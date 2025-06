Keine Zinssenkung | Morgan Stanley erwartet 5 bis 7% Korrektur

#finanzmarkt #eröffnungsglocke



Die Wall Street wartet auf die Entscheidung der US-Notenbank. Man geht davon aus, dass das Zinsniveau beibehalten wird. Obwohl die Wachstumsprognosen gesenkt werden dürften, könnte die FED für dieses Jahr fortan nur noch eine statt bislang zwei Zinssenkungen signalisieren. Ansonsten richten sich die Blicke auf den militärischen Konflikt zwischen Israel und Iran, mit der Frage wie die USA reagieren werden. Iran droht mit extremen Gegenmaßnahmen, sollten die USA eine aktivere Rolle einnehmen. Morgan Stanley rechnet in Folge des Konflikts mit einer geringen Korrektur an der Wall Street, im Rahmen von lediglich 5 bis 7%. Es bleibt jedoch das Risiko, dass das Öl-Angebot doch getroffen wird. Steigt der Ölpreis in diesem Fall auf $90, nehmen die Probleme am Aktienmarkt entsprechend zu. Dies ist aber nicht das Basisszenario. Die Aktien der KI-Werte haben heute Rückenwind. Nach dem AI-Tag bei Marvell Technology, hebt die Bank of America das Kursziel auf $90 an.



00:00 FED Tagung heute | Folge Iran/Israel: leichte Korrektur erwartet

02:55 FED: Zinssenkungen/Dot-Plot | Reduzierung Prognosen | Nachfolger Powell

05:39 Wirtschaftsdaten Mai schwach | Arbeitsmarkt abgekühlt aber robust

06:50 Handelspolitik: Weiterhin kein Deal | Risiken werden zunehmen

08:23 Israel/Iran: Verlauf unklar | Risiko für Ölpreis-Anstieg

09:47 Abkühlung des Häusermarktes

10:52 Konzerne wollen an Personal sparen | ICE Razzien: Effekt auf Arbeitsmarkt

12:00 Fluggesellschaften unter Druck | Google: Waymo expandiert

12:55 Analysten: Marvell | IBM | Truist | Roblox | UBS | First Solar u.v.m.