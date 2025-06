GNW-News: Bitget ist Vorreiter auf dem Solana Summit 2025 mit der Einführung QR-basierter Zahlungen

^VICTORIA, Seychellen, June 16, 2025 (GLOBE NEWSWIRE) -- Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en), das führende Non-Custodial Web3 Wallet, hat auf dem Solana APAC Summit 2025, der vom 5. bis 7. Juni in Da Nang, Vietnam, stattfand, einen beeindruckenden Auftritt hingelegt. Als Hauptsponsor des Gipfels nutzte Bitget Wallet das dreitägige Event, um seine neuesten Zahlungsfunktionen vorzustellen, Kontakte zu Entwicklern aus dem gesamten Solana-Ökosystem zu knüpfen und zu demonstrieren, wie Onchain-Tools reale Anwendungsfälle in Asien und darüber hinaus ermöglichen können. Am Eröffnungstag kündigte Bitget Wallet offiziell die Integration QR-basierter Zahlungssysteme an, darunter Solana Pay und nationale QR-Zahlungssysteme für nahtlose Zahlungen in mehreren Währungen. Diese Integration entspricht der neuen Identität von Bitget Wallet als ?Crypto for Everyone" (Krypto für alle) und schließt die Lücke zwischen Blockchain und dem täglichen Handel. Bitget Wallet veranstaltete außerdem einen Entwickler-Workshop, in dem die einfache Integration von Solana-dApps in die Infrastruktur des Wallets vorgestellt wurde, einschließlich der Unterstützung für nahtlose Swaps, Staking und nativen Solana- Handel über Jupiter DEX. Am zweiten Tag des Gipfels betrat Xavier Ow Yeong, Business Development Manager von Bitget Wallet, die Bühne, um darüber zu sprechen, wie Onchain-Finanzierungen die Art und Weise verändern, wie Nutzer Geld ausgeben, sparen und auf Kapital zugreifen. Am Abend veranstaltete Bitget Wallet gemeinsam mit Saros ein Meetup, bei dem die kommende VietQR-Zahlungsfunktion in einer Live-Testumgebung vorgestellt wurde. Über 150 Community-Mitglieder nahmen an dem Event teil, konnten die neuen Bitget Wallet-Integrationen persönlich ausprobieren und erhielten exklusive Merchandise-Artikel sowie eine Live-Airdrop-Belohnung für Early Tester. Der Solana APAC Summit ist ein wichtiger Meilenstein in der Roadmap von Bitget Wallet, Krypto-Wallets von reinen Speichertools zu alltäglichen Super-Apps zu machen. Als Teil einer umfassenderen Mission zur Skalierung der realen Akzeptanz zeigt das Event, wie eingebettete Zahlungsinfrastrukturen, Cross-Chain- Liquidität und ein nutzerorientiertes Design neue Krypto-Verhaltensweisen erschließen können, sei es in aufstrebenden Märkten oder in globalen Drehscheiben der Web3-Entwicklung. Die Teilnahme von Bitget Wallet am Solana Summit ist Teil seiner laufenden Initiative, den Zugang zu Kryptowährungen in ganz Asien zu erweitern und Ökosystempartner, Entwickler und Communitys auf die nächste Welle praktischer On-Chain-Tools einzuschwören. Über Bitget Wallet Bitget Wallet (https://web3.bitget.com/en) ist ein Non-Custodial Krypto-Wallet, das entwickelt wurde, um Kryptowährungen für alle einfach und sicher zu machen. Es bietet über 80 Millionen Nutzern eine umfassende Palette an Krypto-Services, darunter Swaps, Marktanalysen, Staking, Prämien, DApp-Exploration und Zahlungslösungen. Bitget Wallet unterstützt über 130 Blockchains und Millionen von Token und ermöglicht nahtlosen Multi-Chain-Handel über Hunderte von DEXs und Cross-Chain-Bridges. Gestützt durch einen Nutzerschutzfonds von über 300 Millionen US-Dollar gewährleistet es ein Höchstmaß an Sicherheit für die Vermögenswerte der Nutzer. Seine Vision ist ?Crypto for Everyone" (Krypto für alle) - Kryptowährungen einfacher, sicherer und Teil des Alltags von einer Milliarde Menschen zu machen. Weitere Informationen finden Sie unter: X (https://twitter.com/BitgetWallet) | Telegram (http://t.me/Bitget_Wallet_Announcement) | Instagram (https://www.instagram.com/bitgetwallet_global/) | YouTube (https://www.youtube.com/@BitgetWallet) | LinkedIn (https://www.linkedin.com/company/bitgetwallet) | TikTok (https://www.tiktok.com/@bitget.wallet) | Discord (https://discord.gg/bitget- wallet) | Facebook (https://www.facebook.com/BitgetWallet/) Für Medienanfragen wenden Sie sich bitte an media.web3@bitget.com (mailto:media.web3@bitget.com)