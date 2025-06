GNW-News: ICPO Foundation ist Co-Founder der RLT Angels Association mit dem Ziel, den Zugang zur Radiotheranostik für eine Million PatientInnen auszubauen

^--------------------------------------------------------------------------------

Weitere Gründungsmitglieder sind die European Association of Nuclear Medicine (EANM), GE HealthCare, Novartis und RayzeBio, ein Unternehmen von Bristol Myers Squibb. Wiesbaden, 21. Juni 2025 - Die International Centers for Precision Oncology (ICPO) Foundation gab gestern ihre Rolle als Gründungsmitglied der RLT Angels Association bekannt. Gemeinsam mit führenden Organisationen im Bereich der Radiotheranostik - der European Association of Nuclear Medicine (EANM), GE HealthCare, Novartis und RayzeBio, einem Unternehmen von Bristol Myers Squibb - wurde die Initiative am 20. Juni 2025 ins Leben gerufen. Ihr Ziel ist es, die Behandlungsergebnisse und die Verfügbarkeit von Radioligandenbildgebung (RLI) und Radioligandentherapien (RLT) für bis zu eine Million PatientInnenen weltweit zu verbessern und die Kapazität auf 1.000 RLT Zentren auszubauen. RLT Angels wird auf weltweit führende Expertise zurückgreifen, um Open-Source-Best- Practice-Ressourcen wie globale Blaupausen und Instrumente zur Prozessoptimierung für Dienstleister im Gesundheitswesen zu entwickeln. Aufbauend auf ihrem internationalen Netzwerk von ICPO Centers of Excellence (CeE) und ihrer Online-Bildungsplattform setzt die ICPO Foundation Maßstäbe für die RLT Angels Association im Hinblick auf die Harmonisierung der Akkreditierung von Theranostik-Zentren sowie den Zugang und die Skalierung zertifizierter Theranostik-Weiterbildung. Die Initiative wird von einem erfahrenen Vorstand, unter anderem mit Prof. Richard P. Baum von der ICPO Foundation, geleitet und von einem unabhängigen, internationalen Wissenschaftlichen Beirat unterstützt. Diesem gehören führende klinische, ökonomische, wissenschaftliche und gesundheitspolitische Experten an. Die Mitgründung der RLT Angels Association durch die ICPO Foundation unterstreicht das gemeinsame Bestreben der Organisationen, ihre Missionen gegenseitig zu stärken und den weltweiten Patientenzugang nachhaltig auszubauen. Dank enger Abstimmung bei klinischen Best Practices, Bildungsanforderungen und Patientenresultaten werden die ICPO Centers of Excellence von neuen Ressourcen wie medizinischen Befunden und der Zusammenarbeit mit Patientenvertretungen profitieren und dadurch ihre Sichtbarkeit für zusätzliche Patientenempfehlungen und Industriekooperationen erhöhen. Die RLT Angels Association wird das etablierte und aktive ICPO CoE-Netzwerk sowie das wachsende Bildungsprogramm und die globale Reichweite der ICPO-Community, auch inklusive weiterer Patientenorganisationen, nutzen. Radiotheranostik kombiniert diagnostische Radioligandenbildgebung (RLI) und zielgerichtete Radioligandentherapien (RLT), um Krebs präzise zu erkennen und zu bekämpfen und dabei gesundes Gewebe zu schonen. RLT hat in klinischen Studien positive Effekte gezeigt. Kommerziell zugelassene Therapien werden bereits für bestimmte neuroendokrine Tumore (NET) und Prostatakrebs eingesetzt. Mit derzeit etwa 225 laufenden klinischen Studien könnte der Einsatz von RLI und RLT auf mehr als 15 Krebsindikationen ausgeweitet werden und somit die Anzahl der Patienten, die von diesem innovativen präzisionsbasierten Ansatz profitieren könnten, deutlich erhöhen. Eine effektive Bereitstellung von Radiotheranostik erfordert eine nahtlose Koordination über Lieferketten, Strahlensicherheit, Betriebsabläufe und klinische Prozesse hinweg. Da die Nachfrage nach Bildgebung und RLT-Behandlungen weiter wächst, müssen Gesundheitssysteme ihre Infrastruktur, Prozesse, Kapazitäten und Kompetenzen entsprechend ausbauen. Um diesen Herausforderungen zu begegnen und das volle Potenzial dieser vielversprechenden Therapieform auszuschöpfen, haben sich Akteure des Gesundheitswesens zusammengeschlossen und die RLT Angels Association gegründet. ?Als Gründungsmitglied von RLT Angels setzt die ICPO Foundation auf Partnerschaft und gemeinsamer Zielsetzung, um diese nachhaltige Veränderungen im Gesundheitswesen voranzutreiben. Durch die Bündelung unserer kollektiven Expertise - einschließlich der Bildungs- und Akkreditierungsressourcen der ICPO sowie unserer globalen Community-Reichweite - können wir den Zugang verbessern und sicherstellen, dass innovative Therapien die PatientInnen erreichen, die sie am meisten benötigen", sagte Prof. Richard P. Baum, Vorstandsmitglied der ICPO Foundation und Präsident der ICPO Academy for Ein ?Center Recognition Program" wird es RLT Zentren ermöglichen, ihre Effizienz und die Qualität ihrer Versorgung zu messen. Darüber hinaus wird RLT Angels virtuelle Unterstützung und Online-Expertenforen anbieten, um Zentren beim Einsatz dieser Ressourcen zu unterstützen. Das Programm wird den Zentren helfen, Akkreditierungsniveaus zu erreichen, die von nationalen und internationalen medizinischen Fachgesellschaften sowie von internationalen Non-Profit- Organisationen definiert werden, die Akkreditierungsbemühungen verfolgen. RLT Angels wird eine standardisierte Datenerfassung ermöglichen, um die Generierung von evidenzbasierten Erkenntnissen und Initiativen zur Interessenvertretung zu unterstützen, mit denen politische Entscheidungsträger und die breite Öffentlichkeit erreicht werden sollen. ?Die Gründung der RLT Angels Association markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Weiterentwicklung der Radioligandentherapie. Unser Engagement für Zusammenarbeit wird helfen, Versorgungslücken zu schließen und eine Gemeinschaft zu fördern, die sich der Verbesserung der Patientenversorgung durch innovative Anwendungen widmet", sagte Prof. Paola Anna Erba, Präsidentin der EANM. Ben Hickey, Präsident von RayzeBio, ergänzte: ?RLT Angels steht für eine wichtige multidisziplinäre Initiative, die unterschiedliche Fachkompetenzen zusammenführt, um die Herausforderungen bei der Durchführung von Radioliganden- bzw. Radiopharmazeutischer Therapie anzugehen und das volle Potenzial dieser vielversprechenden Therapieform auszuschöpfen. Wir sind überzeugt, dass unsere gemeinsamen Anstrengungen den Weg für ein optimiertes Behandlungserlebnis, eine höhere operative Effizienz und vor allem für bessere klinische Ergebnisse ebnen werden." ?Wir sind stolz darauf, RLT Angels mitbegründet zu haben. Diese ambitionierte Organisation wird erhebliche und positive Auswirkungen auf Gesundheitssysteme und PatientInnen haben und sicherstellen, dass das Versprechen von RLT nicht durch operative Hürden eingeschränkt wird. Wir bei Novartis sehen in diesem Bereich eine essenzielle neue Säule der Onkologie und verfolgen langfristige Pläne mit tiefem Engagement für alle Aspekte, die zu einer besseren Versorgung führen können", kommentierte Dr. Zsuzsanna Devecseri, Global Head Medical Affairs Oncology bei Novartis. Dr. Ben Newton, Global Head of Oncology bei GE HealthCare, sagte: ?Theranostik ist eine hochinnovative Therapieform, die die nahtlose Integration fortschrittlicher Bildgebung, Radiopharmazeutika, digitaler und klinischer Arbeitsabläufe sowie operationaler Exzellenz erfordert. Der erfolgreiche Einsatz im klinischen Alltag hängt von der engen Zusammenarbeit zwischen führenden Gesundheitsdienstleistern, Wissenschaftlern, der Industrie und Patientenvertretungen ab. Wir sind stolz darauf, Gründungsmitglied von RLT Angels zu sein und zu dieser gemeinsamen Initiative zur Verbesserung des weltweiten Zugangs zu RLT und der Behandlungsergebnisse beizutragen." Weitere Informationen zur RLT Angels Association und zu Beteiligungsmöglichkeiten finden Sie unter www.rlt-angels.com (http://www.rlt- angels.com) oder auf unserer LinkedIn-Seite. Die RLT Angels suchen gleichgesinnte Partner, die sich der Verbesserung der Patientenversorgung und des Zugangs zu Radiotheranostik verschrieben haben. Über RLT Angels RLT Angels ist eine gemeinnützige Organisation mit dem Ziel, den Patientenzugang zu Radiotheranostik zu maximieren, systematisch die Kapazitäten der Gesundheitssysteme für Radioligandenbildgebung (RLI) und Radioligandentherapien (RLT) auszubauen und die Versorgungserfahrung und Behandlungsergebnisse für Patienten weltweit zu verbessern. Über die ICPO Foundation Die International Centers for Precision Oncology Foundation (ICPO) ist eine 2019 nach deutschem Recht gegründete gemeinnützige Organisation, ins Leben gerufen von führenden internationalen Medizinern und Life-Science-Unternehmern. In Anerkennung des Paradigmenwechsels in der Krebsbehandlung - von Einheitslösungen zu personalisierten Ansätzen - verfolgt die ICPO Foundation das Ziel, die Radiotheranostik weltweit voranzutreiben und den Patientenzugang zu dieser innovativen Therapie global zu skalieren. Über EANM Die European Association of Nuclear Medicine ist die größte gemeinnützige medizinische Organisation für Nuklearmedizin in Europa. Seit ihrer Gründung 1985 bietet die EANM eine interaktive Plattform zum Austausch und zur Diskussion neuester Entwicklungen in diesem Fachgebiet. Die EANM arbeitet mit Nuklearmedizinern, nationalen Gesellschaften, EU-Institutionen, internationalen Organisationen, der Industrie und medizinischen Fachgesellschaften zusammen, um den Nutzen der Nuklearmedizin für die Patientenversorgung zu fördern. Über GE HealthCare Technologies Inc. GE HealthCare ist ein weltweit führender Anbieter von Gesundheitslösungen, der innovative Medizintechnik, pharmazeutische Diagnostik sowie integrierte, cloudbasierte, KI-gestützte Lösungen, Services und Datenanalysen entwickelt. Unser Ziel ist es, Krankenhäuser und Gesundheitssysteme effizienter, Kliniker effektiver, Therapien präziser und Patienten gesünder und zufriedener zu machen. Seit über 125 Jahren engagiert sich GE HealthCare für personalisierte, vernetzte und mitfühlende Versorgung und vereinfacht gleichzeitig den Weg der PatientInnen durch die verschiedenen Behandlungsphasen. Über RayzeBio und Bristol Myers Squibb RayzeBio, Inc., eine hundertprozentige Tochtergesellschaft von Bristol Myers Squibb, ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Verbesserung der Krebsbehandlung durch den Einsatz zielgerichteter Radioisotope konzentriert. Bristol Myers Squibb ist ein globales biopharmazeutisches Unternehmen mit der Mission, innovative Medikamente zu entdecken, zu entwickeln und bereitzustellen, die Patienten helfen, schwere Krankheiten zu überwinden. Pressefoto: RLT Angels Association-Logo Kontakt ICPO Foundation Susanne Simon, Head of Communication & Community Email: susanne.simon@icpo.foundation (mailto:susanne.simon@icpo.foundation) Website: www.icpo.foundation (http://www.icpo.foundation) Kontakt: RLT Angels Associations Website: www.rlt-angels.com (http://www.rlt-angels.com)