Amazon will Großbritannien-Geschäft massiv ausbauen

(Reuters) - Mit milliardenschweren Investitionen will Amazon sein Großbritannien-Geschäft ankurbeln. Für umgerechnet 47 Milliarden Euro sollen in den kommenden drei Jahren unter anderem zwei hochmoderne Verteilzentren eröffnet werden, teilte der weltgrößte Online-Händler am Dienstag mit. Diese kämen zu den bereits angekündigten Lagern hinzu.

Dadurch würden Tausende neue Jobs geschaffen. Derzeit beschäftigt der US-Konzern in Großbritannien 75.000 Personen und gehört damit zu den zehn größten privaten Arbeitgebern im Land. Das Vereinigte Königreich ist nach den USA und Deutschland der drittgrößte Markt für Amazon.

In den genannten 47 Milliarden Euro sind teilweise auch die im vergangenen Herbst in Aussicht gestellten 9,4 Milliarden Euro für den Ausbau der Rechenzentren der Cloud-Tochter Amazon Web Services (AWS) enthalten. Ebenfalls geplant ist der Ausbau des britischen Hauptquartiers in London sowie der Bray Film Studios, die unter anderem die "Herr der Ringe"-Serie für Amazon Prime Video produzieren. Die Gehälter der britischen Amazon-Beschäftigten sind ebenfalls Teil der Investitionssumme.