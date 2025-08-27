Werbung ausblenden

EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

EQS Group · Uhr

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung
Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

27.08.2025 / 17:10 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Frankfurt am Main, 27. August 2025 – Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

Ende der Insiderinformation

