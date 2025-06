Silber – Rallybewegung setzt sich dynamisch fort!

Werbung

Die Lage: Geopolitische Spannungen und schwacher US-Dollar sorgen weiter für Support!

Silber konnte zuletzt, wie die klassische Krisenwährung Gold, angesichts der anhaltenden geopolitischen Spannungen von seinem Nimbus als „sicherer Hafen“ in Krisenzeiten profitieren. Vor allem der nach wie vor anhaltende Russland-Ukraine-Konflikt sorgte zuletzt in diesem Zusammenhang angesichts der erneut aufflammenden Kämpfe zwischen den beiden Kontrahenten für weitere Verunsicherung, zumal ein baldiges Ende der Feindseligkeiten trotz der Friedensbemühungen seitens der USA und der erneut anberaumten Friedensgespräche zwischen Russland und der Ukraine nicht in Sicht ist. Als weiterer Katalysator für den Silberpreis erweist sich die anhaltende Schwäche der US-Leitwährung, die aufgrund des weiter steigenden US-Haushaltsdefizits zuletzt gegenüber dem Euro und anderen Leitwährungen wie dem Yuan deutlich unter Druck gekommen war. Damit wird der Kauf von Silber für Käufer außerhalb des US-Dollarraums attraktiver, was die Silbernachfrage vor allem in Indien oder China weiter anheizen dürfte.

Die Perspektive: Aussichten auf Annäherung im Zollstreit sprechen für weiter steigende Silbernachfrage!

Neben seinem Nimbus als Krisenwährung profitiert Silber aktuell auch von der sich abzeichnenden Entspannung im Zollstreit zwischen den USA und China. Nachdem sich beide Parteien auf eine Aussetzung der Importzölle auf Waren beider Länder geeinigt hatten, laufen seit Beginn dieser Woche neue Verhandlungen zwischen China und den USA über eine endgültige Einigung im Zollstreit. Gelingt hier ein Durchbruch, dürfte sich dies auch positiv auf die Silbernachfrage in China auswirken, zumal Silber als Industriemetall in Schlüsselbranchen wie der Elektronik, Medizintechnik, in der Automobilindustrie sowie in der Chipfertigung aufgrund der einzigartigen elektrischen Leitfähigkeit von Silber eine wichtige Rolle spielt. Erholt sich die chinesische Binnenwirtschaft, dürften auch die Silberimporte im Reich der Mitte weiter deutlich anziehen, nachdem die Silberimporte für den Monat April mit 340 Tonnen leicht über dem Fünfjahresdurchschnitt von 310 Tonnen gelegen hatten. Auch in Indien ziehen die Silberimporte weiter kräftig an. So wurden in den ersten fünf Monaten dieses Jahres knapp 4.554 Tonnen Silber importiert, während im entsprechenden Vorjahreszeitraum lediglich knapp 560 Tonnen Silber importiert wurden. Als einer der wesentlichen Treiber erweist sich hier unter anderem der weiter forcierte Ausbau der Solarkapazitäten in Indien, der im Zuge der Energiewende bis zum Dekadenende weiter forciert werden soll. Im Februar 2025 hatte Indien die Marke von 100 GW bei der installierten Solarkapazität geknackt, wobei für 2025 ein Kapazitätsausbau von rund 30 GW erwartet wird. Da Silber gerade bei Solarzellen mit hohem Wirkungsgrad eine wichtige Rolle spielt, dürfte dies die Silbernachfrage in Indien auch mittelfristig weiter befeuern. Da die indische Regierung die Importzölle für Silber von 15 auf 6 % gesenkt hat, zieht gleichzeitig auch die Silbernachfrage aus der indischen Schmuckindustrie wieder an, zumal Silberschmuck als deutlich günstigere Alternative zu Goldschmuck auch in Indien hoch im Kurs steht.

Trading-Taktik: Mit dem Anfang Juni erfolgten Breakout auf ein neues Jahreshoch wurde unser übergeordnetes Long-Szenario eindrucksvoll bestätigt. Nach einer kurzen Zwischenkorrektur setzte Silber seine Aufwärtsbewegung nach dem Retest des Breakout-Levels bei 34 USD im Anschluss fort und konnte zu Beginn der neuen Handelswoche auf ein neues Jahreshoch oberhalb der Marke von 36 USD ausbrechen.. Nach dem Kursanstieg der vergangenen Wochen ist Silber kurzfristig überkauft, wobei sich die Aufwärtsbewegung nach einer längeren Konsolidierung über die Zeit- bzw. über die Preisachse weiter fortsetzen dürfte. Es bietet sich an, den Stop-Loss bei bestehenden Long-Position auf 31 USD nachzuziehen.

Mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Rohstoffs Silber Future Contract (Basiswert) könnte sich als Alternative zu einem Direktinvestment der Endlos-Turbo Long der DZ BANK (WKN: DY619B ) auf den Silber Future Contract-Rohstoff anbieten. Der Endlos-Turbo Long richtet sich an Anleger, die überproportional (gehebelt) an einer Kursentwicklung des Silber-Future Contract-Rohstoffs oberhalb der Knock-Out-Barriere partizipieren möchten. Die Partizipation wirkt dabei in beide Richtungen, d.h. man partizipiert gehebelt an allen Kursentwicklungen (negativen wie positiven) des Basiswerts. Aufgrund seiner Hebelwirkung reagiert der Endlos-Turbo Long auf kleinste Kursbewegungen. Sollte der Kurs des Silber Future Contract-Rohstoffs an mindestens einem Zeitpunkt während der Laufzeit des Endlos-Turbo Long auf oder unter der Knock-Out-Barriere notieren (Knock-Out-Ereignis), verfällt der Endlos-Turbo wertlos. Die Barriere, die stets dem aktuellen Basispreis entspricht, und der Basispreis selbst werden jeden Tag angepasst. Der Endlos-Turbo Long auf den Rohstoff des Basiswerts Silber Future Contract hat keine feste Laufzeit. Er kann insgesamt zu festgelegten Terminen (ordentliche Kündigungstermine) durch die DZ BANK gekündigt werden. Ein Anleger kann den Endlos-Turbo Long an festgelegten Terminen (Einlösungstermine) einlösen. Nach Einlösung durch den Anleger oder Kündigung durch die DZ BANK und sofern zuvor kein Knock-out-Ereignis eintritt, entspricht der Rückzahlungsbetrag am Rückzahlungstermin dem EUR-Gegenwert der Differenz zwischen Kurs der Aktie des Basiswerts Silber Future Contract am jeweiligen Einlösungstermin bzw. ordentlichen Kündigungstermin und Basispreis multipliziert mit dem Bezugsverhältnis von 1,0.

Einen gänzlichen Verlust des eingesetzten Kapitals erleidet der Anleger, wenn der Kurs des Rohstoffs auf den Basiswert Silber Future Contract zu einem beliebigen Zeitpunkt während der Haltedauer auf oder unter der Knock-Out-Barriere notiert. ( Totalverlustrisiko ). Ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ist auch möglich, wenn die DZ BANK ihre Verpflichtungen aus dem Produkt aufgrund behördlicher Anordnungen oder einer Insolvenz (Zahlungsunfähigkeit / Überschuldung) nicht mehr erfüllen kann .

Eine ausführliche Erläuterung der genannten Fachbegriffe finden Sie in unserem Glossar.

Stand: 10.06.2025, DZ BANK AG / Online-Redaktion