GNW-News: Tellus Power Globe Holding Limited, BinHendi Holding und Sing Family Enterprise Group unterzeichnen Joint-Venture-Vereinbarung zur Gründung eines der ersten Hersteller von EV-Ladegeräten im Nahen Osten mit Unterstützung des Ministeriums für Investitionen der Vereinigten Arabischen Emirate

Limited (?Tellus Power" oder das ?Unternehmen"), ein globaler Anbieter von Ladelösungen für Elektrofahrzeuge (EV), gab heute die offizielle Unterzeichnung einer Joint-Venture-Vereinbarung mit der renommierten BinHendi Holding und der SFE Group am 30. Mai 2025 bekannt. Dieser Schritt ist eine Reaktion auf das rasante Wachstum des Marktes für Elektrofahrzeuge (EV) und die dringende Notwendigkeit, den Ausbau der Infrastruktur für Elektromobilität im gesamten Nahen Osten voranzutreiben. Diese Zusammenarbeit, die vom Investitionsministerium der Vereinigten Arabischen Emirate (das ?Investitionsministerium") unterstützt wird, markiert die Gründung eines der ersten Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge im Nahen Osten. Das Investitionsministerium spielte eine entscheidende Rolle bei der Ermöglichung dieser Greenfield-Investition und bekräftigte sein Engagement, zukunftsweisende Investitionen in die VAE zu holen, das Wachstum von Familienunternehmen auf den Märkten der VAE zu unterstützen und zu fördern sowie die Position des Landes als regionales Drehkreuz für fortschrittliche Fertigung und nachhaltige Technologien zu stärken - zwei vorrangige Sektoren der nationalen Investitionsstrategie der VAE. Die Vereinbarung wurde im Hauptsitz des Investitionsministeriums von Mike Calise, Chief Executive Officer von Tellus Power, und Marius Ciavola, Chief Executive Officer von Sing Family Enterprise Middle East, unterzeichnet. An der Veranstaltung nahmen Hessa Al Ghurair, stellvertretende Staatssekretärin im Investitionsministerium, Hamdan Zakaria Doleh, Vorsitzender des China Innovation Centre in den Vereinigten Arabischen Emiraten, Yansong Li, Mitbegründer der Tellus Power Group, und Mohammad BinHendi, CEO der BinHendi Holding, teil. Ziel dieser Zusammenarbeit ist es, das globale Netzwerk von Tellus Power im Bereich der Technologie und Herstellung von EV-Ladestationen mit den Ressourcen von BinHendi Holding und SFE Group sowie den günstigen Marktbedingungen im Nahen Osten zu kombinieren, um gemeinsam eine zukunftsorientierte intelligente Ladeinfrastruktur zu entwickeln und die nachhaltige Energiewende in der Region zu unterstützen. Das Joint Venture wird voraussichtlich in den Bau von Produktionslinien für Gleichstrom- und Wechselstrom-Ladeeinrichtungen investieren, darunter auch Hochleistungs-Gleichstrom-Ladestationen mit V2G-Funktionalität (Vehicle-to- Grid). Die Produkte sollen nicht nur den lokalen Markt in den Vereinigten Arabischen Emiraten bedienen, sondern auch in alle Länder des Golf- Kooperationsrats (GCC) und den Nahen Osten expandieren. Als einer der ersten einheimischen Hersteller von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge im Nahen Osten wird sich das Joint Venture dafür einsetzen, lokalen Nutzern effiziente, intelligente, zuverlässige und nutzerorientierte Ladelösungen für Elektrofahrzeuge anzubieten. Mike Calise, Chief Executive Officer von Tellus Power, kommentiert: ?Wir fühlen uns sehr geehrt, diese strategische Allianz eingehen zu dürfen. Dies ist ein bedeutender Schritt, der unsere globale Reichweite erheblich erweitert. Angesichts des beeindruckenden Wachstums der Vereinigten Arabischen Emirate in den Bereichen saubere Technologien und intelligente Mobilität stellt dieses Joint Venture dank der entscheidenden Unterstützung aller beteiligten Teams sicher, dass wir gut aufgestellt sind, um die steigende Nachfrage in der gesamten Golfregion zu bedienen." S.E. Mohammad Abdulrahman Alhawi, Staatssekretär im Investitionsministerium, sagte: ?Diese Vereinbarung unterstreicht das kontinuierliche Engagement des Investitionsministeriums als strategischer Partner für internationale Investoren, lokale Investoren und Family Offices. Dies steht in direktem Einklang mit unserer Mission, die Position der VAE bei der Gewinnung zukunftsorientierter Investitionen, die unseren nationalen Prioritäten entsprechen, zu stärken. Durch die Unterstützung solcher Partnerschaften fördert das Investitionsministerium weiterhin hochwertige Investitionen in wachstumsstarke Sektoren und fördert so Innovation und nachhaltigen wirtschaftlichen Wohlstand." Hamdan Zakaria Doleh, Vorsitzender des China Innovation Centre in den Vereinigten Arabischen Emiraten, kommentierte: ?Der Nahe Osten befindet sich an einem entscheidenden Punkt der Umstellung auf grüne Mobilität. Ich bin überzeugt, dass diese Zusammenarbeit mit MBH Tellus Power Group eine stärkere Position im Nahen Osten verschaffen und das schnelle Wachstum des EV-Ökosystems durch technologische Innovationen und lokalisierte Aktivitäten unterstützen wird. Dies ist ein wichtiger Meilenstein für die strategische Expansion der Tellus Power Group im Nahen Osten." Mohammad BinHendi, Group CEO von BinHendi Holding, fügte hinzu: ?Für uns geht es darum, nationale Kompetenzen aufzubauen - ?Made in UAE" ist nicht nur ein Etikett, es ist eine Ausrichtung. Wir positionieren die VAE aktiv als regionalen Produktionsstandort für die Infrastruktur der nächsten Generation für Elektrofahrzeuge. Unsere Vision geht über die Mobilität hinaus, da wir die industrielle Fertigung in mehreren hochwirksamen Sektoren weiter vorantreiben. Als eine Gruppe, die sich der ?Wertschöpfung" verpflichtet hat, glaubt BinHendi Holding daran, dass wir bei allem, was wir tun, einen Mehrwert schaffen. Wie das gelingt? Wir handeln stets konsequent - und achten auf Einfachheit." Das Joint Venture plant, den Bau der Fabrik innerhalb dieses Jahres abzuschließen und bis Ende 2025 die ersten Produkte ?Made in UAE" auf den Markt zu bringen. Über Tellus Power Tellus Power Globe Holding Limited (?Tellus Power" oder das ?Unternehmen") ist ein globaler Hersteller von Ladegeräten für Elektrofahrzeuge. Das Unternehmen liefert ROI-orientierte Ladeinfrastruktur, die auf langfristige Rentabilität und betriebliche Effizienz ausgelegt ist. Tellus Power nutzt sein globales Fachwissen, um fortschrittliche und zuverlässige Ladeinfrastrukturen für Elektrofahrzeuge bereitzustellen und so die flächendeckende Einführung von Elektrofahrzeugen zu unterstützen. Weitere Informationen finden Sie unter https://telluspowernorthamerica.com (https://telluspowernorthamerica.com/). Unternehmenskontakt Caitlin McCann cmccann@telluspowergroup.com Medienkontakt Jessica Starman, MBA hello@telluspowergroup.com (mailto:hello@telluspowergroup.com) Fotos zu dieser Mitteilung sind verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/7e12b3c9- 5896-41cb-9839-80c0ad390709 https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/2c0aff52- 1111-4304-9744-6fb338a36571 °