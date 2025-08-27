EQS-Adhoc: Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin

EQS-Ad-hoc: Nakiki SE / Schlagwort(e): Anleihe/Finanzierung

Nakiki SE: Nakiki SE prüft Anleiheemission zum Kauf von Bitcoin



27.08.2025

Frankfurt am Main, 27. August 2025 – Die Nakiki SE prüft die Begebung einer Unternehmensanleihe mit einem Volumen im mittleren einstelligen Millionen-Euro-Bereich.

Im Rahmen eines Pre-Market Soundings sondiert der Vorstand derzeit das Interesse bei professionellen Investoren. Der Emissionserlös soll überwiegend zum Erwerb von Bitcoin verwendet werden.

Kontakt für Rückfragen:

Telefon: +49 69 348 70 250

E-Mail: info@nakikifinance.com

NAKIKI SE

Hanauer Landstr. 204

60314 Frankfurt am Main

Handelsregister: AG Frankfurt am Main, HRB: 137473

WKN: WNDL30

ISIN: DE000WNDL300

