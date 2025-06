Trading-Chance Brown & Brown: Top Trendaktie

Werbung

Wir besprechen den nächsten Dividenden-Aristokraten! Diesmal handelt es sich um ein wahrscheinlich in unseren Breitengraden völlig unbekanntes US-Unternehmen, dessen Börsenhistorie bis ins Jahr 1981 zurück reicht. Wie so viele Aristokraten-Aktien waren die ersten festgestellten Kurse im Pennystock-Bereich. Seitdem legt das Wertpapier eine unglaublich stetige Entwicklung aufs Börsenparkett. Die Rede ist von Brown & Brown.

Was macht Brown & Brown?

Brown & Brown ist ein Versicherungsmakler. Das Unternehmen bietet diverse Versicherungs Services an, die sich in vier Hauptsegmente gliedern: Retail, National Programs, Wholesale Brokerage und Services. Im Bereich Retail konzentriert sich Brown & Brown auf den Verkauf von Versicherungen und Versicherungsdienstleistungen an Industrie und Gewerbe, an öffentliche Einrichtungen, sowie an Einzelpersonen. Das Segment National Programs ist spezialisiert auf die Entwicklung und Verwaltung von Versicherungsprogrammen, die auf spezifische Branchen oder Kundengruppen zugeschnitten sind. Wholesale Brokerage befasst sich mit dem Vertrieb von Versicherungen an andere Makler, wobei Brown & Brown als Zwischenhändler auftritt. Das Segment Services bietet Dienstleistungen im Bereich Schaden- und Risikomanagement an, die darauf ausgerichtet sind, Kunden bei der Bewältigung und Minimierung von Risiken zu unterstützen. Man sieht: auch dieses Unternehmen zeichnet sich, genau wie viele andere Dividenden-Aristokraten dadurch aus, dass man sich sehr breit aufgestellt hat und einen großen Markt bedient.

Was sind Dividenden-Aristokraten?

Als Dividenden-Aristokraten bezeichnet man Aktien, die ihre Dividenden-Ausschüttung über mindestens 25 aufeinander folgende Jahre gesteigert haben. Die Aktien dieser Unternehmen gelten als sichere Dividendenzahler und sind potenziell ausgesprochen profitabel. Wenn ein Unternehmen trotz zwischenzeitlicher Wirtschaftskrisen seine Dividende weiter erhöht, ist es sehr wahrscheinlich, dass deren Geschäftsmodell extrem robust ist. Solche Aktien möchte man doch in seinem Portfolio wissen, nicht wahr? Von den 152 Aristokraten-Aktien stammen 119 aus den USA und lediglich 33 aus dem Rest der Welt.

Bewertung und fundamentale Entwicklung

Beeindruckend ist bei diesem Unternehmen, wie dynamisch der Gewinn sich allein in den letzten 10 Jahren entwickelte. 2015 lag das Ergebnis je Aktie bei 0,85 US-Dollar. 2025 kann man einen Profit von 3,59 Dollar je Anteilsschein vorweisen. Doch damit nicht genug. Der operative Cashflow wurde im gleichen Zeitraum von 1,36 auf 4,82 US-Dollar gesteigert. Die Netto-Marge des Unternehmens bewegt sich seit langer Zeit stets im Bereich um 20%, was ein außergewöhnlich hoher Wert ist, wie Sie aus dem Vergleich zu anderen hier vorgestellten Aktien wissen. Es gibt nur wenige Margen-Giganten, die noch höhere Netto-Margen erzielen. Das bereinigte Kurs-/Gewinn-Verhältnis beläuft sich gegenwärtig auf 26,8. Damit liegt die Bewertung etwas über dem langfristigen Durchschnitt von 22,2.

Ein immer steiler werdender Trend

Als Aktionär dieses Unternehmens schaut man höchstwahrscheinlich liebend gerne auf den Chartverlauf. Besonders in den vergangenen 10 Jahren wurde der Trend immer steiler, nachdem es zuvor eine durch die Finanzkrise 2007/08 bedingte Kurskorrektur gegeben hatte. Der steilste Trend stellt sich bereits als nach oben öffnendes „Broadening“ dar (ein sich verbreiternder Trendkanal). Und selbst dessen Oberseite wurde vor kurzem durchstoßen. Die anschließende Korrektur erstreckte sich von 125 bis zirka 100 Dollar, wo sich eine horizontale Unterstützung befindet. Die untere Kanalgrenze des Broadening verläuft derzeit bei 70 Dollar, der steilste und kürzeste Trendkanal bei etwa 97 Dollar. Die Region um 100 Dollar stellt also bereits eine attraktive Kauf-Chance dar. Für den Fall einer Ausdehnung der Korrektur bis 70-80 Dollar kann ein Zukauf in dieser Top-Aktie ins Auge gefasst werden. Grundsätzlich kaufen wir Aktien dieser Klasse immer wieder, wodurch sich ein toller Cost-Average-Effekt einstellt.

Quelle: www.tradingview.com

Fazit

Brown & Brown ist eine der absoluten Top-Aktien weltweit, wie sich unter anderem auch anhand der Kursentwicklung zeigt. Das Unternehmen ist in einer Branche tätig, die von Natur aus die „Preise“ erhöhen kann, wenn die Kosten (Risiken) steigen. In Zeiten zunehmender Unsicherheit und immer neuer Risiken sind Versicherungsaktien große Profiteure, wenn sie derart toll wirtschaften, wie es dieses Unternehmen tut. Eine erste Tranche erscheint auf dem aktuellen Niveau bereits attraktiv. Entsprechend haben wir für die heutige Trading-Chance ein passendes Produkt mit viel Puffer und unbegrenzter Laufzeit für Sie herausgesucht.

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Brown & Brown

Für die heutige Trading-Gelegenheit haben wir für Sie einen Unlimited Turbo Long Optionsschein des Emittenten BNP Paribas ausgewählt. Das Produkt hat Knockout und Basispreis gleichauf bei 67,141 USD. Bei einem aktuellen Kurs von 107,13 Dollar ergibt sich somit ein Hebel von derzeit 2,62. Zur Absicherung der Position erscheint ein Stop-Loss bei zirka 0,20 Euro im Produkt sinnvoll. Auch hier haben wir das Produkt so ausgewählt, dass dessen K.O. unweit des benötigten Stop-Losses gelegen ist. So haben wir die maximal mögliche Hebelwirkung und eine so geringe Kapitalbindung wie möglich. Die WKN lautet PC42YW.

Wichtige Chartmarken

Widerstände: 125 USD

Unterstützungen: 70 und 100 USD

Unlimited Turbo Long Optionsschein auf Brown & Brown

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.