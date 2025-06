Novo Nordisk bringt Abnehmspritze Wegovy nach Indien

(Reuters) - Der dänische Pharmakonzern Novo Nordisk bringt seine begehrte Abnehmspritze Wegovy in Indien auf den Markt.

Damit verschärft sich der Wettbewerb mit dem Konkurrenzpräparat Mounjaro von Eli Lilly, das bereits seit März in dem bevölkerungsreichsten Land der Welt erhältlich ist. Wegovy soll noch im Juni in indischen Apotheken verfügbar sein, wie das Unternehmen am Dienstag mitteilte. Der Marktstart dürfte den jüngsten Höhenflug von Mounjaro bremsen: Dessen Verkäufe stiegen laut Branchenexperten zwischen April und Mai um 60 Prozent.

"Ein Drittel der Patienten erreicht mit einer höheren Dosis von Wegovy einen Gewichtsverlust von 20 Prozent", sagte Vikrant Shrotriya, Geschäftsführer von Novo Nordisk Indien. Das Unternehmen verweist auf klinische Studien mit 3.500 Teilnehmenden im Land. Im Schnitt verlieren Patienten mit Wegovy etwa 15 Prozent ihres Körpergewichts – bei Mounjaro sind es bis rund 23 Prozent, jeweils in Kombination mit gesunder Ernährung und Bewegung.

Mit seinen mehr als 1,4 Milliarden Einwohnern gilt Indien angesichts steigender Raten von Übergewicht und Diabetes als wichtiger Wachstumsmarkt. Laut Regierungsdaten aus dem Jahr 2021 waren rund 24 Prozent der Frauen und 23 Prozent der Männer im Alter zwischen 15 und 49 Jahren übergewichtig oder fettleibig – ein Anstieg gegenüber früheren Jahren.

Wegovy dürfte in Indien jedoch bald auf günstigere Konkurrenz treffen: Lokale Generikahersteller bereiten bereits Nachahmerpräparate vor, die nach Ablauf des Patents von Semaglutid - der Wirkstoff von Wegovy - im Jahr 2026 auf den Markt kommen sollen. Analysten schätzen, dass der globale Markt für Adipositas-Medikamente bis Anfang der 2030er Jahre ein Volumen von rund 150 Milliarden Dollar erreichen könnte.