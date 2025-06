Nasa setzt wegen Leckagen Flug zur Raumstation ISS aus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

(Reuters) - Die US-Raumfahrtbehörde Nasa setzt den geplanten Flug von vier Astronauten zur Internationalen Raumstation ISS wegen Lecks in dem künstlichen Trabanten aus. Die Nasa erklärte am Donnerstag, sie arbeite mit der russischen Raumfahrtbehörde Roscosmos zusammen, um die Ursachen des Druckverlustes zu entdecken. Russische Kosmonauten hatten die Leckage im Modul Swesda entdeckt. Das Segment der ISS ist über 20 Jahre alt.

"Kosmonauten an Bord der Raumstation haben kürzlich Inspektionen der Innenflächen des unter Druck stehenden Moduls durchgeführt, einige zusätzliche Bereiche von Interesse abgedichtet und die aktuelle Leckrate gemessen", teilte die Nasa mit. "Nach diesen Bemühungen hält das Segment nun den Druck."

Kleine Risse an der ISS in den letzten Jahren, insbesondere am alternden russischen Segment, haben zu der Entscheidung der internationalen Betreiber beigetragen, die ISS bis 2030 stillzulegen. Die Lecks werden mit Klebeband, Klebstoff und anderen Mitteln abgedichtet.

(Bericht von Joey Roulette, geschrieben von Hans Busemann.