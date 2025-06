EQS-Adhoc: SIMONA übernimmt niederländische Anbieter von Kabelschutzlösungen

EQS-Ad-hoc: SIMONA Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Firmenübernahme/Strategische Unternehmensentscheidung

SIMONA übernimmt niederländische Anbieter von Kabelschutzlösungen



16.06.2025 / 09:20 CET/CEST

Kirn, 16.06.2025. Die SIMONA AG beabsichtigt, jeweils 100 Prozent der Anteile an der Electroplast B. V. und der Dutchclamp B. V. mit Sitz in Dordrecht, Niederlande, zu erwerben. Electroplast ist ein Anbieter von Kunststofflösungen zum Schutz von Kabeln und Leitungen mit dem Fokus auf Kabelschutzplatten und -rohre. Dutchclamp entwickelt und produziert Kunststoff-Kabelschellen und -blöcke für die Installation von Nieder-, Mittel- und Hochspannungskabeln. Beide Unternehmen erwirtschaften zusammen einen Umsatz von ca. 17 Mio. EUR und beschäftigen über 30 Mitarbeitende. Kunden beider Unternehmen sind vor allem Netzbetreiber, Energieversorger, Unternehmen des Glasfaserausbaus sowie Distributoren.

Mit der Akquisition erweitert die Business Line Infrastruktur ihr Produktportfolio im Marktsegment Kabelschutz. Das Produktprogramm von Electroplast zielt maßgeblich auf den Schutz von erdverlegter Infrastruktur im Transport- und Verteilnetz ab. Der hohe Anteil an recycling-basierten Lösungen von Electroplast erweitert die Palette nachhaltiger Produkte, ein klares Ziel der SIMONA Nachhaltigkeitsstrategie. Dutchclamp bringt Produkte in den SIMONA Konzern ein, die insbesondere in Umspannwerken sowie bei der Verlegung von Nieder- Mittel- und Hochspannungsleitungen für sicheren Halt und zuverlässigen Betrieb sorgen.

Verkäufer der beiden Gesellschaften ist die Holding-Gesellschaft Slagboom Beheer B.V, Dordrecht, Niederlande. Das Closing der Transaktion soll schnellstmöglich erfolgen. Die Transaktion erfolgt im Rahmen eines sogenannten Locked-Box Verfahrens, wodurch der wirtschaftliche Übergang rückwirkend zum 1.1.2025 erfolgt. Über den Kaufpreis haben die Parteien Stillschweigen vereinbart.

Mit dieser Transaktion erhält SIMONA Zugang zu attraktiven und wachstumsstarken Märkten im Kabelschutz in den Niederlanden, aber auch international. Darüber hinaus leisten viele Produkte von Electroplast und Dutchclamp einen Beitrag zur nachhaltigen Transformation durch langlebige und recycling-basierte Kunststofflösungen.

