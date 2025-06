WDH: Softbank verkauft Aktien von Telekom-Tochter T-Mobile US

(Wiederholung mit Präzisierung zu den Anteilen im letzten Absatz. Die Telekom hielt wegen des Stimmrechtsverbunds mit Softbank knapp 59 Prozent der Stimmrechte. Sie besaß zuletzt gut 588 Millionen Aktien und damit knapp 52 Prozent der Kapitalanteile.)

TOKIO/NEW YORK (dpa-AFX) - Der japanische Tech-Investor Softbank hat ein milliardenschweres Paket an T-Mobile-US-Aktien zu Geld gemacht. Der Mischkonzern von Milliardär Masayoshi Son verkaufte Papiere für rund 4,8 Milliarden US-Dollar (rund 4,2 Mrd Euro), wie die Nachrichtenagentur Bloomberg am Dienstag unter Berufung auf eingesehene Dokumente berichtete. 21,5 Millionen Anteilsscheine wechselten demnach für je 224 US-Dollar den Besitzer. Damit lag der Verkaufspreis am unteren Ende einer zuvor anvisierten Spanne und rund drei Prozent unter dem Kurs der T-Mobile-Aktien zum US-Börsenschluss am Vorabend.

T-Mobile-Aktien fielen im nachbörslichen US-Handel um fast vier Prozent. Die Papiere der Bonner Konzernmutter Deutsche Telekom gaben im vorbörslichen Handel auf der Plattform Tradegate am Dienstagmorgen knapp ein Prozent nach. Das US-Geschäft ist der dominierende Teil im Telekom-Konzernverbund. Die deutsche T-Aktie hat sich mit den Erfolgen jenseits des Atlantiks gut entwickelt und in den vergangenen drei Jahren mehr als 70 Prozent an Wert gewonnen.

Der Verkaufserlös könnte den Japanern von Softbank helfen, ihre Ambitionen beim Ausbau von Rechenzentren für Künstliche Intelligenz (KI) zu finanzieren. Softbank ist unter anderem eine treibende Kraft beim großangelegten KI-Programm "Stargate" der US-Regierung von Präsident Donald Trump, in das auch ChatGPT-Anbieter OpenAI und der SAP -Rivale Oracle eingebunden sind.

Die Telekom hielt nach Angaben von T-Mobile Ende März fast 59 Prozent der Stimmrechte an dem Unternehmen, darin enthalten ist wegen einer Stimmrechtsvereinbarung Softbanks Anteil von 7,5 Prozent. Mit dem Verkauf der Anteile dürfte der Anteil von Softbank um rund 1,9 Prozentpunkte sinken. Die Telekom besaß nach jüngsten Angaben unmittelbar rund 588,3 Millionen Aktien und damit knapp 52 Prozent der Kapitalanteile./men/niw/stk/mis/