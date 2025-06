EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG: Veränderungen im Aufsichtsrat

EQS-News: Bijou Brigitte modische Accessoires AG / Schlagwort(e): Personalie/Hauptversammlung

Veränderungen im Aufsichtsrat der Bijou Brigitte modische Accessoires AG

Hamburg, 25. Juni 2025 – Die Amtszeit von Herrn Dr. Friedhelm Steinberg als Mitglied und Vorsitzender des Aufsichtsrats der Bijou Brigitte modische Accessoires AG endete mit Ablauf der Hauptversammlung am 24. Juni 2025. Wir danken Herrn Dr. Steinberg für die langjährige vertrauensvolle und erfolgreiche Zusammenarbeit und wünschen ihm für die Zukunft alles Gute.

Die gestrige Hauptversammlung ist dem Vorschlag des Aufsichtsrats gefolgt und hat Frau Marianne Tochtermann in den Aufsichtsrat gewählt. Im Anschluss an die Hauptversammlung wählte der Aufsichtsrat in seiner konstituierenden Sitzung am 24. Juni 2025 Frau Tochtermann einstimmig zur Vorsitzenden des Aufsichtsrats.

Ausführliche Informationen zu Frau Tochtermann, einschließlich ihres Lebenslaufs und einer Übersicht über die wesentlichen Tätigkeiten neben dem Aufsichtsratsmandat, finden sich auf der Internetseite der Gesellschaft unter https://group.bijou-brigitte.com/investor-relations/hauptversammlung/.

Wir gratulieren Frau Tochtermann zur Wahl als neue Aufsichtsratsvorsitzende der Bijou Brigitte modische Accessoires AG und freuen uns auf die Zusammenarbeit.

Ansprechpartnerin für Rückfragen:

Evelyn Elsholz

Investor Relations/Wirtschaftspresse

Tel.: +49 (0) 40 / 606 09 – 3250

E-Mail: ir@bijou-brigitte.com

wirtschaftspresse@bijou-brigitte.com

