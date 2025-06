Dax-Rückblick:

Das Fazit der gestrigen Dax-Analyse ("Dax steuert Unterstützung an und hat weiter Abwärtspotenzial") lautete wie folgt:

Es fehlen nun nur noch gut 150 Punkte zur mehrfach angesprochenen Zielmarke auf der Unterseite bei 23.500 Punkten. Ausgehend von dieser Marke ist zunächst eine Stabilisierung denkbar. Bleibt diese allerdings aus, droht eine Beschleunigung des Abwärtstrends. Die Abwärtsrisiken bleiben aus charttechnischer Sicht im Dax vorerst weiter dominant. Der Index hat weiteres Korrekturpotenzial.

Nach der israelischen Attacke auf Iran startete der deutsche Leitindex heute morgen mit einer größeren Abwärtskurslücke in den Handel, bevor eine Erholung Richtung 23.550 Punkte einsetzte, die dann allerdings erneut abverkauft wurde.

Dax-Ausblick:

Sämtliche Risiken wurden in den vergangenen Wochen nahezu komplett vom Markt ignoriert, wie in den vergangenen Wochen mehrfach angemerkt. So ist es auch keine große Überraschung, dass der Index nun bereits wieder 1.000 Punkte unterhalb des Allzeithochs notiert.

Der vorherige Zielbereich um 23.500 Punkte für die überfällige Abwärtskorrektur im Dax fungiert nun als charttechnische Widerstandszone, die in den kommenden Handelstagen im Mittelpunkt stehen dürfte. Entspannung für die Käuferseite gibt es allerdings erst bei einem Anstieg zurück über 23.700 Punkte per Tagesschluss - bis dahin dominieren weiter tendenziell die Abwärtsrisiken. Ein schönes Wochenende allen Lesern!