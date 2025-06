IRW-News: Integral Metals Corp.: Integral Metals meldet Abschluss des engmaschigen Bodenprobenahmeprogramms auf dem Projekt KAP

IRW-PRESS: Integral Metals Corp.: Integral Metals meldet Abschluss des engmaschigen Bodenprobenahmeprogramms auf dem Projekt KAP

Integral Metals schließt die Phase-2-Bodenprobenahmen auf dem Projekt KAP ab, um eine verbesserte Ermittlung von Zielen für die Explorationsarbeiten 2025 zu ermöglichen

Calgary, Alberta, 12. Juni 2025 / IRW-Press / Integral Metals Corp. (CSE: INTG | OTC: ITGLF | FWB: ZK9) (das Unternehmen oder Integral) freut sich, den erfolgreichen Abschluss seines Phase-2-Bodenprobenahmeprogramms mit hoher räumlicher Auflösung auf seinem zu 100 % unternehmenseigenen Projekts KAP in den kanadischen Nordwest-Territorien bekannt zu geben. Das von der Firma GeoCraft Corp. ausgeführte Feldprogramm diente der Abgrenzung und Priorisierung von Bohrzielen innerhalb der Main Zone, einem wichtigen Schwerpunktgebiet für die Explorationskampagne 2025 des Unternehmens.

Diese Mitteilung schließt an die Pressemeldung des Unternehmens vom 29. Mai 2025 an, in der die Aufnahme der Bodenprobenahmen auf einem 30 Meter mal 30 Meter großen Raster in der Main Zone angekündigt wurde. Die Feldteams haben das Programm nun abgeschlossen, in dessen Rahmen an 2.021 spezifischen Stellen Proben entnommen wurden. Es wurden durchgehend Qualitätskontrollprotokolle umgesetzt, wobei zertifizierte Referenzmaterialien im Verhältnis von 1 zu 20 und Felddoppelproben im Verhältnis von 1 zu 50 in die Probencharge gegeben wurden. Insgesamt wurden 2.163 Proben für die Übermittlung an das Labor aufbereitet.

Der Abschluss dieses engmaschigen Programms ist ein wichtiger Meilenstein für unsere Explorationssaison 2025, so Paul Sparkes, CEO von Integral Metals. Angesichts der engen Abstände und der robusten QA/QC sollte uns dieser Datensatz dazu befähigen, Ziele auf Grundlage der geochemischen Ergebnisse abzugrenzen und die Planung für Bohrungen im weiteren Jahresverlauf zu unterstützen.

In Abbildung 1 ist eine 3D-Ansicht der Probenverteilung über einer topographischen Karte mit den strukturellen Merkmalen dargestellt. Das Probenahmeraster war auf die systematische Erprobung des Gebiets rund um die Main Zone ausgelegt; dazu wurden die Ergebnisse früherer Feldarbeiten und die bekannten Gravitationsanomalien herangezogen. Das Phase-2-Programm baut auf einer erfolgreichen Feldsaison im Jahr 2024 auf, die die Bergung von historischen Bohrkernen, die Identifizierung von Bohrstandorten, auf die Erkundung ausgerichtete Gesteinsprobenahmen und die erneute Aufbereitung von geophysikalischen Daten umfasste. Das Projekt KAP bietet Potenzial für die Auffindung einer Blei-Zink-Mineralisierung vom MVT-Typ, die unter einer flachen Deckschicht mit Gallium und Germanium angereichert ist, und ist weiterhin eine der wichtigsten Prioritäten von Integral für 2025.

https://www.irw-press.at/prcom/images/messages/2025/79966/06-12-25IntegralSoilKAP_DE_Procm.001.jpeg

Abbildung 1: 3D-Ansicht der entnommenen Bodenproben (grüne Punkte) in der Main Zone (blauer Stern), mit Darstellung der räumlichen Beziehung zu den Gravitationsanomalien (weiße Sternchen) und der Claim-Grenze (grüne Linie). Zugrunde liegendes Bild: Satellitenaufnahmen über einem digitalen Höhenmodell.

Qualifizierter Sachverständiger

Der wissenschaftliche und technische Inhalt dieser Pressemitteilung wurde von Jared Suchan, Ph.D., P.Geo., VP of Exploration des Unternehmens und einem qualifizierten Sachverständigen gemäß National Instrument 43-101, geprüft, verifiziert und genehmigt.

Eine Erörterung der QA/QC- und Datenverifizierungsverfahren und -prozesse des Unternehmens finden Sie im technischen Bericht mit dem Titel Technical Report on the KAP Property Mackenzie Mountains Northwest Territories Canada, der im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca abgerufen werden kann.

Für das Board of Directors

Paul Sparkes

Chief Executive Officer

825-414-3163

info@integralmetals.com

ÜBER INTEGRAL METALS CORP.

Integral ist ein Explorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Exploration von kritischen Mineralen wie Gallium, Germanium und Seltenerdmetalle gerichtet ist, um letztlich zur Entwicklung einer heimischen Lieferkette für diese Minerale beizutragen. Integral verfügt über Konzessionsgebiete in bergbaufreundlichen Rechtsprechungen in Kanada und den Vereinigten Staaten von Amerika, einschließlich der Northwest Territories, Manitoba und Montana, wo das Unternehmen bei seinen Explorationsbemühungen von den Behörden unterstützt wird.

Zukunftsgerichtete Informationen

Bestimmte in dieser Pressemeldung enthaltene Aussagen stellen zukunftsgerichtete Informationen dar. Diese Aussagen beziehen sich auf zukünftige Ereignisse oder zukünftige Leistungen. Die Verwendung der Wörter könnte, beabsichtigen, erwarten, glauben, wird, projiziert, geschätzt und ähnlicher Ausdrücke sowie Aussagen, die sich auf Angelegenheiten beziehen, die keine historischen Tatsachen sind, sollen zukunftsgerichtete Informationen kennzeichnen und basieren auf den aktuellen Überzeugungen oder Annahmen des Unternehmens hinsichtlich des Ergebnisses und des Zeitpunkts solcher zukünftigen Ereignisse. Insbesondere enthält diese Pressemeldung zukunftsgerichtete Informationen, die sich unter anderem auf die zukünftigen Pläne und Aussichten des Unternehmens beziehen.

Bei den in zukunftsgerichteten Informationen enthaltenen Schlussfolgerungen oder Prognosen/Vorhersagen werden in der Regel verschiedene Annahmen oder Faktoren zugrunde gelegt. Dazu gehören in Bezug auf die in dieser Pressemeldung enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen Annahmen hinsichtlich der zukünftigen Pläne und Strategien des Unternehmens.

Obwohl die zukunftsgerichteten Informationen auf den begründeten Annahmen des Managements des Unternehmens beruhen, kann nicht garantiert werden, dass sich die zukunftsgerichteten Informationen als richtig erweisen werden. Zukunftsgerichtete Informationen beinhalten bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften wesentlich von den zukünftigen Ergebnissen, Leistungen oder Errungenschaften abweichen, die in den zukunftsgerichteten Informationen ausgedrückt oder impliziert werden. Zu diesen Faktoren gehört unter anderem das Risiko, dass sich die Geschäftsaussichten und Prioritäten des Unternehmens aufgrund unerwarteter Ereignisse, allgemeiner Markt- und Wirtschaftsbedingungen oder als Ergebnis der zukünftigen Explorationsbemühungen des Unternehmens ändern können und dass eine solche Änderung dazu führen kann, dass die Ressourcen und Bemühungen des Unternehmens in einer Weise umgeschichtet werden, die vom aktuellen Geschäftsplan oder der Strategie des Unternehmens abweicht. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet, zukunftsgerichtete Informationen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist in den geltenden Wertpapiergesetzen vorgeschrieben. Aufgrund der hierin enthaltenen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen sollten sich Anleger nicht vorbehaltlos auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen. Die vorstehenden Aussagen schränken ausdrücklich alle hierin enthaltenen zukunftsgerichteten Informationen ein.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

