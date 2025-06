ROUNDUP/Aktien New York: Leichte Aufschläge vor Zinsentscheidung der Fed

NEW YORK (dpa-AFX) - Nach dem Auf und Ab der vergangenen Tage und kurz vor dem Zinsentscheid der Notenbank Fed haben sich Anleger am Mittwoch an den US-Börsen im frühen Handel zurückgehalten. Der Leitindex Dow Jones Industrial legte um 0,3 Prozent auf 42 333 Punkte zu. Der marktbreite S&P 500 gewann 0,4 Prozent auf 6.004 Punkten. Der von Technologiewerten dominierte Nasdaq 100 gewann ebenfalls 0,4 Prozent auf 21.809 Zähler.

Vorbörslich veröffentlichte Daten vom Immobilien- und Arbeitsmarkt hatten keinen Einfluss auf die Kurse. Eine Zinssenkung gilt am Markt als praktisch ausgeschlossen. Obwohl US-Präsident Donald Trump weiterhin Druck auf Fed-Chef Jerome Powell macht, die Zinsen zügig und deutlich nach unten zu schrauben, dürfte die Notenbank den Leitzins in der Spanne von 4,25 bis 4,50 Prozent belassen.

"Wir glauben, dass die Fed von vier schwachen Inflationsberichten in Folge nicht beeindruckt ist und sich auf interne Prognosen stützen wird, die auf einen letztendlichen Inflationsanstieg aufgrund von Zöllen hindeuten", schreiben die Experten von Bloomberg Economics. Erst für die September-Sitzung signalisiert das "Fed-Watch Tool" der US-Terminbörse CME eine knappe Mehrheit für eine Zinssenkung.

An die Spitze des Nasdaq 100 setzten sich die Papiere von Marvell Technology mit plus neun Prozent. Analysten werteten die Aussagen des Chip-Herstellers vom Vorabend zu den Wachstumsaussichten rund um Künstliche Intelligenz positiv.

Die Aktien von Circle Internet Group zogen um gut acht Prozent an, nachdem der US-Senat mit einer komfortablen überparteilichen Mehrheit ein Gesetzespaket mit neuen Regeln zum Umgang mit Stablecoins verabschiedet hatte. Stablecoins sind Kryptowährungen, die an eine Währung gekoppelt und daher weniger schwankungsanfällig sind. Nun muss noch das Repräsentantenhaus zustimmen. Es kann auch Veränderungen an dem Gesetzespaket fordern.

Dagegen brachen Bitdeer Technologies um zehn Prozent ein. Das Kryptowährungs-Unternehmen bietet im Rahmen einer Privatplatzierung Wandelanleihen mit einer Laufzeit bis 2031 im Volumen von 300 Millionen US-Dollar an. Bitdeer ist eine Abspaltung des Bitcoin-Mining-Chip-Herstellers Bitmain und gehört nach Rechenleistung zu den größten sogenannten Minern./bek/he