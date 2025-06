Xlife Sciences AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

Xlife Sciences AG: Erfolgreiche Generalversammlung und Wachstumsaussichten in 2025



Zürich, 24. Juni 2025: Die heutige ordentliche Generalversammlung der Xlife Sciences AG (SIX: XLS) hat allen Anträgen des Verwaltungsrates zugestimmt. Insgesamt 3‘181‘966 stimmberechtigte Aktien, entsprechend 55,42% des gesamten Aktienkapitals, waren vertreten.

David L. Deck, Präsident des Verwaltungsrates der Xlife Sciences AG, erklärte: «Wir danken unseren Aktionärinnen und Aktionären für ihr anhaltendes Vertrauen. Im Jahr 2024 konnten wir entscheidende Fortschritte in der Reifung unseres Portfolios erzielen - von der Kommerzialisierung KI-gestützter Diagnoselösungen über präklinische Proof-of-Concepts bis hin zur Vorbereitung mehrerer Exits.»

Oliver R. Baumann, CEO und Mitglied des Verwaltungsrats, ergänzte: «Ein besonderes Highlight war die Entwicklung von VERAXA Biotech vom Spin-off bis zum bevorstehenden NASDAQ-Listing mit einer geplanten Bewertung von bis zu USD 1,64 Milliarden. Diese Erfolgsgeschichte steht exemplarisch für unser Geschäftsmodell und unser Engagement für die Translation innovativer Technologien in den Markt.»

Neben der Abstimmung der Traktanden wurde ein Ausblick auf das kommende Jahr mit primärem Fokus auf die Verpartnerung und Weiterentwicklung der Projekte gegeben. Um die Expansion und internationale Verpartnerung von Projekten schneller voranzutreiben, übernimmt Dr. Frank Plöger künftig eine entscheidende Rolle im internationalen Wachstum der Xlife Sciences AG: Er übergibt seine Funktion als Chief Scientific Officer (CSO) an Dr. Alexander Zink und wird als Managing Director eine US-Zweigstelle aufbauen. Vor Ort wird er nicht nur die Präsenz von Xlife Sciences stärken, sondern gezielt strategische Partnerschaften für die Projekte entwickeln – in unmittelbarer Nähe zu Industriepartnern und internationalen Kapitalmärkten.

Mit der Aufnahme von Firstgene Life Sciences GmbH, einem Entwickler präziser Gentherapien gegen Leberkrebs, wurde ausserdem das Portfolio gezielt erweitert und zukunftsorientiert ausgerichtet.

Über Xlife Sciences AG (SIX:XLS)



Xlife Sciences ist ein Schweizer Unternehmen, das sich als Inkubator und Beschleuniger («Accelerator») auf die Wertentwicklung und Kommerzialisierung vielversprechender Forschungsprojekte von Universitäten und anderen Forschungseinrichtungen im Life Sciences-Bereich konzentriert, mit dem Ziel, Lösungen für einen hohen ungedeckten medizinischen Bedarf und eine bessere Lebensqualität anzubieten. Ziel ist es, eine Brücke von der Forschung und Entwicklung zu den Gesundheitsmärkten zu schlagen. Xlife Sciences bringt sorgfältig ausgewählte Projekte in den vier Bereichen Technologieplattformen, Biotechnologie/Therapien, Medizintechnik und künstliche Intelligenz/digitale Gesundheit auf die nächste Entwicklungsstufe und partizipiert an deren anschliessenden Wertentwicklung. Weitere Informationen unter https://www.xlifesciences.ch

Rechtlicher Hinweis (in Englisch)



Some of the information contained in this media release contains forward-looking statements. Readers are cautioned that any such forward-looking statements are not guarantees of future performance and involve risks and uncertainties, and that actual results may differ materially from those in the forward-looking statements as a result of various factors. Xlife Sciences undertakes no obligation to publicly update or revise any forward-looking statements.

