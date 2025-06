Erfolgreiche Hauptversammlung der Shareholder Value Beteiligungen AG – personelle Weichenstellungen zur weiteren strategischen Entwicklung

EQS-Media / 13.06.2025 / 07:31 CET/CEST



Die Shareholder Value Beteiligungen AG (SVB) blickt auf eine erfolgreiche Hauptversammlung zurück. Sämtliche Tagesordnungspunkte wurden mit großer Mehrheit von den anwesenden Aktionären angenommen. Die Gesellschaft bedankt sich bei allen Anteilseignern für das entgegengebrachte Vertrauen.

Im Rahmen der Hauptversammlung wurde Herr David Bienbeck neu in den Aufsichtsrat gewählt. Herr Bienbeck ist ein ausgewiesener Experte im Bereich der Vermögensverwaltung und begleitet die Shareholder Value Beteiligungen AG bereits seit vielen Jahren als engagierter Aktionär. Seine langjährige Erfahrung und Fachkompetenz werden die strategische Aufsicht der Gesellschaft nachhaltig stärken.

Zudem wurde Herr Dr. Michael Drill vom Aufsichtsrat zu dessen Vorsitzenden gewählt. Mit seiner umfassenden Erfahrung und langjährigen Marktkenntnis wird er die Arbeit des Gremiums weiterhin mit hoher Kompetenz und Kontinuität prägen.

Herr Dr.Helmut Fink ist aus dem Aufsichtsrat ausgeschieden und wurde vom neu konstituierten Aufsichtsrat in den Vorstand der Gesellschaft berufen. Mit seiner Bestellung setzt die SVB ein klares Zeichen für die konsequente Weiterentwicklung ihrer Investmentstrategie im Sinne des Value Investing. Herr Dr. Fink verfügt über langjährige Erfahrung im Bereich der Aktienanlage und bringt tiefgreifendes Verständnis für erfolgreiche, wertorientierte Beteiligungsstrategien mit. Ziel ist es, den Investmentprozess weiter zu systematisieren und in einem professionellen, personenunabhängigen Setup zu verankern.

Die zentrale Zielsetzung der Shareholder Value Beteiligungen AG bleibt unverändert: Den Inneren Wert je Aktie über die Zeit hinweg nachhaltig zu steigern – und zwar oberhalb relevanter Vergleichsbenchmarks. Damit verfolgt die SVB das klare Ziel, eine kontinuierliche Wertsteigerung für ihre Aktionäre zu generieren. Herr Dr. Fink teilt dieses Ziel nicht nur strategisch, sondern auch aus ureigenem Interesse – er ist substantiell an der Gesellschaft beteiligt.

„Wir sind überzeugt, dass wir mit der neuen personellen Aufstellung die richtigen Weichen für die Zukunft gestellt haben“, so der Vorsitzende des Aufsichtsrates der SVB. „Unser Anspruch ist es, an die erfolgreiche Entwicklung bis 2021 wieder anzuknüpfen und langfristig Werte für unsere Aktionäre zu schaffen.“

