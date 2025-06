Börsenprofi Martin Goersch bespricht heute folgende Werte: WTI Öl, Gold, Tui, Continental, Novo Nordisk, BioNTech, AppLovin, RH, MP Materials, AMD und Adobe.

Der nächtliche Angriff von Israel im Iran hat für mächtig Volatilität gesorgt. Öl und Gold ziehen an, während die Aktienmärkte überall einknicken. Die große Frage ist nun, wie es weitergeht. Martin schaut auf die Charts und versucht, die Teeblätter zu lesen.

Derweil können sich Aktien von Novo Nordisk im schwachen Marktumfeld gut behaupten. Möglicherweise entwickelt sich gerade ein Game Changer für das Unternehmen. Um was es geht, das erfahrt ihr in der heutigen Mahlzeit-Folge.

AMD hat gestern die Advancing AI 2025 Konferenz in San Jose angehalten. Dabei hat Lis Su versucht das Gap zwischen AMD und Nvidia kleiner werden zu lassen. Ob das gelungen ist und worum es in der Konferenz ging, erklärt Martin in der heutigen Sendung.

Adobe hat gestern in der Nachbörse die Quartalszahlen für das zweite Quartal veröffentlicht. Die Analystenerwartungen wurden übertroffen, aber anscheinend war der positive Eindruck nicht ausreichend. Nach einem anfänglichen Freudensprung drehte die Aktie und beendete den nachbörslichen Handel im Minus. Martin schaut auf die Fakten und gibt seine Einschätzung zur weiteren Entwicklung ab.