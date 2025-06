IRW-News: GT Resources Inc.: GT Resources stellt Updates zu seinen Kupfer-Palladium-Platin-(PGE)-Projekten bereit

IRW-PRESS: GT Resources Inc.: GT Resources stellt Updates zu seinen Kupfer-Palladium-Platin-(PGE)-Projekten bereit

12. Juni 2025 - Toronto, Ontario / IRW-Press / GT Resources Inc. (TSX-V: GT, OTCQB: CGTRF, FWB: 7N1) (das Unternehmen oder GT) freut sich, über aktuelle Pläne für das Projekt North Rock (Kanada) und das Projekt Läntinen Koillismaa (LK) (Finnland), beide Kupfer-Palladium-Platin-Projekte, zu informieren.

Highlights

Kupfer-Palladium-Platin-(PGE)-Projekt North Rock, Ontario, Kanada

- Im Rahmen des Explorationsprogramms 2024 konnten geophysikalische Leiter jenseits des Bohrlochs ermittelt werden, die neben historischen hochgradigen Erzgangabschnitten im Liegenden liegen. Diese lieferten in Bohrloch NR07-062 bis zu 14,6 g/t Palladium, 0,5 g/t Platin, 0,3 g/t Gold, 2,3 % Kupfer und 0,6 % Nickel auf 0,6 Metern (siehe Pressemeldung vom 27. Januar 2025).

- Bei den bevorstehenden Explorationsprogrammen sollen zusätzliche elektromagnetische Bohrloch-(BHEM)-Vermessungen in weiteren historischen Bohrlöchern absolviert werden, woraufhin detaillierte Bohrpläne erarbeitet werden, um hochgradige Massivsulfid-Erzgänge mit Kupfer-Palladium-Anreicherung im Liegenden ins Visier zu nehmen.

PGE-Kupfer-Nickel-Projekt LK, Finnland

LK ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens und verfügt über eine beträchtliche Tagebauressource mit Palladium-Platin-Kupfer-Anreicherung (siehe Pressemeldung vom 25. April 2025).

- Angezeigte Ressourcen:

o 1,1 Millionen Unzen gesamte Edelmetalle (Palladium + Platin + Gold) (TMP) (0,89 g/t)

o 111 Millionen Pfund Kupfer (0,13 %)

o 92 Millionen Pfund Nickel (0,11 %)

o enthalten in 38,2 Millionen Tonnen

- Vermutete Ressourcen:

o 1,1 Millionen Unzen TMP (0,68 g/t)

o 173 Millionen Pfund Kupfer (0,16 %)

o 152 Millionen Pfund Nickel (0,14 %)

o enthalten in 49,7 Millionen Tonnen

- Das Projekt LK ist nach wie vor für die Erweiterung offen, insbesondere entlang des 17 km langen Haukiaho Trends (siehe Pressemeldung vom 20. Juli 2022)

Neil Pettigrew, Vice President Exploration, sagt dazu: LK ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens und könnte sich angesichts eines beträchtlichen Mineralvorkommens zu einer Quelle kritischer Minerale für die Europäische Union entwickeln.

Die hochgradigen Erzgänge mit Kupfer-Palladium-Anreicherung im Liegenden standen bei North Rock nicht im Fokus früherer Betreiber, diese konzentrierten sich hingegen auf mächtigere Zonen mit einer eingesprengten, in Gabbro lagernden Mineralisierung mit Kupferanreicherung. Wir sind der Auffassung, dass beträchtliches Potenzial für die Auffindung einer hochgradigen Mineralisierung im Liegenden besteht, und genau darauf werden wir uns bei zukünftigen Explorationsprogrammen konzentrieren.

Kupfer-Palladium-Platin-(PGE)-Projekt North Rock, Ontario, Kanada

Das Projekt North Rock befindet sich im Nordwesten von Ontario, verfügt über eine hervorragende Infrastruktur (eine asphaltierte Provinzstraße und eine Eisenbahnlinie verlaufen durch das Konzessionsgebiet) und wird von Stromleitungen durchquert. Die Mineralisierung besteht aus magmatischen Sulfiden mit Kupferanreicherung entlang eines 13 Kilometer langen Basalkontakts von mafischem und ultramafischem Vulkangestein (Abbildung 1). Die Mineralisierung tritt in zwei wesentlichen Formen auf: als eine mit Kupfer angereicherte in Gabbro lagernde eingesprengte bis stellenweise netzartige Sulfidmineralisierung innerhalb des basalen heterolithischen Gabbro mit unterschiedlicher Beschaffenheit und als massive Sulfidgangmineralisierung mit Kupfer-Palladium-Anreicherung innerhalb des Vulkangesteins im Liegenden.

Bislang wurden zwei sehr oberflächennahe Zonen entdeckt. Die bedeutendste ist die Zone Beaver Pond (Abbildung 1), die über eine historische Ressourcenschätzung1 von 1 Million Tonnen mit einem Gehalt von 1,2 % Kupfer verfügt. Die Zone Beaver Pond wurde 1958 von Noranda entdeckt und anschließend über einen 90 Meter tiefen Schacht und einen Stollen auf der 70-Meter-Sohle unter Tage erkundet.

Das Unternehmen führte im vierten Quartal 2024 eine BHEM-Vermessung ausgewählter historischer Bohrlöcher in der Zone Beaver Pond durch. Dies war die erste BHEM-Vermessung, die auf dem Konzessionsgebiet durchgeführt wurde, und diente als Testfall, um zu prüfen, ob sich die Mineralisierung bei North Rock für BHEM-Techniken eignet. Das Hauptaugenmerk der Vermessung lag auf Bohrloch NR07-062, das mit einer Tiefe von 780 m die bei weitem tiefste auf dem Projekt niedergebrachte Bohrung ist. Dieses Bohrloch lieferte mehrere Leiter, die als Maxwell-EM-Platten modelliert wurden (Abbildung 2), von denen einige einer bekannten Mineralisierung mit Kupfer-Palladium-Anreicherung im Liegenden entsprechen. Bei der Vermessung wurden sowohl Leiter, die innerhalb des Bohrlochs durchteuft wurden, als auch Leiter ermittelt, die außerhalb des Bohrlochs lagen. Diese stellen möglicherweise eine unerprobte Mineralisierung im Liegenden dar.

Die zukünftigen Explorationspläne sehen die Öffnung von historischen Bohrpfaden vor, um einen besseren Zugang zu weiteren historischen Bohrlöchern für umfangreichere BHEM-Vermessungen zu schaffen, einschließlich der Zone East (Abbildung 1), in der eine reichhaltige Erzgangmineralisierung im Liegenden durchteuft wurde. Im Anschluss an diese erste Phase sollen Diamantbohrungen absolviert werden.

Abbildung 1. Historische Zonen mit einer mit Kupfer-Platin-Palladium angereicherten Mineralisierung entlang des günstigen basalen Kontakts des Gabbro-Komplexes Grassy-Portage.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79965/GTResources_120625_DEPRcom.001.jpeg

Abbildung 2. Querschnitt durch die Zone Beaver Pond mit den historischen Bohrungen und den neu modellierten Maxwell-EM-Platten, Blickrichtung Nordosten; beachten Sie Bohrloch NR07-062, das tiefste Bohrloch auf dem Konzessionsgebiet, das im Liegenden eine Cu-PGE-Mineralisierung durchteufte, aber die in Gabbro lagernde Mineralisierung verfehlte.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79965/GTResources_120625_DEPRcom.002.jpeg

PGE-Kupfer-Nickel-Projekt LK, Finnland

Das Projekt LK in Mittelfinnland ist das am weitesten fortgeschrittene Projekt des Unternehmens und verfügt über eine bedeutende NI 43-101-konformen Tagebauressource (Tabelle 1a & 1b). Das Projekt ist gut aufgestellt, um die Europäische Union mit kritischen Mineralen zu versorgen, allen voran Kupfer, Palladium und Platin. Europa ist bei diesen Rohstoffen stark auf Importe angewiesen, da es auf dem Kontinent nur einen Produktionsbetrieb gibt: die Mine Kevitsa von Boliden in Finnland. Boliden betreibt in Finnland zudem Kupfer- und Nickelschmelzwerke, was für LK ein potenzieller Wettbewerbsvorteil sein könnte.

Der 17 Kilometer lange Haukiaho Trend bietet kurzfristiges Erweiterungspotenzial (Abbildung 3). Die Lagerstätte Haukiaho deckt derzeit nur 2 Kilometer dieses Trends ab. Historische Bohrungen entlang dieses Trends, die in erster Linie von Outokumpu in den 1960er-Jahren absolviert wurden, wurden nur auf ihren Kupfer- und Nickelgehalt erprobt. Eine Teilanalyse historischer Bohrkerne durch das Unternehmen im Jahr 2022 (siehe Pressemeldung vom 20. Juli 2022) ergab bedeutende Platin- und Palladiumgehalte.

Abbildung 3. Lageplan des Projekts LK, NI 43-101-konforme Mineralressourcen und kurzfristiges Erweiterungspotenzial

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79965/GTResources_120625_DEPRcom.003.png

Mineralressourcenschätzung:

Tabelle 1a. MRE 2022 für LK

MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG - April 2022

Tonnen und Gehalt

Abraumverhältnis Tonnen Pd Pt Au GEM Cu Ni Co

(Mio.

t)

(g/t) (g/t) (g/t) (g/t) (%) (%) (g/t)

angedeutet

Gebiet Kaukua 1,50 38,2 0,61 0,22 0,07 0,89 0,13 0,11 64,56

vermutet

Gebiet Kaukua + 1,45 30,8 0,52 0,20 0,08 0,80 0,14 0,14 86,07

Murtolampi

Haukiaho 0,58 18,9 0,27 0,11 0,10 0,48 0,18 0,14 54,30

vermutet gesamt 1,26 49,7 0,43 0,17 0,09 0,68 0,16 0,14 73,98

Tabelle 1b. MRE 2022 für LK, In-situ-Metall

MINERALRESSOURCENSCHÄTZUNG - April 2022

Enthaltenes Metall

Abraumverhältnis Pd Pt Au GEM Cu Ni Co

(Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. oz) (Mio. lbs) (Mio. lbs) (Mio. lbs)

Angedeutet

Gebiet Kaukua 1,50 0,74 0,26 0,08 1,09 110,7 91,6 5,4

vermutet

Gebiet Kaukua + Murtolampi 1,45 0,52 0,20 0,07 0,79 96,5 93,9 5,8

Haukiaho 0,58 0,16 0,07 0,06 0,29 76,4 57,5 2,3

vermutet gesamt 1,26 0,68 0,26 0,14 1,08 172,9 151,5 8,1

Anmerkungen:

1. Bei den Mineralressourcen wurden die Definitionen des CIM (2014) verwendet.

2. Die Mineralressourcen wurden oberhalb einer vorläufigen Tagebaueinschränkungsfläche gemeldet, wobei ein Net Smelter Return (NSR)-Grubenabwurf-Cutoff von 12,5 US$/t verwendet wurde (was zu Vergleichszwecken einem In-situ-Cutoff von etwa 0,65 g/t Palladiumäquivalent entspricht, nur basierend auf Metallpreisen).

3. Die für die Berichterstattung verwendete NSR basiert auf den folgenden Werten:

a. Langfristige Metallpreise von 1.700 US$/oz Pd, 1.100 US$/oz Pt, 1.800 US$/oz Au, 4,25 US$/lb Cu, 8,50 US$/lb Ni und 25 US$/lb Co.

b. Bei Kaukua und Murtolampi wurden variable metallurgische Gewinnungsraten für jedes Metall und bei Haukiaho konstante Gewinnungsraten von 79,8 % Pd, 80,1 % Pt, 65 % Au, 89 % Cu, 64 % Ni und 0 % Co ermittelt.

c. Kommerzielle Bedingungen für ein Cu- und Ni-Konzentrat, basierend auf indikativen Angeboten von Schmelzwerken.

4. Total Precious Metals (TPM) ist gleich Palladium plus Platin plus Gold.

5. Die Schüttdichte liegt zwischen 1,8 und 3,23 t/m3.

6. Die Zahlen können sich aufgrund von Rundungen nicht aufaddieren.

7. Mineralressourcen, die keine Mineralreserven sind, haben keine nachgewiesene wirtschaftliche Tragfähigkeit. Die Schätzung der Mineralressourcen kann durch Umwelt-, Genehmigungs-, Rechts-, Eigentums-, Steuer-, soziopolitische, Marketing- oder andere relevante Fragen wesentlich beeinflusst werden.

8. Die Menge und der Gehalt der gemeldeten vermuteten Ressourcen in dieser Schätzung sind konzeptioneller Natur, und es wurden keine ausreichenden Explorationsarbeiten durchgeführt, um diese vermuteten Ressourcen als angedeutete oder nachgewiesene Mineralressourcen zu definieren, und es ist ungewiss, ob weitere Explorationsarbeiten dazu führen werden, sie in die Kategorie der angedeuteten oder nachgewiesenen Mineralressourcen aufzuwerten.

Die Mineralressourcenschätzung wurde vom Unternehmen unter der Aufsicht von Sean Horan, P.Geo., Technical Manager of Geology bei SLR Consulting Ltd. mit Sitz in Toronto, Ontario, Kanada, erstellt. Herr Horan ist ein unabhängiger qualifizierter Sachverständiger im Sinne von NI 43-101. Die Mineralressourcenschätzung in der Pressemitteilung vom 25. April 2022 wurde in Übereinstimmung mit den CIM Definition Standards on Mineral Resources and Mineral Reserves (14. Mai 2014) klassifiziert.

1 - Haftungsausschluss - historische Ressourcenschätzung - North Rock

Die Leser werden darauf hingewiesen, dass das Unternehmen nicht versucht hat, die historische Mineralressourcenschätzung zu verifizieren. Daher sollten sich die Leser nicht auf die historische Schätzung verlassen. Kein qualifizierter Sachverständiger hat ausreichend Arbeiten durchgeführt, um eine historische Schätzung als aktuelle Mineralressource einzustufen. Außerdem wurde noch nicht von einem qualifizierten Sachverständigen festgelegt, welche Arbeiten erfolgen müssen, um eine historische Schätzung als aktuelle Mineralressource oder Mineralreserve klassifizieren zu können.

Das Unternehmen behandelt historische Schätzungen nicht als aktuelle Mineralressourcen.

Eine historische Ressourcenschätzung für die Zone Beaver Pond auf dem Projekt North Rock wird von Bergman (1973) mit 1 Million Tonnen und einem Kupfergehalt von 1,2 % angegeben (Ontario Mineral Deposit Inventory record MDI52C11NE00029). Die Parameter, Methodik und Kategorisierung, die bei der Schätzung verwendet wurden, sind nicht bekannt, weshalb ihre Zuverlässigkeit nicht bestimmt werden kann. Sie wird jedoch nach wie vor als relevant angesehen, da die unterirdische Erschließung und die Diamantbohrungen in den 1960er- und 1970er-Jahren die Schätzung unterstützten und eine Richtlinie für zukünftige Explorationsarbeiten bieten.

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemeldung enthaltenen Fachinformationen wurden von Neil Pettigrew, M.Sc., P. Geo., Vice President of Exploration und ein Direktor des Unternehmens, in seiner Funktion als qualifizierter Sachverständiger gemäß der Vorschrift National Instrument 43-101 geprüft und verifiziert.

Über GT Resources

GT Resources Inc. (TSXV: GT) ist ein Mineralexplorationsunternehmen, das die Strategie verfolgt, Kupfer-, Nickel- Platin- und Palladiumbergbauprojekte in Europa und Nordamerika zu erschließen. Unsere Projekte liegen in Finnland und Kanada und bestehen aus großflächigen Gelegenheiten, die strategische Investitionen eines wichtigen Bergbauunternehmens angezogen haben.

Folgen Sie GT Resources auf LinkedIn, Twitter und unter www.gtresourcesinc.com.

FÜR DAS BOARD

Derrick Weyrauch

President & CEO, Direktor

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Derrick Weyrauch, President & CEO

E-Mail: info@GTResourcesinc.com

Die TSX Venture Exchange und deren Marktregulierungsbehörde (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Market Regulator bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Wertpapieren in den Vereinigten Staaten von Amerika dar. Die Stammaktien von GT Resources Inc. wurden und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht ausgenommen.

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen Informationen können zukunftsgerichtete Aussagen enthalten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind Aussagen, die sich auf zukünftige und nicht auf vergangene Ereignisse beziehen. In diesem Zusammenhang beziehen sich zukunftsgerichtete Aussagen häufig auf die erwartete künftige Geschäfts- und Finanzentwicklung eines Unternehmens und enthalten häufig Wörter wie annehmen, glauben, planen, schätzen, erwarten und beabsichtigen, Aussagen, wonach eine Maßnahme oder ein Ereignis ergriffen werden oder eintreten kann, dürfte, könnte, sollte oder wird oder andere ähnliche Ausdrücke. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass unsere tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften oder andere zukünftige Ereignisse wesentlich von den in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen. Zu diesen Faktoren zählen unter anderem Risiken im Zusammenhang mit der Projekterschließung, die Notwendigkeit zusätzlicher Finanzierungen, betriebliche Risiken im Zusammenhang mit dem Abbau und der Verarbeitung von Mineralen, Schwankungen von Mineral- und Rohstoffpreisen, Eigentumsfragen, Umwelthaftungsansprüche und Versicherungen, die Abhängigkeit von Schlüsselpersonal, das Ausbleiben von Dividenden, Wettbewerb, Verwässerung, die Volatilität des Preises und des Volumens unserer Stammaktien sowie die Auswirkungen von staatlichen Stellen. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen des Managements zu dem Zeitpunkt, an dem die Aussagen gemacht werden, und das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren, falls sich diese Überzeugungen, Schätzungen und Meinungen oder andere Umstände ändern sollten. Investoren werden davor gewarnt, zukunftsgerichteten Aussagen eine unangemessene Sicherheit beizumessen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79965

Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=79965&tr=1

