500.000 an Critical One jeweils 0,5 % der Förderabgaben zurückzukaufen.

Alle geplanten Wertpapieremissionen von Dark Star bedürfen der vorherigen Genehmigung durch die CSE.

Vorbehaltlich der Genehmigung durch die CSE hat Dark Star außerdem zugestimmt, innerhalb von vier Monaten nach dem Abschlussdatum der endgültigen Vereinbarung eine Erweiterung des Vorstands um Duane Parnham (derzeitiger CEO und Executive Chairman von Critical One) zu beantragen. Darüber hinaus hat Dark Star Critical One ab dem Abschlussdatum der endgültigen Vereinbarung das Recht eingeräumt, sich an bis zu 30 % aller von Dark Star durchgeführten Finanzierungen zu beteiligen. Dies gilt entweder (i) ein Jahr nach dem Abschluss der Transaktion oder (ii) ab dem Zeitpunkt, an dem Dark Star einen Bruttoerlös von mehr als $ 10.000.000 einnimmt, je nachdem, welches Ereignis früher eintritt.

Die Absichtserklärung erfolgt zwischen zwei unabhängigen Parteien. Der Abschluss der Transaktion unterliegt aufschiebenden Bedingungen, wie sie für Transaktionen ähnlicher Art üblich sind. Dazu zählt insbesondere der Abschluss der Verhandlungen über die endgültige Vereinbarung, die Erfüllung der darin ausgehandelten Bedingungen und der Erhalt aller erforderlichen behördlichen Genehmigungen, einschließlich aller jeweils erforderlichen Einreichungen bei der CSE. Es kann nicht zugesichert werden, dass eine endgültige Vereinbarung abgeschlossen wird oder dass die Transaktion überhaupt oder zu den oben genannten Bedingungen oder innerhalb des oben genannten Zeitrahmens gewährt oder durchgeführt wird.

Qualifizierte Person

Jeremy Hanson, P. Geo hat als Qualifizierte Person gemäß der Definition in National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects und als VP für Exploration des Unternehmens die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Über Dark Star Minerals Inc.

Dark Star Minerals Inc. ist ein Mineralexplorationsunternehmen mit Fokus auf den Erwerb und die Erschließung kritischer Mineralressourcen, insbesondere im Bereich Seltene Erden. Dark Star hat eine Option auf den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung an den Ghost Lake-Claims. Diese befinden sich im ertragreichen Central Mineral Belt (CMB) von Labrador, der aus 28.575 ha zusammenhängenden Claim-Blöcken besteht. Das Unternehmen hat eine endgültige Vereinbarung über den Erwerb einer 100 %-igen Beteiligung am Bleasdell-Projekt unterzeichnet. Dieses umfasst über 515 ha im Norden von Saskatchewan in Kanada.

Im Namen des Board of Directors

"Marc Branson"

Marc, Branson, President, CEO und Direktor

Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an:

Marc Branson – President, CEO und Director

E-Mail: investors@darkstarminerals.com

Telefon: 604‐816‐2555

Zukunftsgerichtete Aussagen:

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (zusammen "zukunftsgerichtete Aussagen" ) im Sinne der geltenden kanadischen Gesetzgebung. Zukunftsgerichtete Aussagen enthalten in der Regel Ausdrücke wie: "glaubt", "erwartet", "antizipiert", "beabsichtigt", "schätzt", "plant", "kann", "sollte", "würde", "wird", "potenziell", "geplant" oder Abwandlungen solcher Wörter und Phrasen sowie ähnliche Ausdrücke, die sich naturgemäß auf zukünftige Ereignisse oder Ergebnisse beziehen, die (vielleicht) eintreten, ergriffen oder erzielt werden können, könnten oder würden. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die nicht rein historischer Natur sind, sind zukunftsgerichtete Aussagen und beinhalten Aussagen über Überzeugungen, Pläne, Erwartungen und Ausblicke in Bezug auf die Zukunft. Zu den zukunftsgerichteten Aussagen gehören insbesondere, (i) dass die Parteien erfolgreich verhandeln und eine endgültige Vereinbarung abschließen werden, (ii) dass die Transaktion von der CSE genehmigt wird, (iii) dass die Transaktion nach Abschluss der endgültigen Vereinbarung abgeschlossen wird, (iv) dass das Projekt Cobra North geologisches Potenzial aufweist, (v) dass die historischen Schätzungen zutreffen und den aktuellen Schätzungen entsprechen, und (vi) dass das Projekt Kahn West Potenzial für eine Leukogranit-haltige Uranmineralisierung aufweist. Das Unternehmen ist der Ansicht, dass solche Aussagen vernünftig sind und Erwartungen hinsichtlich künftiger Entwicklungen und anderer Faktoren widerspiegeln; und die Geschäftsleitung hält dies für vernünftig und relevant. Dennoch kann das Unternehmen keine Garantie dafür geben, dass sich diese Erwartungen als richtig erweisen werden. Bei seinen zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung hat das Unternehmen mehrere wesentliche Annahmen getroffen, insbesondere, dass der Markt die Rentabilität der Exploration kritischer Mineralressourcen unterstützen wird, dass die erforderliche Finanzierung für die geplanten künftigen Aktivitäten des Unternehmens sowie qualifiziertes Personal verfügbar sein werden, dass es gelingt, dieses Personal anzuwerben und zu halten, sowie dass alle erforderlichen behördlichen Genehmigungen erteilt werden. Andere Faktoren könnten sich ebenfalls negativ auf die zukünftigen Ergebnisse oder Leistungen des Unternehmens auswirken, darunter allgemeine Wirtschafts-, Markt- oder Geschäftsbedingungen, künftige Mineralienpreise, Änderungen der Finanzmärkte und der Nachfrage nach Mineralien, Änderungen von Gesetzen, Vorschriften und Richtlinien, die sich auf die Mineralexplorationsbranche auswirken, sowie Risiken und Ungewissheiten, die in der jährlichen und vierteljährlichen "Management's Discussion and Analysis" des Unternehmens und in anderen Unterlagen, die das Unternehmen bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden unter seinem SEDAR+-Profil eingereicht hat, ausführlicher beschrieben werden. Anhaltender Arbeitskräftemangel, Inflationsdruck, steigende Zinssätze, das globale Finanzklima sowie die Konflikte in der Ukraine und in Palästina und den umliegenden Regionen sind einige weitere Faktoren, die die aktuellen wirtschaftlichen Bedingungen beeinflussen und die wirtschaftliche Unsicherheit erhöhen. Dies kann sich auf die operative Leistung, die finanzielle Lage und die Zukunftsaussichten des Unternehmens auswirken. Insgesamt stellen die potenziellen Auswirkungen dieses wirtschaftlichen Umfelds Risiken dar, die sich aktuell weder beschreiben noch messen lassen. Es kann nicht zugesichert werden, dass die in den vorausschauenden Aussagen erwarteten Ereignisse eintreten werden oder, falls sie eintreten, welche Vorteile das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser:innen werden darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für künftige Leistungen oder Ereignisse sind. Sie werden daher davor gewarnt, sich unangemessen stark auf zukunftsgerichtete Aussagen zu verlassen, da diese mit Unsicherheiten behaftet sind. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren, sei es aufgrund neuer Informationen, künftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, sofern nicht ausdrücklich gesetzlich vorgeschrieben.

Diese Pressemitteilung enthält auch Informationen über angrenzende Liegenschaften, auf denen Dark Star keine Explorations- oder Abbaurechte besitzt, insbesondere die Uranmine Rössing. Investor:innen werden darauf hingewiesen, dass Mineralvorkommen auf benachbarten Liegenschaften nicht auf Mineralvorkommen auf dem Projekt Cobra North oder dem Projekt Khan West schließen lassen.

Weder die CSE noch ihr Regulierungsdienstleister (entsprechend der Definition in den Richtlinien der CSE) übernehmen Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Mitteilung.

To view the source version of this press release, please visit https://www.newsfilecorp.com/release/255404

Click on, or paste the following link into your web browser,to view the associated documents http://www.newsfilecorp.com/release/255404

News Source: Dark Star Minerals Inc.

12.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2154574 12.06.2025 CET/CEST