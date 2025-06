Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube Kommentaren wünscht, oder die in der Mahlzeit Sendung besonders stark nachgefragt waren. Oracle steht heute im Fokus des Interesses, denn das Unternehmen mit einem neuen Fokus im Segment Cloud-Datenbanken und Infrastruktur hat gestern in der Nachbörse die Quartalszahlen veröffentlicht.

Die erste Reaktion war sehr stark, aber so kennt man das von Oracle. Starke Bewegungen direkt nach den Zahlen sind ein Markenzeichen der Aktie. Das Allzeithoch rückt nun in den Fokus der Trader und Anleger.

Die Bewertung ist historisch hoch und es geht nun darum, abzuschätzen, ob die Aktie unter den neuen Nachfrage-Strömen diese hohe Bewertung wert ist, oder ob die Pferde hier mit den Bullen gerade durchgehen. Mehr dazu im heutigen Chartzeit-Video.