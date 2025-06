ANALYSE-FLASH: JPMorgan senkt Ziel für Hellofresh auf 9 Euro - 'Neutral'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Hellofresh von 10 auf 9 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. Es sei aktuell schwierig, einen Kurstreiber auszumachen, schrieb Marcus Diebel in seinem am Montag vorliegenden Ausblick auf den Quartalsbericht. Vermutlich müsse der Kochboxenversender zunächst einige Quartale Vertrauen wieder aufbauen, bis es zu einer Neubewertung komme./rob/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 22.06.2025 / 21:11 / BST

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.06.2025 / 00:15 / BST

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------