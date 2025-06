EQS-News: Korrektur der Veröffentlichung vom 16.06.2025, 19:01 Uhr CET/CEST - Mister Spex SE bleibt trotz herausforderndem Marktumfeld auf Kurs: EBIT-Prognose bestätigt, Umsatzprognose angepasst

EQS-News: Mister Spex SE / Schlagwort(e): Prognose

Mister Spex SE, einer der führenden Optiker Deutschlands, hat heute infolge einer bislang unter den Erwartungen liegenden Umsatzentwicklung im zweiten Quartal die Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 angepasst. Die Prognosen für das EBIT sowie für die erwarteten liquiden Mittel zum Jahresende bleiben unverändert.

Das Marktumfeld bleibt weiterhin herausfordernd. Vor Beginn der Sommersaison hat eine verstärkte Rabattaktivität im Wettbewerb – insbesondere im Segment Sonnenbrillen und vor allem im Onlinegeschäft – zu zusätzlichem Preisdruck geführt. Entsprechend seiner strategischen Ausrichtung im Rahmen des Transformationsprogramms SpexFocus hat Mister Spex bewusst darauf verzichtet, sich diesem Trend anzuschließen. Stattdessen verfolgt das Unternehmen eine disziplinierte Preispolitik, die voraussichtlich zu einer höheren Bruttomarge im Vergleich zum Vorjahr und einer verbesserten Steuerung der liquiden Mittel führen wird.

Tobias Krauss, CEO der Mister Spex SE, erklärt: „Die angepasste Umsatzprognose für das Geschäftsjahr 2025 zeigt deutlich, dass der mit SpexFocus eingeleitete strategische Kurswechsel Wirkung zeigt – insbesondere durch die konsequente Ausrichtung auf Profitabilität. Unser EBIT in nur fünf Monaten auf rund 6 Millionen Euro zu verbessern, ist ein klares Signal. Die Fokussierung auf Profitabilität, Effizienz und Kundennutzen war die richtige Entscheidung. Der durchschnittliche Bestellwert ist um 11 % gestiegen, bei Korrektionsbrillen sogar um 23 %. Zudem haben wir im vergangenen Monat erfolgreich unser Abonnementmodell eingeführt – ein weiterer Schritt zu mehr Kundennähe, wiederkehrenden Umsätzen und nachhaltigem, profitablem Wachstum.“

Mister Spex rechnet für das Gesamtjahr 2025 mit einem Umsatzrückgang von -10 % bis -20 % (zuvor: -5 % bis -10 %). Trotz der angepassten Umsatzprognose bestätigt das Unternehmen die Prognose für EBIT-Marge von -5 % bis -15 %, was einer Verbesserung von rund 1,3 Millionen Euro entspricht. Grundlage dafür ist die konsequente Umsetzung des Transformationsprogramms SpexFocus, das auf nachhaltige Kostensenkungen, eine höhere operative Effizienz und langfristige Profitabilität abzielt.

Das Unternehmen rechnet weiterhin mit einem soliden Bestand an liquiden Mitteln von rund 65 Millionen Euro ± 5 Millionen Euro zum Jahresende 2025.

Mit einer stabilen finanziellen Basis, einer klaren strategischen Ausrichtung und einem hoch engagierten Team sieht sich Mister Spex gut positioniert, den eingeschlagenen Wachstumskurs profitabel fortzusetzen.

Mister Spex wird die vollständigen Finanzkennzahlen für das zweite Quartal am 28. August 2025 veröffentlichen.

Über Mister Spex:

Mister Spex ist einer der führenden Optiker Deutschlands, der sich durch die nahtlose Integration von Online- und Offline-Präsenz, innovative Technologien, ein umfassendes Sortiment und exzellenten Kundenservice auszeichnet. Seit seiner Gründung 2007 hat sich Mister Spex vom reinen Online-Player zu einem erfolgreichen Omnichannel-Optiker mit mehr als 8 Millionen Kunden und 10 Online-Shops in ganz Europa sowie eigenen Filialen entwickelt. Mister Spex beschäftigt über 120 eigene hochqualifizierte Optiker, die einen erstklassigen optischen Service in den Filialen gewährleisten. Als Digital Native waren Technologie und Innovation schon immer wesentliche Bestandteile der Entwicklung des Unternehmens. Mit fortschrittlichen Technologien wie digitalen 2D- zu 3D-Werkzeugen für die Rahmenanpassung bis hin zu intelligenten Browse-Funktionalitäten setzt Mister Spex neue Maßstäbe in der Optikbranche und bietet seinen Kunden einen außergewöhnlichen Mehrwert. Der Fokus von Mister Spex liegt darin, den Brillenkauf für Kunden zu einem einzigartigen Einkaufserlebnis zu machen, das einfach und transparent ist und gleichzeitig Spaß macht – in einer Kombination aus einem umfassenden und vielfältigen Sortiment an hochwertigen Produkten mit umfangreicher Optik-Expertise und Beratung durch den Kundenservice, eigenen Filialen und einem umfangreichen Partnernetzwerk aus Optikern.

Investor Relations

Irina Zhurba I Director of Investor Relations I irina.zhurba@misterspex.de

Corporate Communications

Elina Vorobjeva I Head of Corporate Communications I presse@misterspex.de

Mister Spex SE

Hermann-Blankenstein-Strasse 24

D-10249 Berlin

Website: www.misterspex.de

Corporate Website: https://corporate.misterspex.com

