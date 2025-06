Aktien Frankfurt Ausblick: Nahost-Waffenruhe treibt Dax an - Ölpreise fallen

FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran und ein daher deutlicher Ölpreisrückgang dürften die europäischen Börsen am Dienstag kräftig nach oben treiben. Sie würden sich damit den Kursgewinnen in Fernost anschließen.

Eine Stunde vor dem Handelsstart signalisierte der X-Dax für den Dax einen 1,9 Prozent höheren Handelsstart mit 23.716 Zählern. Damit würde der Leitindex seinen jüngsten Abwärtstrend, den er nach dem Rekord Anfang Juni eingeschlagen hatte, verlassen, zunächst aber noch unter der 21-Tagelinie bleiben.

Auch der Eurozonen-Leitindex EuroStoxx wird deutlich im Plus erwartet.

Zwischen Israel und dem Iran soll nach Angaben von US-Präsident Donald Trump eine Waffenruhe in Kraft getreten sein. Der Iran signalisierte seine Absicht, Angriffe gegen Israel einzustellen, sofern das Land den Krieg beendet. In der Folge fiel auch der wohl wichtigste Risikoparameter deutlich: Die Ölpreise erreichten wieder Kurse von deutlich unter 70 US-Dollar je Fass. Mittlerweile hat auch Israel einem Waffenstillstand zugestimmt.

Laut dem Marktbeobachter Thomas Altmann von QC Partners müssen sich Anleger derzeit jeden Tag auf eine neue Situation im Nahen Osten einstellen. "Es gibt jetzt eine berechtigte Hoffnung, dass die militärische Auseinandersetzung zwischen Israel und dem Iran in der vergangenen Nacht zu Ende gegangen ist", schrieb er. Und diese Hoffnung werde nun an den Börsen erst einmal eingepreist.

Fundamental richten sich die Blicke in Deutschland am Dienstag auf den Ifo-Geschäftsklimaindex. "Die Vorgaben für das hierzulande wohl bekannteste Stimmungsbarometer sind durchweg positiv", schrieben am Morgen die Experten der Landesbank Helaba. In den USA stehe vor allem eine Anhörung des Fed-Chefs Jerome Powell vor dem Finanzausschuss des Repräsentantenhauses im Fokus. Mit Spannung werde erwartet, wie er sich dort dem Druck von Trump erwehrt, die Zinsen zu lockern.

Vor dem Hintergrund der Kriegsschauplätze dürften Rüstungskonzerne im Fokus bleiben. Für Rheinmetall , Renk und Hensoldt zeichnen sich nun weitere Kursverluste in Höhe von bis zu 1,6 Prozent ab. Die hatten bereits am Vortag unter abermaligen Gewinnmitnahmen gelitten.

Die zuletzt von den Kriegs- und Ölpreissorgen gebeutelten Aktien des Reisekonzerns Tui und der Lufthansa dagegen steuern auf eine Erholung um bis zu fünf Prozent zu.

Nachrichtlich steht auch der Baumarktkonzern Hornbach Holding im Mittelpunkt, dessen Aktien nach den Zahlen um drei Prozent anzogen. Im ersten Geschäftsquartal profitierte das Unternehmen von guten Wetterbedingungen und einer damit einhergehenden robusten Nachfrage im Gartensortiment. Ein Händler sah daraufhin die Chance auf einen Erholungsversuch, denn die Aktien waren zuletzt ihrem Tief seit April nahe.

Einen Blick wert sind auch Analystenkommentare. Gleich zwei deutsche Autobauer wurden von der Investmentbank Exane BNP abgestuft: BMW auf das negative Votum "Underperform" und der Sportwagenbauer Porsche AG auf eine neutrale Einschätzung. Beide Aktien bewegten sich vorbörslich dennoch mit dem Gesamtmarkt etwas im Plus. Bei Aurubis könnte ein positiver Kommentar von Oddo BHF für Bewegung sorgen.

Auch die Abstufung der Baader Bank für Hugo Boss machte sich vorbörslich nicht negativ bemerkbar. Gesenkt wurde hier auf ein immer noch optimistisches Zwischenvotum "Add". Volker Bosse begründete den Schritt damit, dass eine erhoffte Umsatzbelebung im zweiten Quartal im Vergleich zum Jahresstart wohl ausgeblieben sei./tih/mis