Trading-Chance Nucor: Einstiegs-Chance nach Pullback

Die nächste Trading-Chance hat über 33 Jahre die Dividende immer wieder erhöht. Zwar ist das Unternehmen in einem schwierigen Markt, nämlich in der Stahlindustrie tätig, doch hält man sich, verglichen mit der Konkurrenz, wie zum Beispiel Thyssen Krupp, ausgezeichnet, was sich auch in der Kursentwicklung der Aktie niederschlägt. Aktuell ergibt sich hier eine technisch attraktive Einstiegs-Chance durch einen Pullback.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 151 Aristokraten-Aktien stammen 118 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Was macht Nucor?

Nucor ist in der Stahlindustrie tätig und hat sich als einer der größten Produzenten von Stahl in den Vereinigten Staaten etabliert. Das Unternehmen betreibt diverse Steel Mills, in denen eine Vielzahl von Stahlprodukten hergestellt wird. Diese Produkte finden Anwendung in verschiedenen Branchen, darunter Bauwesen, Automobilindustrie und Energieerzeugung. Neben den Standardstahlprodukten produziert Nucor auch Spezialstahlprodukte, die auf die spezifischen Anforderungen der Kunden zugeschnitten sind. Darüber hinaus ist Nucor in der Herstellung von Stahlbauprodukten aktiv, was das Segment der Fabricated Construction Products umfasst. Diese Sparte beinhaltet die Produktion von Konstruktionselementen wie Trägern, Stützen und Deckensystemen, die im Hoch- und Tiefbau Verwendung finden.

Wahnsinnige Gewinnexplosion

Man reibt sich verwundert die Augen, wenn man sich die Entwicklung des Gewinns von Nucor zwischen 2015 und 2022 betrachtet. Von einst 1,11 Dollar wurde dieser auf sage und schreibe über 28 Dollar je Aktie gesteigert. Inzwischen hat sich der Gewinn jedoch wieder zurückgebildet und liegt derzeit bei 5,62 Dollar pro Anteilsschein. Laut dem Unternehmen will man den Profit bis 2027 auf über 12 Dollar steigern, was ein starkes zu erwartendes Wachstum bedeutet. Die Marge fuhr in den letzten Jahren ebenfalls Achterbahn. In der Spitze hatte man eine Netto-Marge von 18%, die sich nun auf 4,38% zurück entwickelt hat. Das entspricht übrigens etwa dem langfristigen Durchschnittswert. Das gegenwärtige Kurs-/Gewinn-Verhältnis liegt mit 19 über dem langfristigen Durchschnitt von 13,2. Damit ist die Aktie nicht günstig. Vor der Rallye 2020-2022 war die Aktie ebenfalls so „teuer“. Legt man das erwartete Wachstum als Maßstab an, so wäre die Aktie auf dem aktuellen Kursniveau unterbewertet.

Kauf-Chance nach Pullback

Die Nucor-Aktie entwickelt phasenweise eine unglaubliche Trenddynamik, wie der Chart eindrucksvoll belegt. So gab es scharfe Kursanstiege zwischen 2003 und 2007, aber auch jüngst zwischen 2020 und 2022. Die anschließenden Korrekturen boten und bieten immer wieder attraktive Einstiegs-Gelegenheiten in diesen Titel. Der aktuelle Kursrückgang mündete jüngst an der oberen Trendbegrenzung des alten, flachen Aufwärtstrendkanals. Mit dem Test des alten Kanals und der dortigen Wende gen Norden wurde ein sogenannter Pullback vollzogen, der als Bestätigung für den Aufwärtstrend gilt. Favorisiert wird unsererseits ein Szenario, bei dem binnen der nächsten zweieinhalb bis drei Jahre das Allzeithoch bei 203 Dollar erneut angesteuert wird. Absicherungen für ein solches Szenario bieten sich im Bereich um 90 Dollar an, also etwas unter dem horizontalen Support, der sich bei 97,6 Dollar befindet.

Quelle: www.tradingview.com

Nucor dominiert den Stahlmarkt

Nucor ist der größte Stahlhersteller in den USA und der größte Recycle von Schrott in Nordamerika. Das Unternehmen hat einen Marktanteil von 23,4% in der Stahl- und Eisenindustrie. Es ist wichtig für Trader und Anleger, auf die Branchenführer zu setzen, da diese allein durch ihre Marktmacht die Konkurrenz dominieren und meist als Profiteure aus Krisen hervorgehen, während kleinere Unternehmen vom Markt verschwinden.

Für den Stahlmarkt gab es in den hinter uns liegenden Jahren einige Herausforderungen. Doch die Talsohle sollte inzwischen durchschritten sein. Die Nachfrage weltweit steigt und insbesondere Schwellenländer, wie Indien und China fragen viel Stahl nach.

Zusammenfassung

Besonders der charttechnische Pullback an den horizontalen Support und zugleich an den alten, flachen Trendkanal machen Nucor derzeit für einen Trade attraktiv. Die Bewertung erscheint gegenwärtig nicht günstig, was jedoch perspektivisch betrachtet unproblematisch ist, wenn Nucor seine Ziele erreicht. Wir haben ein konservatives Produkt für diese Trading-Chance ausgesucht, so dass einerseits das Risiko gut kontrolliert werden kann, gleichzeitig aber auch ein gewisser Hebel nach oben wirkt, durch den man an einer zu erwartend positiven Entwicklung partizipiert.

Open end Turbo Long Optionsschein auf Nucor

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Open end Turbo Long Optionsschein des Emittenten UniCredit ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 82,927 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 117,13 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 3,38. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet UG5H01.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 203 USD

Unterstützungen: 97,6 USD

Open end Turbo Long Optionsschein auf Nucor

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

