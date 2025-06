EQS-News: tick Trading Software AG: Periodenergebnis +123 % im 1. Halbjahr 2024/25 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt

EQS-News: tick Trading Software AG / Schlagwort(e): Halbjahresbericht/Prognose

tick Trading Software AG: Periodenergebnis +123 % im 1. Halbjahr 2024/25 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt



25.06.2025 / 14:27 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





tick Trading Software AG: Periodenergebnis +123 % im 1. Halbjahr 2024/25 – Prognose für Gesamtjahr bestätigt

Düsseldorf, 25.06.2025 - Der Geschäftsverlauf tick Trading Software AG (ISIN: DE000A35JS99) war im ersten Halbjahr des Geschäftsjahres 2024/25 deutlich positiv. Der Anbieter von Software für Wertpapierhandel und -abwicklung profitierte insbesondere zum Ende des Berichtszeitraums (01.10.2024 – 31.03.2025) vom volatilen Kapitalmarktumfeld. Die Handelsaktivitäten bei den meisten Kunden stiegen stark an und damit auch die lastabhängigen Erlöse der tick-TS AG. Aufgrund des starken Anstiegs des Periodenergebnisses wurde die Prognose für das Gesamtjahr 2024/25 zum Ende des Berichtszeitraums erhöht und mit Veröffentlichung des Halbjahresberichts bestätigt.

Den Umsatz im ersten Halbjahr des Geschäftshalbjahres 2024/25 hat die tick-TS AG um 17,6 % auf TEUR 4.696 gesteigert. Wachstumstreiber war das Segment „Lastabhängige Erlöse“. Dort legte der Umsatz von TEUR 1.336 auf TEUR 2.173 zu. Die Kosten entwickelten sich insgesamt stabil. Entsprechend deutlich positiv war die Ertragsentwicklung im Berichtszeitraum. Das Periodenergebnis, den finanziellen Leistungsindikator der Gesellschaft, hat die tick-TS AG zwischen Oktober 2024 und März 2025 von TEUR 526 um 122,5 % auf TEUR 1.170 gesteigert.

Die am 18.03.2025 angehobene Jahresprognose wird bestätigt: Der Vorstand erwartet für das Gesamtjahr 2024/25 einen Jahresüberschuss in Höhe von TEUR 1.300 bis TEUR 1.700 und damit eine Ergebnisverbesserung gegenüber dem Geschäftsjahr 2023/24. Damit dürfte auch die Dividende (zuletzt EUR 0,50 je Aktie) erneut angehoben werden.

Im zweiten Geschäftshalbjahr wird die Gesellschaft voraussichtlich nicht vollständig an die starke Entwicklung im Berichtszeitraum anschließen können. Der Grund: Im April 2025 hat ein Top Kunde die tick-TS AG darüber informiert, dass der Orderflow ab Mai 2025 sukzessive, aber zu großen Teilen reduziert wird. Dadurch wird eine Reduzierung des monatlichen Umsatzes um 15 bis 20 % erwartet. Derzeit befindet sich die Gesellschaft noch in Gesprächen mit dem Kunden über die weitere Zusammenarbeit. Wenn diese abgeschlossen sind, wird die Prognose für das laufende Jahr konkretisiert und eine Prognose für das Jahr 2025/26 veröffentlicht werden. Gleichzeitig sieht die Gesellschaft Chancen für Neugeschäft mit bestehenden und potenziellen neuen Kunden, um den voraussichtlichen Umsatzrückgang in Teilen ersetzen zu können.

Der Halbjahresfinanzbericht des Geschäftsjahres 2024/25 steht auf www.tick-ts.de unter Investor Relations/Zahlen und Fakten zum Download zur Verfügung.

Über die tick Trading Software AG

Mit der TradeBase Multi Exchange Plattform (TBMX) stellt die tick-TS AG ihren professionellen Kunden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich eine der weltweit fortschrittlichsten und zuverlässigsten Handelsplattformen zur Verfügung. Zum Produktportfolio gehören unter anderem direkte Anbindungen an nationale und internationale Marktplätze und Broker, Market Making Tools für das Designated Sponsoring, eine eigene Hosting- und Housing-Infrastruktur sowie der e-Trading Compliance Monitor (ECM) zur Einhaltung von ESMA-Vorschriften.

Die tick-TS AG ist seit 2017 im Primärmarkt (Freiverkehr) der Börse Düsseldorf notiert

(ISIN: DE000A35JS99, Kürzel: TBX0) und an vielen weiteren Handelsplätzen verfügbar. Eine Besonderheit stellt die in der Satzung des Unternehmens festgelegte Auszahlung des gesamten ausschüttbaren Bilanzgewinns als Dividende an die Investoren dar.

Kontakt

tick Trading Software AG

Berliner Allee 59

40212 Düsseldorf

www.tick-TS.de

Mail: ir@tick-ts.de

25.06.2025 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



2160554 25.06.2025 CET/CEST