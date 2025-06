Dax höher erwartet - Nahost-Waffenruhe im Fokus

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2025. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Frankfurt (Reuters) - Nach der von US-Präsident Donald Trump verkündeten Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran dürfte der Dax Berechnungen von Banken und Brokerhäusern zufolge am Dienstag mit Gewinnen in den Handel starten.

Die US-Luftangriffe auf iranische Atomanlagen hatten zum Wochenanfang für Verunsicherung gesorgt und den deutschen Leitindex um 0,3 Prozent auf 23.269 Punkte fallen lassen. An der Wall Street haben die Anleger dann aber mit Erleichterung auf den begrenzten iranischen Vergeltungsschlag auf US-Einrichtungen reagiert. Nachdem US-Präsident Donald Trump in der Nacht eine Waffenruhe zwischen Israel und dem Iran angekündigt hatte, hat Israel am Morgen den Luftalarm aufgehoben. Trump verkündete dann an, die Waffenruhe sei in Kraft getreten.

Weiter treibt Anleger auch die Finanzpolitik um. Im Tagesverlauf will die schwarz-rote Bundesregierung ihren ersten Bundeshaushalt und die Finanzplanung bis 2029 auf den Weg bringen. Bereits am Montag war bekanntgeworden, dass die Koalition die Verschuldung massiv erhöhen will, um mehr Geld für Verteidigung und Investitionen auszugeben. Im Blick haben Börsianer zudem Konjunkturdaten. Von Reuters befragte Experten erwarten, dass das vom Ifo-Institut ermittelte Barometer zum Geschäftsklima gestiegen ist, das Plus aber vergleichsweise klein ausfallen dürfte.

Auf Unternehmensseite will die vor der Abspaltung von dem Reifenkonzern Continental stehende Autozuliefer-Sparte Aumovio auf einem Kapitalmarkttag die künftigen Aktionäre von ihrer Strategie überzeugen. Die Continental-Aktionäre bekommen die Aumovio-Aktien zwar mit dem für September geplanten Börsengang einfach ins Depot gebucht. Doch will der neue Vorstandschef Philipp von Hirschheydt verhindern, dass Investoren sie gleich wieder aus dem Depot werfen. Continental will sich mit der Abspaltung der renditeschwachen Sparte und dem geplanten Verkauf von ContiTech als reiner Reifenhersteller positionieren.

Schlusskurse europäischer Stand

Aktien-Indizes und

-Futures am Montag

Dax 23.269,01

EuroStoxx50 5.221,90

EuroStoxx50-Future 5.241,00

----------

Schlusskurse der Stand Veränderung in

US-Indizes am Montag Prozent

Dow Jones 42.581,78 +0,9%

Nasdaq

S&P 500 6.025,17 +1,0%

----------

Asiatische Indizes am Kurse um 07:00 Veränderung in

Dienstag Uhr Prozent

Nikkei 38.800,61 +1,2%

Shanghai 3.415,64 +1,0%

Hang Seng 24.154,34 +2,0%

(Bericht von Stefanie Geiger, redigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und Märkte)