AKTIE IM FOKUS: Medios gefragt wegen millionenschweren Aktienrückkäufen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die zuletzt auf einem Tief seit April angekommenen Medios -Aktien verzeichnen am Donnerstag einen Erholungsversuch. Die Ankündigung, eine Million eigene Aktien zurückkaufen zu wollen, trieb den Kurs des Spezialpharmaunternehmens im frühen Xetra-Handel um bis zu sieben Prozent nach oben. Zeitweise übersprang die Aktie damit die 21-Tage-Linie, die ein beliebter Indikator für den kurzfristigen Trend ist. Da das Kursplus zuletzt mit 4,6 Prozent etwas kleiner wurde, war dies nicht von Dauer.

Pro Anteilschein will das Unternehmen laut Mitteilung vom Vorabend 12,50 Euro zahlen. Der Kurs des SDax -Mitglieds war am Vortag deutlich darunter bei 11,28 Euro aus dem Handel gegangen. In ersten nachbörslichen Reaktionen hatte der Kurs am Mittwochabend auf der Plattform Tradegate sogar um fast zehn Prozent zugelegt. Damit war der Kurs dem gebotenen Betrag vorübergehend nahe gekommen./tih/jha/