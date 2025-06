EQS-News: Original-Research von EQUI.TS GmbH (13.06.2025) Viscom SE Empfehlung: Kaufen

EQS-News: EQUITS GmbH / Schlagwort(e): Research Update/Hauptversammlung

Anhaltende Unsicherheiten in der Handels- und Sicherheitspolitik dominieren bis heute die Aussichten; eine schnelle und kraftvolle Nachfragebelebung ist weiterhin nicht in Sicht. Allerdings hellt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft jüngst auf.

Auf der HV am 06.06.25 wurden alle Beschluss-Vorlagen der Verwaltung mit überwältigender Mehrheit angenommen. Den Mitgliedern des Vorstands und des Aufsichtsrates wurde für FY 24 Entlastung erteilt. Die drei Aufsichtsräte wurden für eine fünfjährige Amtszeit wiedergewählt.

Die 25er Guidance wurde auf dem Aktionärstreffen in Hannover bestätigt, zumal das eingeleitete Effizienzprogramm fortgesetzt wird. Das Management – so die Aussage auf der HV – geht in diesem FY 25 von einer Seitwärtsentwicklung aus. Viscom hat die Neuaufstellung in FY 24 abgeschlossen und bilanziell verarbeitet. Vertrieb, Produktion und Verwaltung wurden verschlankt. Mit einem EBIT-Break-even Jahresumsatz von ca. € 80 Mio. sieht man sich jetzt sowohl resilient als auch skalierungsfähig aufgestellt, wie das leicht positive Q1/25-EBIT zeigt. Das ist die Grundlage damit in den Folgejahren die Profitabilität, genauso wie die Bilanzqualität, deutlich steigen. Die Fünf-Säulen-Aufstellung nutzt Partnerschaften und zielt auch auf zusätzliche Kundengruppen (z.B. Energie- und Sicherheitswirtschaft).

Ein Trendabbruch des Kundeninteresses ist nicht zu erkennen. Der Frühindikator Ordereingang (Q1/25 zu Q4/24 mit +20,1 % auf € 20,38 Mio. (+9,5 % YoY)) deutet zumindest auf eine Verfestigung der Bodenbildung hin. Der Q1/25-Orderbestand wurde auf € 20,51 Mio. (-29,1 % YoY) abgebaut, verharrt auf Q4/24-Niveau und passt also zum unteren Rand der 25er Guidance.

Die 25er Guidance plant unverändert mit einem leichten EBIT-Gewinn (€ 1,6 - € 4,5 Mio.) und einem Ordereingang und Umsatz von je € 80 - € 90 Mio. Dafür ist eine zumindest leichte Geschäftsbelebung im weiteren Jahresverlauf 2025 Planungsgrundlage (H1/25 < H2/25).

Die 3M/25-Book-to-Bill-Ratio mit 103,1% deutet erstmals seit Q4/23 auf einen leichten Umsatzanstieg YoY hin. Der freie Cashflow blieb mit €-3,14 Mio. negativ, denn das Working Capital wurde zum Jahresstart aufgebaut. Der Finanzmittelbestand sank leicht auf € 3,63 Mio.

Das Chance-/Risiko-Verhältnis ist seit geraumer Zeit ungünstig. Allerdings hellt sich die Stimmung in der deutschen Wirtschaft jüngst auf. Die Aktie preist u.E. sogar eine mehrjährige Schrumpfungsphase ein, was u.E. zu pessimistisch ist. Schätzung und Zielkurs bleiben valide - wir bekräftigen die Empfehlung.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: