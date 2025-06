Dax niedriger erwartet - Nahost und G7 im Blick

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Der Dax wird am Montag der Kursentwicklung an den Terminmärkten zufolge mit Verlusten in den Handel starten.

Am Freitag hatte er 1,1 Prozent tiefer bei 23.516,23 Punkten geschlossen. Der Militärschlag Israels auf den Iran sorgte für fallende Kurse an den Börsen dies- und jenseits des Atlantiks.

Am Montag blicken Anleger auf die weiteren Entwicklungen im Nahen Osten. Der Luftkrieg zwischen Israel und dem Iran ist voll entbrannt: Beide Staaten setzten ihre wechselseitigen Angriffe am Wochenende fort. Dabei gab es zahlreiche Tote und Verletzte auf beiden Seiten. Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu nannte einen Regimewechsel im Iran als mögliches Ergebnis der Militäroperationen, mit denen Israel eine "existenzielle Bedrohung" abwehre.

Kanzler Friedrich Merz trifft zum Wochenstart in Kanada die Staats- und Regierungschefs der anderen G7-Staaten. Zentrale Themen der Beratungen der führenden westlichen Industrienationen sind die Lage im Nahen Osten sowie der von den USA entfachte Handelsstreit.

Im Fokus bei den Unternehmen steht der Auftakt der weltgrößten Branchenmesse der Luftfahrt in Paris. Trotz der US-Zölle, eskalierender Konflikte und schwieriger Lieferketten will die Branche für "Business as usual" mit Großaufträgen für Flugzeuge sorgen.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Freitag

Dax 23.516,23

EuroStoxx50 5.290,47

EuroStoxx50-Future 5.286,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Freitag Prozent

Dow Jones 42.197,79 -1,8%

Nasdaq

S&P 500 5.976,97 -1,1%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Montag Uhr Prozent

Nikkei 38.306,24 +1,3%

Shanghai 3.378,78 +0,1%

Hang Seng 23.871,24 -0,1%

