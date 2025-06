IRW-News: P2P Group Ltd.: P2P Group startet globales Channel Partner Programm, während Onboarding für erste vier Partner beginnt

IRW-PRESS: P2P Group Ltd.: P2P Group startet globales Channel Partner Programm, während Onboarding für erste vier Partner beginnt

Höhepunkte:

· Vier ausgewählte Partner durchlaufen zurzeit das Onboarding für das Inturai Channel Partner Programm, was auf eine starke Nachfrage und Akzeptanz hinweist.

· Die Partner streben zunächst weltweite Einsätze in den Bereichen Altenpflege, Haussicherheit und Energiemanagement an.

· Die dreijährigen Verkaufsziele werden zurzeit mit den ausgewählten Channel-Partnern finalisiert.

Vancouver, British Columbia - 19. Juni 2025 / IRW-Press / P2P Group Ltd. (CSE: PPB / FWB: 3QG US: PPBGF) freut sich bekannt zu geben, dass das Unternehmen sein Channel Partner Programm gestartet hat und zurzeit vier erste Partner aufnimmt, die nun das Onboarding durchlaufen. Diese Partner wurden aufgrund ihrer Marktreichweite, der Übereinstimmung der angebotenen Lösungen sowie ihres kurzfristigen Kommerzialisierungspotenzials ausgewählt.

Der Onboarding-Prozess soll die Partner auf den Einsatz der Echtzeit-Raumdatenplattform von Inturai in unterschiedlichen Sektoren vorbereiten, einschließlich Altenpflege, Haussicherheit und Energiemanagement - Bereiche, in denen zahlreiche regionale Förderprogramme die Einführung unterstützen und breitere Anwendungsfälle in der Industrie und intelligenten Infrastruktur vorhanden sind.

Jeder der Onboarding-Partner prüft zurzeit in Zusammenarbeit mit dem Unternehmen seine dreijährigen Umsatzziele. Sobald diese formalisiert und eingereicht wurden, wird die P2P Group den Markt über die allgemeinen Ziele und kommerziellen Erwartungen informieren.

Dies ist ein vielversprechendes Programm, um durch kompetente Partner einen skalierten, lokalisierten Markteintritt zu erreichen, sagte Ed Clarke, CEO der P2P Group. Das große Interesse in allen Branchen ist offenkundig und beeindruckend und wir gehen davon aus, dass das von unseren Partnern beigetragene Wachstum in Zukunft ein wesentlicher Faktor unseres kommerziellen Erfolgs sein wird.

Das Inturai Channel Partner Programm ermöglicht es ausgewählten Integratoren, Systemanbietern und Branchenspezialisten, die Inturai-Technologie in einflussreichen Umgebungen einzusetzen - und bietet dabei kontinuierliche Sensorik, KI-gestützte Intelligenz sowie eine kosteneffiziente Infrastruktur mit minimalen Hardwareanforderungen.

Über P2P Group

Die P2P Group treibt die Entwicklung intelligenter Umgebungen durch ihre firmeneigene KI-Signalerkennungstechnologie Inturai voran und verändert damit Sektoren wie das Gesundheitswesen, die Verteidigung, die Polizei, Notdienste, Drohnen, intelligente Häuser und industrielle Systeme. Durch die Nutzung standardmäßiger WLAN- und Funksignale liefert Inturai Rauminformationen der nächsten Generation, ohne dass invasive oder spezielle Hardware erforderlich ist. Dieser Durchbruch ermöglicht sicherere, intelligentere Räume in einer Reihe von Anwendungsfällen mit hohem Wirkungsgrad. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.p2p-group.com.

Anleger richten ihre Anfragen bitte an:

Ed Clarke, CEO

P2P Group Ltd.

E-Mail: investor@p2p-group.com

Tel.: (+1) 604 339-0339

Dieses Dokument enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen enthalten, die auf Annahmen zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieser Pressemitteilung beruhen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Wörter wie antizipieren, planen, fortsetzen, erwarten, projizieren, beabsichtigen, glauben, schätzen, können, werden, potenziell, vorgeschlagen, positioniert und andere ähnliche Wörter gekennzeichnet, oder durch Aussagen, dass bestimmte Ereignisse oder Bedingungen eintreten können oder werden. Alle derartigen zukunftsgerichteten Aussagen sind mit erheblichen bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen einige außerhalb der Kontrolle des Unternehmens liegen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung der zukunftsgerichteten Aussagen zugrunde gelegt wurden, als falsch erweisen können und dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten abweichen können. Dementsprechend kann keine Zusicherung gegeben werden, dass eines der in den zukunftsgerichteten Aussagen erwarteten Ereignisse eintritt oder eintreten wird, oder, falls dies der Fall sein sollte, welche Vorteile, einschließlich der Höhe der Erlöse, das Unternehmen daraus ziehen wird. Die Leser werden darauf hingewiesen, dass die vorstehende Liste von Faktoren nicht erschöpfend ist. Das Unternehmen ist nicht verpflichtet und lehnt ausdrücklich jede Absicht oder Verpflichtung ab, zukunftsgerichtete Aussagen zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, es sei denn, dies ist nach geltendem Recht ausdrücklich erforderlich.

Tel.: +1-604-339-0339

Email: info@p2p-group.com

1231 Pacific Blvd, Suite 650,

Vancouver B.C.,

V6Z 0E2, Kanada

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

